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Путин и Трамп выразили заинтересованность в нормализации отношений - РИА Новости, 18.03.2025
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20:30 18.03.2025 (обновлено: 20:50 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/otnosheniya-2005823773.html
Путин и Трамп выразили заинтересованность в нормализации отношений
Путин и Трамп выразили заинтересованность в нормализации отношений - РИА Новости, 18.03.2025
Путин и Трамп выразили заинтересованность в нормализации отношений
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонного разговора выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в... РИА Новости, 18.03.2025
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в мире
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
дональд трамп
владимир путин
россия
сша
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонного разговора выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире, сообщает пресс-служба Кремля."Выражена обоюдная заинтересованность в нормализации двусторонних отношений в свете особой ответственности России и США за обеспечение безопасности и стабильности в мире. В таком контексте рассматривался широкий спектр направлений, по которым наши страны могли бы наладить взаимодействие", - говорится в сообщении Кремля по итогам беседы лидеров двух стран.
https://ria.ru/20250318/tramp-2005828150.html
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в мире, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), дональд трамп, владимир путин, россия, сша
В мире, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), Дональд Трамп, Владимир Путин, Россия, США
Путин и Трамп выразили заинтересованность в нормализации отношений

Путин и Трамп в разговоре выразили заинтересованность в нормализации отношений

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонного разговора выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире, сообщает пресс-служба Кремля.
"Выражена обоюдная заинтересованность в нормализации двусторонних отношений в свете особой ответственности России и США за обеспечение безопасности и стабильности в мире. В таком контексте рассматривался широкий спектр направлений, по которым наши страны могли бы наладить взаимодействие", - говорится в сообщении Кремля по итогам беседы лидеров двух стран.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Трамп и Путин договорились сотрудничать по вопросам вооружений
Вчера, 20:49
 
В миреТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)Дональд ТрампВладимир ПутинРоссияСША
 
 
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