Отставка Сырского пока не планируется, заявил депутат Рады
Депутат Рады Гончаренко: отставка главкома ВСУ Сырского пока не планируется
© Фото : офис президента УкраиныАлександр Сырский
© Фото : офис президента Украины
Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский пока останется на своей должности, кадровых изменений не планируется, заявил во вторник депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
Ранее во вторник Гончаренко* сообщил, что власти Украины рассматривают замену главкому ВСУ Александру Сырскому после провала на курском направлении, его место может занять замминистра обороны Евгений Мойсюк.
"Только что еще раз проверил эту информацию у 100% источника. Сырский остается на посту главнокомандующего. Кадровых изменений не планируется", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
В конце прошлой недели российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 километров территории, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. В четверг Минобороны отчиталось об освобождении районного центра - Суджи. Источник в пророссийском подполье сообщал РИА Новости, что командование ВСУ отправляет своих раненых на курском направлении в Николаев, где они получают только часть необходимого лечения и тут же отправляются на фронт для восполнения украинских потерь. Боец спецназа "Ахмат" в составе группировки войск "Север" с позывным "Гром" при этом рассказывал РИА Новости, что боевики украинских неонацистских формирований "Кракен" и "Азов"** (организация признана террористической и запрещена в России), а также польские наемники первыми бежали из Казачьей Локни при продвижении сил РФ в данном населенном пункте Курской области.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
** Организация признана террористической и запрещена в России
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22 июня 2022, 17:18