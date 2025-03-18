https://ria.ru/20250318/otnosheniya-2005823773.html
Путин и Трамп выразили заинтересованность в нормализации отношений
Путин и Трамп выразили заинтересованность в нормализации отношений - РИА Новости, 18.03.2025
Путин и Трамп выразили заинтересованность в нормализации отношений
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонного разговора выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T20:30:00+03:00
2025-03-18T20:30:00+03:00
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в мире
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
дональд трамп
владимир путин
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонного разговора выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире, сообщает пресс-служба Кремля."Выражена обоюдная заинтересованность в нормализации двусторонних отношений в свете особой ответственности России и США за обеспечение безопасности и стабильности в мире. В таком контексте рассматривался широкий спектр направлений, по которым наши страны могли бы наладить взаимодействие", - говорится в сообщении Кремля по итогам беседы лидеров двух стран.
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в мире, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), дональд трамп, владимир путин, россия, сша
В мире, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), Дональд Трамп, Владимир Путин, Россия, США
Путин и Трамп выразили заинтересованность в нормализации отношений
Путин и Трамп в разговоре выразили заинтересованность в нормализации отношений