https://ria.ru/20250318/ostanin-2005768464.html

Стендап-комик Останин извинился за свое выступление

Стендап-комик Останин извинился за свое выступление - РИА Новости, 18.03.2025

Стендап-комик Останин извинился за свое выступление

Задержанный стендап-комик Артемий Останин заявил на допросе, что у него не было желания кого-то оскорбить, извинился за свое выступление, соответствующее видео... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T17:13:00+03:00

2025-03-18T17:13:00+03:00

2025-03-18T17:18:00+03:00

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Задержанный стендап-комик Артемий Останин заявил на допросе, что у него не было желания кого-то оскорбить, извинился за свое выступление, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале столичного главка СК России.Ранее сообщалось, что Следственный комитет России завел дело о возбуждении ненависти на Останина, его задержали при попытке уехать из РФ и доставили в Москву. По данным следствия, не позднее 15 марта подозреваемый "в ходе публичного выступления в городе Москве высказывал враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность"."Я осознавал, что мне нужно выступить со стендапом. У меня не было цели оскорбить кого-то, задеть чьи-то чувства, угрожать насилием либо, тем более, призывать к вражде по отношению к какой-то социальной группе. Я приношу свои искренние, человеческие извинения", - сказал Останин на допросе.

https://ria.ru/20250318/ostanin-2005713157.html

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

следственный комитет россии (ск рф), происшествия