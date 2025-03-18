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Глава МИД Индии заявил о необходимости сильной ООН - РИА Новости, 18.03.2025
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07:59 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/oon-2005630920.html
Глава МИД Индии заявил о необходимости сильной ООН
Глава МИД Индии заявил о необходимости сильной ООН - РИА Новости, 18.03.2025
Глава МИД Индии заявил о необходимости сильной ООН
Мир требует сильной Организации Объединенных наций, однако необходимо понять, что в современной обстановке баланс сил в мире изменился, заявил глава МИД Индии... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T07:59:00+03:00
2025-03-18T07:59:00+03:00
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НЬЮ-ДЕЛИ, 18 мар – РИА Новости. Мир требует сильной Организации Объединенных наций, однако необходимо понять, что в современной обстановке баланс сил в мире изменился, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. "Нам нужна сильная ООН. Но сильная ООН требует справедливой организации Объединенных Наций, сильный мировой порядок должен иметь некую базовую последовательность стандартов… Я думаю, что важно провести аудит того, как обстояли дела в мире за последние восемь десятилетий, и быть честным по этому поводу, а также понять, что сегодня баланс сил и доли участия в мире изменились", - сказал он в ходе дискуссий на полях конференции "Диалог Райсины", проходящей в Нью-Дели. Джайшанкар отметил, что старый порядок в мире был продуктом своего времени и его достоинства в настоящее время преувеличены. "Старый порядок был продукт своего времени. Но почему я счел, что его достоинства преувеличены, так это потому, что, по-моему, у разработчика правил и у того, кто их принимает, были разные точки зрения. Если вы сталкивались с некоторыми из этих правил или их применением, у нас возникали проблемы", - отметил он. Наряду с Бразилией, Германией и Японией Индия входит в "группу четырех" (G4) - группу стран, чьи масштабы развития сопоставимы с постоянными членами СБ ООН и требующих постоянного членства в организации. В ходе саммита "группы четырех" главы МИД Бразилии, Германии, Индии и Японии призвали к реформе Совета Безопасности ООН и подтвердили поддержку друг друга в получении мест постоянных членов Совбеза.
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в мире, индия, субраманиам джайшанкар, оон, бразилия, германия
В мире, Индия, Субраманиам Джайшанкар, ООН, Бразилия, Германия
Глава МИД Индии заявил о необходимости сильной ООН

Глава МИД Индии Джайшанкар заявил о необходимости сильной ООН

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 18 мар – РИА Новости. Мир требует сильной Организации Объединенных наций, однако необходимо понять, что в современной обстановке баланс сил в мире изменился, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.
"Нам нужна сильная ООН. Но сильная ООН требует справедливой организации Объединенных Наций, сильный мировой порядок должен иметь некую базовую последовательность стандартов… Я думаю, что важно провести аудит того, как обстояли дела в мире за последние восемь десятилетий, и быть честным по этому поводу, а также понять, что сегодня баланс сил и доли участия в мире изменились", - сказал он в ходе дискуссий на полях конференции "Диалог Райсины", проходящей в Нью-Дели.
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15 марта, 14:52
Джайшанкар отметил, что старый порядок в мире был продуктом своего времени и его достоинства в настоящее время преувеличены.
"Старый порядок был продукт своего времени. Но почему я счел, что его достоинства преувеличены, так это потому, что, по-моему, у разработчика правил и у того, кто их принимает, были разные точки зрения. Если вы сталкивались с некоторыми из этих правил или их применением, у нас возникали проблемы", - отметил он.
Наряду с Бразилией, Германией и Японией Индия входит в "группу четырех" (G4) - группу стран, чьи масштабы развития сопоставимы с постоянными членами СБ ООН и требующих постоянного членства в организации. В ходе саммита "группы четырех" главы МИД Бразилии, Германии, Индии и Японии призвали к реформе Совета Безопасности ООН и подтвердили поддержку друг друга в получении мест постоянных членов Совбеза.
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