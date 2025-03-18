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Премьер Италии назвала отправку миротворцев на Украину малоэффективной - РИА Новости, 18.03.2025
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17:37 18.03.2025 (обновлено: 18:33 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/otpravka-2005780626.html
Премьер Италии назвала отправку миротворцев на Украину малоэффективной
Премьер Италии назвала отправку миротворцев на Украину малоэффективной - РИА Новости, 18.03.2025
Премьер Италии назвала отправку миротворцев на Украину малоэффективной
Италия, добавила Мелони, считает предложение о прекращении огня, согласованное Украиной и США, значительным шагом на пути к справедливому и прочному миру на... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T17:37:00+03:00
2025-03-18T18:33:00+03:00
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Италия, добавила Мелони, считает предложение о прекращении огня, согласованное Украиной и США, значительным шагом на пути к справедливому и прочному миру на Украине с учетом того, то американцы "не могут позволить себе подписать ненадежное мирное соглашение". Мелони также назвала "немыслимым создание гарантий безопасности" с разделением Европы и США."В худшем случае было бы безумием думать, что сегодня она (Европа - ред.) сможет сделать это в одиночку, без НАТО", - сказала премьер.Мелони и другие представители итальянского руководства ранее неоднократно заявляли, что выступают против предложения Франции и Великобритании отправить воинский контингент на Украину в составе европейских сил. Италия считает идею преждевременной, но готова обсуждать ее в случае инициативы под эгидой ООН.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Parisien заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину в качестве миротворцев и инструкторов без согласия России. Среди возможных мест дислокации Макрон назвал Киев, Одессу и Львов. При это глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
https://ria.ru/20250307/melon-2003520076.html
https://ria.ru/20250315/italija-2005199630.html
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в мире, украина, франция, россия, эммануэль макрон, джорджа мелони, сергей лавров, нато, оон, италия
В мире, Украина, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Джорджа Мелони, Сергей Лавров, НАТО, ООН, Италия
Премьер Италии назвала отправку миротворцев на Украину малоэффективной

Мелони назвала отправку миротворцев на Украину рискованной и малоэффективной

© AP Photo / Alessandra TarantinoПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
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Италия, добавила Мелони, считает предложение о прекращении огня, согласованное Украиной и США, значительным шагом на пути к справедливому и прочному миру на Украине с учетом того, то американцы "не могут позволить себе подписать ненадежное мирное соглашение". Мелони также назвала "немыслимым создание гарантий безопасности" с разделением Европы и США.
"В худшем случае было бы безумием думать, что сегодня она (Европа - ред.) сможет сделать это в одиночку, без НАТО", - сказала премьер.
Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Мелони призвала распространить на Украину статью об обороне НАТО
7 марта, 01:24
Мелони и другие представители итальянского руководства ранее неоднократно заявляли, что выступают против предложения Франции и Великобритании отправить воинский контингент на Украину в составе европейских сил. Италия считает идею преждевременной, но готова обсуждать ее в случае инициативы под эгидой ООН.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Parisien заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину в качестве миротворцев и инструкторов без согласия России. Среди возможных мест дислокации Макрон назвал Киев, Одессу и Львов. При это глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
В Италии сделали заявление об отправке военных на Украину
15 марта, 15:47
 
В миреУкраинаФранцияРоссияЭммануэль МакронДжорджа МелониСергей ЛавровНАТОООНИталия
 
 
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