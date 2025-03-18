https://ria.ru/20250318/parad-2005631771.html

Попова ответила на вопрос о ПЦР-тестах для участников парада 9 мая

Попова ответила на вопрос о ПЦР-тестах для участников парада 9 мая - РИА Новости, 18.03.2025

Попова ответила на вопрос о ПЦР-тестах для участников парада 9 мая

Решение о необходимости проходить ПЦР-тестирование участникам парада на Красной площади в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будет... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T08:18:00+03:00

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2025-03-18T08:25:00+03:00

общество

россия

москва

анна попова

андрей белоусов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

парад победы

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Решение о необходимости проходить ПЦР-тестирование участникам парада на Красной площади в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будет принято Роспотребнадзором ближе к 9 мая, сообщила РИА Новости глава ведомства Анна Попова."Мы посмотрим ближе к ситуации", - сказала Попова.Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что воинские подразделения из 19 дружественных государств приглашены на парад Победы в Москве.

https://ria.ru/20250314/mid-2005061678.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, москва, анна попова, андрей белоусов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), парад победы, 80-летие победы в великой отечественной войне