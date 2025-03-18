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Отставка Сырского пока не планируется, заявил депутат Рады - РИА Новости, 18.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:59 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/otstavka--2005722154.html
Отставка Сырского пока не планируется, заявил депутат Рады
Отставка Сырского пока не планируется, заявил депутат Рады - РИА Новости, 18.03.2025
Отставка Сырского пока не планируется, заявил депутат Рады
Главком ВСУ Александр Сырский пока останется на своей должности, кадровых изменений не планируется, заявил во вторник депутат Верховной рады Украины Алексей... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T14:59:00+03:00
2025-03-18T14:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
александр сырский
алексей гончаренко
курская область
россия
в мире
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский пока останется на своей должности, кадровых изменений не планируется, заявил во вторник депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Ранее во вторник Гончаренко* сообщил, что власти Украины рассматривают замену главкому ВСУ Александру Сырскому после провала на курском направлении, его место может занять замминистра обороны Евгений Мойсюк. "Только что еще раз проверил эту информацию у 100% источника. Сырский остается на посту главнокомандующего. Кадровых изменений не планируется", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. В конце прошлой недели российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 километров территории, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. В четверг Минобороны отчиталось об освобождении районного центра - Суджи. Источник в пророссийском подполье сообщал РИА Новости, что командование ВСУ отправляет своих раненых на курском направлении в Николаев, где они получают только часть необходимого лечения и тут же отправляются на фронт для восполнения украинских потерь. Боец спецназа "Ахмат" в составе группировки войск "Север" с позывным "Гром" при этом рассказывал РИА Новости, что боевики украинских неонацистских формирований "Кракен" и "Азов"** (организация признана террористической и запрещена в России), а также польские наемники первыми бежали из Казачьей Локни при продвижении сил РФ в данном населенном пункте Курской области.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов** Организация признана террористической и запрещена в России
https://ria.ru/20250315/kursk-2005047879.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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александр сырский, алексей гончаренко, курская область, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Александр Сырский, Алексей Гончаренко, Курская область, Россия, В мире
Отставка Сырского пока не планируется, заявил депутат Рады

Депутат Рады Гончаренко: отставка главкома ВСУ Сырского пока не планируется

© Фото : офис президента УкраиныАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© Фото : офис президента Украины
Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский пока останется на своей должности, кадровых изменений не планируется, заявил во вторник депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
Ранее во вторник Гончаренко* сообщил, что власти Украины рассматривают замену главкому ВСУ Александру Сырскому после провала на курском направлении, его место может занять замминистра обороны Евгений Мойсюк.
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"Только что еще раз проверил эту информацию у 100% источника. Сырский остается на посту главнокомандующего. Кадровых изменений не планируется", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
В конце прошлой недели российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 километров территории, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. В четверг Минобороны отчиталось об освобождении районного центра - Суджи. Источник в пророссийском подполье сообщал РИА Новости, что командование ВСУ отправляет своих раненых на курском направлении в Николаев, где они получают только часть необходимого лечения и тут же отправляются на фронт для восполнения украинских потерь. Боец спецназа "Ахмат" в составе группировки войск "Север" с позывным "Гром" при этом рассказывал РИА Новости, что боевики украинских неонацистских формирований "Кракен" и "Азов"** (организация признана террористической и запрещена в России), а также польские наемники первыми бежали из Казачьей Локни при продвижении сил РФ в данном населенном пункте Курской области.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
** Организация признана террористической и запрещена в России
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеАлександр СырскийАлексей ГончаренкоКурская областьРоссияВ мире
 
 
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