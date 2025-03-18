https://ria.ru/20250318/otpravka-2005780626.html

Премьер Италии назвала отправку миротворцев на Украину малоэффективной

Премьер Италии назвала отправку миротворцев на Украину малоэффективной - РИА Новости, 18.03.2025

Премьер Италии назвала отправку миротворцев на Украину малоэффективной

Италия, добавила Мелони, считает предложение о прекращении огня, согласованное Украиной и США, значительным шагом на пути к справедливому и прочному миру на... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T17:37:00+03:00

2025-03-18T17:37:00+03:00

2025-03-18T18:33:00+03:00

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джорджа мелони

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Италия, добавила Мелони, считает предложение о прекращении огня, согласованное Украиной и США, значительным шагом на пути к справедливому и прочному миру на Украине с учетом того, то американцы "не могут позволить себе подписать ненадежное мирное соглашение". Мелони также назвала "немыслимым создание гарантий безопасности" с разделением Европы и США."В худшем случае было бы безумием думать, что сегодня она (Европа - ред.) сможет сделать это в одиночку, без НАТО", - сказала премьер.Мелони и другие представители итальянского руководства ранее неоднократно заявляли, что выступают против предложения Франции и Великобритании отправить воинский контингент на Украину в составе европейских сил. Италия считает идею преждевременной, но готова обсуждать ее в случае инициативы под эгидой ООН.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Parisien заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину в качестве миротворцев и инструкторов без согласия России. Среди возможных мест дислокации Макрон назвал Киев, Одессу и Львов. При это глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".

https://ria.ru/20250307/melon-2003520076.html

https://ria.ru/20250315/italija-2005199630.html

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в мире, украина, франция, россия, эммануэль макрон, джорджа мелони, сергей лавров, нато, оон, италия