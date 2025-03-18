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Жительница Казачьей Локни рассказала об освобождении ее деревни
Жительница Казачьей Локни рассказала об освобождении ее деревни - РИА Новости, 18.03.2025
Жительница Казачьей Локни рассказала об освобождении ее деревни
Жительница курского села Казачья Локня Елена Баляба рассказала РИА Новости, что ее взрослый сын впервые за полгода улыбнулся, когда узнал, что ВС РФ освободили... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T15:56:00+03:00
2025-03-18T15:56:00+03:00
2025-03-18T16:05:00+03:00
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КУРСК, 18 мар – РИА Новости. Жительница курского села Казачья Локня Елена Баляба рассказала РИА Новости, что ее взрослый сын впервые за полгода улыбнулся, когда узнал, что ВС РФ освободили их деревню. Ранее российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. После освобождения Казачьей Локни Баляба вместе с сыном при помощи российских военных была доставлена в пункт временного размещения, там им выдали необходимые вещи, предоставили горячее питание. Об освобождении села женщина рассказывает со слезами на глазах, передает корреспондент агентства. "Выхожу на улицу, и издалека увидела повязки красные. А парни видят, что мы вышли, и кричат: "Это русские, это русские". Я им похлопала, забегаю в дом с сыном и говорю: "Сережа, нас освободили", - а сама плачу. Я сына обнимаю. Я за семь месяцев в тот день только первый раз увидела его улыбку, как он радовался", - сказала Баляба. Минобороны РФ сообщило об освобождении райцентра Суджи 13 марта, а об освобождении Казачьей Локни - 12 марта. Боец спецназа "Ахмат" в составе группировки войск "Север" с позывным "Гром" рассказывал РИА Новости, что боевики украинских неонацистских формирований "Кракен" и "Азов"* (организация признана террористической и запрещена в России), а также польские наемники первыми бежали из Казачьей Локни при продвижении сил РФ.* Организация признана террористической и запрещена в России.
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Специальная военная операция на Украине, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Спецоперация, Курская область
Жительница Казачьей Локни рассказала об освобождении ее деревни
Жительница Казачьей Локни Баляба: мой сын впервые за полгода улыбнулся
КУРСК, 18 мар – РИА Новости. Жительница курского села Казачья Локня Елена Баляба рассказала РИА Новости, что ее взрослый сын впервые за полгода улыбнулся, когда узнал, что ВС РФ освободили их деревню.
Ранее российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории.
После освобождения Казачьей Локни Баляба вместе с сыном при помощи российских военных была доставлена в пункт временного размещения, там им выдали необходимые вещи, предоставили горячее питание. Об освобождении села женщина рассказывает со слезами на глазах, передает корреспондент агентства.
"Выхожу на улицу, и издалека увидела повязки красные. А парни видят, что мы вышли, и кричат: "Это русские, это русские". Я им похлопала, забегаю в дом с сыном и говорю: "Сережа, нас освободили", - а сама плачу. Я сына обнимаю. Я за семь месяцев в тот день только первый раз увидела его улыбку, как он радовался", - сказала Баляба.
Минобороны РФ сообщило об освобождении райцентра Суджи 13 марта, а об освобождении Казачьей Локни - 12 марта. Боец спецназа "Ахмат" в составе группировки войск "Север" с позывным "Гром" рассказывал РИА Новости, что боевики украинских неонацистских формирований "Кракен" и "Азов"* (организация признана террористической и запрещена в России), а также польские наемники первыми бежали из Казачьей Локни при продвижении сил РФ.
* Организация признана террористической и запрещена в России.