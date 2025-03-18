https://ria.ru/20250318/parad-2005631771.html
Попова ответила на вопрос о ПЦР-тестах для участников парада 9 мая
Попова ответила на вопрос о ПЦР-тестах для участников парада 9 мая - РИА Новости, 18.03.2025
Попова ответила на вопрос о ПЦР-тестах для участников парада 9 мая
Решение о необходимости проходить ПЦР-тестирование участникам парада на Красной площади в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будет... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T08:18:00+03:00
2025-03-18T08:18:00+03:00
2025-03-18T08:25:00+03:00
общество
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анна попова
андрей белоусов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
парад победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Решение о необходимости проходить ПЦР-тестирование участникам парада на Красной площади в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будет принято Роспотребнадзором ближе к 9 мая, сообщила РИА Новости глава ведомства Анна Попова."Мы посмотрим ближе к ситуации", - сказала Попова.Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что воинские подразделения из 19 дружественных государств приглашены на парад Победы в Москве.
https://ria.ru/20250314/mid-2005061678.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, москва, анна попова, андрей белоусов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), парад победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
Общество, Россия, Москва, Анна Попова, Андрей Белоусов, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Парад Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Попова ответила на вопрос о ПЦР-тестах для участников парада 9 мая
Попова: решение о ПЦР-тестах для участников Парада Победы примут ближе к 9 мая