https://ria.ru/20250318/oon-2005630920.html

Глава МИД Индии заявил о необходимости сильной ООН

Глава МИД Индии заявил о необходимости сильной ООН - РИА Новости, 18.03.2025

Глава МИД Индии заявил о необходимости сильной ООН

Мир требует сильной Организации Объединенных наций, однако необходимо понять, что в современной обстановке баланс сил в мире изменился, заявил глава МИД Индии... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T07:59:00+03:00

2025-03-18T07:59:00+03:00

2025-03-18T07:59:00+03:00

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индия

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оон

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НЬЮ-ДЕЛИ, 18 мар – РИА Новости. Мир требует сильной Организации Объединенных наций, однако необходимо понять, что в современной обстановке баланс сил в мире изменился, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. "Нам нужна сильная ООН. Но сильная ООН требует справедливой организации Объединенных Наций, сильный мировой порядок должен иметь некую базовую последовательность стандартов… Я думаю, что важно провести аудит того, как обстояли дела в мире за последние восемь десятилетий, и быть честным по этому поводу, а также понять, что сегодня баланс сил и доли участия в мире изменились", - сказал он в ходе дискуссий на полях конференции "Диалог Райсины", проходящей в Нью-Дели. Джайшанкар отметил, что старый порядок в мире был продуктом своего времени и его достоинства в настоящее время преувеличены. "Старый порядок был продукт своего времени. Но почему я счел, что его достоинства преувеличены, так это потому, что, по-моему, у разработчика правил и у того, кто их принимает, были разные точки зрения. Если вы сталкивались с некоторыми из этих правил или их применением, у нас возникали проблемы", - отметил он. Наряду с Бразилией, Германией и Японией Индия входит в "группу четырех" (G4) - группу стран, чьи масштабы развития сопоставимы с постоянными членами СБ ООН и требующих постоянного членства в организации. В ходе саммита "группы четырех" главы МИД Бразилии, Германии, Индии и Японии призвали к реформе Совета Безопасности ООН и подтвердили поддержку друг друга в получении мест постоянных членов Совбеза.

https://ria.ru/20250315/grossi-2005192266.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, индия, субраманиам джайшанкар, оон, бразилия, германия