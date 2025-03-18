Глава МИД Индии заявил о необходимости сильной ООН
Глава МИД Индии Джайшанкар заявил о необходимости сильной ООН
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 18 мар – РИА Новости. Мир требует сильной Организации Объединенных наций, однако необходимо понять, что в современной обстановке баланс сил в мире изменился, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.
"Нам нужна сильная ООН. Но сильная ООН требует справедливой организации Объединенных Наций, сильный мировой порядок должен иметь некую базовую последовательность стандартов… Я думаю, что важно провести аудит того, как обстояли дела в мире за последние восемь десятилетий, и быть честным по этому поводу, а также понять, что сегодня баланс сил и доли участия в мире изменились", - сказал он в ходе дискуссий на полях конференции "Диалог Райсины", проходящей в Нью-Дели.
Джайшанкар отметил, что старый порядок в мире был продуктом своего времени и его достоинства в настоящее время преувеличены.
"Старый порядок был продукт своего времени. Но почему я счел, что его достоинства преувеличены, так это потому, что, по-моему, у разработчика правил и у того, кто их принимает, были разные точки зрения. Если вы сталкивались с некоторыми из этих правил или их применением, у нас возникали проблемы", - отметил он.
Наряду с Бразилией, Германией и Японией Индия входит в "группу четырех" (G4) - группу стран, чьи масштабы развития сопоставимы с постоянными членами СБ ООН и требующих постоянного членства в организации. В ходе саммита "группы четырех" главы МИД Бразилии, Германии, Индии и Японии призвали к реформе Совета Безопасности ООН и подтвердили поддержку друг друга в получении мест постоянных членов Совбеза.
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