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В ООН назвали действия Израиля в Газе геноцидом - РИА Новости, 18.03.2025
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18:21 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/oon-2005803232.html
В ООН назвали действия Израиля в Газе геноцидом
В ООН назвали действия Израиля в Газе геноцидом - РИА Новости, 18.03.2025
В ООН назвали действия Израиля в Газе геноцидом
Действия Израиля в секторе Газа равносильны кампании геноцида по уничтожению палестинцев как народа, заявила во вторник специальный докладчик Управления ООН по... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T18:21:00+03:00
2025-03-18T18:21:00+03:00
в мире
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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Действия Израиля в секторе Газа равносильны кампании геноцида по уничтожению палестинцев как народа, заявила во вторник специальный докладчик Управления ООН по правам человека по палестинскому вопросу Франческа Альбанезе. В ночь с понедельника на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. "Действия Израиля, направленные на этническую чистку земли между рекой и морем, равносильны кампании геноцида по уничтожению палестинцев как народа", - сказано в докладе Альбанезе, опубликованном на официальном сайте Управления ООН по правам человека. Она отметила, что последнее наступление - крупнейшее по масштабу, уточняя, что его можно назвать итогом общей безответственности и, что оно ставит пятно на совести международного сообщества. "Мы являемся свидетелями новой "тропы слез" на Западном берегу (реки Иордан -ред.), отражающих судьбу Газы. В 2025 году такая несправедливость не только неприемлема, но и является пятном на нашей коллективной совести", - подчеркнула Альбанезе. Ранее министерство здравоохранения палестинского сектора сообщило, что число погибших при израильских ударах по сектору Газа во вторник утром увеличилось до 326. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в анклав для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250310/oon-2003997737.html
https://ria.ru/20250318/aravija-2005750992.html
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в мире, израиль, иордан, биньямин нетаньяху, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Иордан, Биньямин Нетаньяху, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В ООН назвали действия Израиля в Газе геноцидом

Альбанезе: действия Израиля в Газе равносильны геноциду палестинцев

© AP Photo / Hatem MoussaПоследствия израильского авиаудара по Газе
Последствия израильского авиаудара по Газе - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP Photo / Hatem Moussa
Последствия израильского авиаудара по Газе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Действия Израиля в секторе Газа равносильны кампании геноцида по уничтожению палестинцев как народа, заявила во вторник специальный докладчик Управления ООН по правам человека по палестинскому вопросу Франческа Альбанезе.
В ночь с понедельника на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
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"Действия Израиля, направленные на этническую чистку земли между рекой и морем, равносильны кампании геноцида по уничтожению палестинцев как народа", - сказано в докладе Альбанезе, опубликованном на официальном сайте Управления ООН по правам человека.
Она отметила, что последнее наступление - крупнейшее по масштабу, уточняя, что его можно назвать итогом общей безответственности и, что оно ставит пятно на совести международного сообщества.
"Мы являемся свидетелями новой "тропы слез" на Западном берегу (реки Иордан -ред.), отражающих судьбу Газы. В 2025 году такая несправедливость не только неприемлема, но и является пятном на нашей коллективной совести", - подчеркнула Альбанезе.
Ранее министерство здравоохранения палестинского сектора сообщило, что число погибших при израильских ударах по сектору Газа во вторник утром увеличилось до 326.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в анклав для грузовиков с гуманитарной помощью.
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