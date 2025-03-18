https://ria.ru/20250318/otstavka--2005722154.html

Отставка Сырского пока не планируется, заявил депутат Рады

Отставка Сырского пока не планируется, заявил депутат Рады - РИА Новости, 18.03.2025

Отставка Сырского пока не планируется, заявил депутат Рады

Главком ВСУ Александр Сырский пока останется на своей должности, кадровых изменений не планируется, заявил во вторник депутат Верховной рады Украины Алексей... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T14:59:00+03:00

2025-03-18T14:59:00+03:00

2025-03-18T14:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

александр сырский

алексей гончаренко

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский пока останется на своей должности, кадровых изменений не планируется, заявил во вторник депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Ранее во вторник Гончаренко* сообщил, что власти Украины рассматривают замену главкому ВСУ Александру Сырскому после провала на курском направлении, его место может занять замминистра обороны Евгений Мойсюк. "Только что еще раз проверил эту информацию у 100% источника. Сырский остается на посту главнокомандующего. Кадровых изменений не планируется", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. В конце прошлой недели российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 километров территории, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. В четверг Минобороны отчиталось об освобождении районного центра - Суджи. Источник в пророссийском подполье сообщал РИА Новости, что командование ВСУ отправляет своих раненых на курском направлении в Николаев, где они получают только часть необходимого лечения и тут же отправляются на фронт для восполнения украинских потерь. Боец спецназа "Ахмат" в составе группировки войск "Север" с позывным "Гром" при этом рассказывал РИА Новости, что боевики украинских неонацистских формирований "Кракен" и "Азов"** (организация признана террористической и запрещена в России), а также польские наемники первыми бежали из Казачьей Локни при продвижении сил РФ в данном населенном пункте Курской области.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов** Организация признана террористической и запрещена в России

https://ria.ru/20250315/kursk-2005047879.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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александр сырский, алексей гончаренко, курская область, россия, в мире