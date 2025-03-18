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Стендап-комик Останин извинился за свое выступление - РИА Новости, 18.03.2025
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17:13 18.03.2025 (обновлено: 17:18 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/ostanin-2005768464.html
Стендап-комик Останин извинился за свое выступление
Стендап-комик Останин извинился за свое выступление - РИА Новости, 18.03.2025
Стендап-комик Останин извинился за свое выступление
Задержанный стендап-комик Артемий Останин заявил на допросе, что у него не было желания кого-то оскорбить, извинился за свое выступление, соответствующее видео... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T17:13:00+03:00
2025-03-18T17:18:00+03:00
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Задержанный стендап-комик Артемий Останин заявил на допросе, что у него не было желания кого-то оскорбить, извинился за свое выступление, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале столичного главка СК России.Ранее сообщалось, что Следственный комитет России завел дело о возбуждении ненависти на Останина, его задержали при попытке уехать из РФ и доставили в Москву. По данным следствия, не позднее 15 марта подозреваемый "в ходе публичного выступления в городе Москве высказывал враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность"."Я осознавал, что мне нужно выступить со стендапом. У меня не было цели оскорбить кого-то, задеть чьи-то чувства, угрожать насилием либо, тем более, призывать к вражде по отношению к какой-то социальной группе. Я приношу свои искренние, человеческие извинения", - сказал Останин на допросе.
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Стендап-комик Останин извинился за свое выступление

Стендап-комик Останин заявил о нежелании кого-то оскорбить своим выступлением

© Столичный СК/TelegramЗадержанный Артемий Останин
Задержанный Артемий Останин - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© Столичный СК/Telegram
Задержанный Артемий Останин
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Задержанный стендап-комик Артемий Останин заявил на допросе, что у него не было желания кого-то оскорбить, извинился за свое выступление, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале столичного главка СК России.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет России завел дело о возбуждении ненависти на Останина, его задержали при попытке уехать из РФ и доставили в Москву. По данным следствия, не позднее 15 марта подозреваемый "в ходе публичного выступления в городе Москве высказывал враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность".
"Я осознавал, что мне нужно выступить со стендапом. У меня не было цели оскорбить кого-то, задеть чьи-то чувства, угрожать насилием либо, тем более, призывать к вражде по отношению к какой-то социальной группе. Я приношу свои искренние, человеческие извинения", - сказал Останин на допросе.
Задержанный Артемий Останин - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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