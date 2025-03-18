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Попова ответила на вопрос о ПЦР-тестах для участников парада 9 мая - РИА Новости, 18.03.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
08:18 18.03.2025 (обновлено: 08:25 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/parad-2005631771.html
Попова ответила на вопрос о ПЦР-тестах для участников парада 9 мая
Попова ответила на вопрос о ПЦР-тестах для участников парада 9 мая - РИА Новости, 18.03.2025
Попова ответила на вопрос о ПЦР-тестах для участников парада 9 мая
Решение о необходимости проходить ПЦР-тестирование участникам парада на Красной площади в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будет... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T08:18:00+03:00
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общество
россия
москва
анна попова
андрей белоусов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
парад победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Решение о необходимости проходить ПЦР-тестирование участникам парада на Красной площади в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будет принято Роспотребнадзором ближе к 9 мая, сообщила РИА Новости глава ведомства Анна Попова."Мы посмотрим ближе к ситуации", - сказала Попова.Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что воинские подразделения из 19 дружественных государств приглашены на парад Победы в Москве.
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общество, россия, москва, анна попова, андрей белоусов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), парад победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
Общество, Россия, Москва, Анна Попова, Андрей Белоусов, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Парад Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Попова ответила на вопрос о ПЦР-тестах для участников парада 9 мая

Попова: решение о ПЦР-тестах для участников Парада Победы примут ближе к 9 мая

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие парадных расчетов на военном параде на Красной площади в честь Победы в Великой Отечественной войне
Военнослужащие парадных расчетов на военном параде на Красной площади в честь Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие парадных расчетов на военном параде на Красной площади в честь Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Решение о необходимости проходить ПЦР-тестирование участникам парада на Красной площади в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будет принято Роспотребнадзором ближе к 9 мая, сообщила РИА Новости глава ведомства Анна Попова.
"Мы посмотрим ближе к ситуации", - сказала Попова.
Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что воинские подразделения из 19 дружественных государств приглашены на парад Победы в Москве.
Курсанты на военном параде - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
МИД ожидает визиты многих латиноамериканских лидеров на 80-летие Победы
14 марта, 17:33
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоРоссияМоскваАнна ПоповаАндрей БелоусовФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Парад Победы80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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