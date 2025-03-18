https://ria.ru/20250318/oreshnik-2005836590.html

Белоруссия подготовила места для размещения "Орешника"

Белоруссия подготовила места для размещения "Орешника" - РИА Новости, 18.03.2025

Белоруссия подготовила места для размещения "Орешника"

Белоруссия завершает изготовление базы для ракетного комплекса "Орешник" и подготовила места для размещения готовых систем на территории республики, сообщил... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T21:56:00+03:00

2025-03-18T21:56:00+03:00

2025-03-18T22:35:00+03:00

белоруссия

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МИНСК, 18 мар — РИА Новости. Белоруссия завершает изготовление базы для ракетного комплекса "Орешник" и подготовила места для размещения готовых систем на территории республики, сообщил госсекретарь Совбеза страны Александр Вольфович в эфире телеканала "Беларусь 1"."Этот ракетный комплекс — это как бы продукт Союзного государства, потому что база, машина основная, изготавливается на предприятиях военно-промышленного комплекса в Республике Беларусь, а уже средство поражения, ракеты, — в России. Мы завершаем изготовление необходимого количества этих машин, которые в ближайшее время будут переданы России, чтобы установить на них средство поражения", — рассказал он.Отмечается, что на территории страны уже подготовлены места для размещения готового комплекса "Орешник"."Хотя он и мобильный, но предусмотрены места. Мы сохранили со времен Советского Союза", — уточнил Вольфович.Он рассчитывает, что до конца года поручения президентов по этому вопросу будут выполнены. В конце 2024-го белорусский лидер Александр Лукашенко попросил разместить на территории республики новейшее российское вооружение, в том числе систему "Орешник". Владимир Путин ответил, что считает возможным сделать это во второй половине текущего года.Россия 21 ноября поразила крупный промышленный комплекс в Днепропетровске, таким образом испытав в боевых условиях систему средней дальности с гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном оснащении. В случае группового применения удар с помощью "Орешника" сопоставим с использованием ядерного оружия, но он не считается ОМУ.

https://ria.ru/20250221/minoborony-2000866815.html

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белоруссия, россия, александр вольфович, в мире, александр лукашенко, владимир путин