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NYT узнала об опасениях Киева насчет контроля Москвы над портом в Одессе - РИА Новости, 18.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:05 18.03.2025 (обновлено: 09:50 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/odessa-2005635299.html
NYT узнала об опасениях Киева насчет контроля Москвы над портом в Одессе
NYT узнала об опасениях Киева насчет контроля Москвы над портом в Одессе - РИА Новости, 18.03.2025
NYT узнала об опасениях Киева насчет контроля Москвы над портом в Одессе
В Киеве опасаются, что президент США Дональд Трамп согласится передать России контроль над портом в Одессе, пишет New York Times со ссылкой на помощников... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T09:05:00+03:00
2025-03-18T09:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
сша
дональд трамп
владимир зеленский
одесса
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. В Киеве опасаются, что президент США Дональд Трамп согласится передать России контроль над портом в Одессе, пишет New York Times со ссылкой на помощников Владимира Зеленского."Они обеспокоены тем, что Трамп может &lt;...&gt; (согласиться, чтобы Москва получила контроль над частями Украины. — Прим. ред.), в том числе, возможно, над критически важным портом в Одессе", — говорится в публикации.Как заявил на прошлой неделе советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, урегулирование конфликта будет предполагать отказ Киева от территорий за будущие гарантии безопасности.Трамп же указывал, что считает маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года, отмечая, что его цель — завершение боевых действий на выгодных для обеих сторон условиях.Накануне глава Белого дома уточнил, что планирует во вторник обсудить с президентом Владимиром Путиным вопрос территорий и контроля над АЭС. По его словам, многие элементы договоренности об украинском урегулировании согласованы.В понедельник представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что разговор лидеров запланирован на вторник. Чуть позднее он сообщил, что подготовка главным образом идет по вопросу Украины.
https://ria.ru/20250316/zelenskiy-2005281554.html
https://ria.ru/20250316/rossiya-2005229005.html
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россия
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сша
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в мире, россия, киев, сша, дональд трамп, владимир зеленский, одесса, майк уолтц, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Одесса, Майк Уолтц, Украина
NYT узнала об опасениях Киева насчет контроля Москвы над портом в Одессе

NYT: в Киеве опасаются, что Трамп согласится на контроль РФ над портом в Одессе

© AP Photo / Ukrainian Infrastucture Ministry Press OfficeСухогруз в порту Одессы
Сухогруз в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP Photo / Ukrainian Infrastucture Ministry Press Office
Сухогруз в порту Одессы. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. В Киеве опасаются, что президент США Дональд Трамп согласится передать России контроль над портом в Одессе, пишет New York Times со ссылкой на помощников Владимира Зеленского.
"Они обеспокоены тем, что Трамп может <...> (согласиться, чтобы Москва получила контроль над частями Украины. — Прим. ред.), в том числе, возможно, над критически важным портом в Одессе", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Зеленский сделал новое заявление о территориях
16 марта, 08:28
Как заявил на прошлой неделе советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, урегулирование конфликта будет предполагать отказ Киева от территорий за будущие гарантии безопасности.
Трамп же указывал, что считает маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года, отмечая, что его цель — завершение боевых действий на выгодных для обеих сторон условиях.
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Это за Курск: Россия возьмет под контроль вдвое большую территорию Украины
16 марта, 08:00
Накануне глава Белого дома уточнил, что планирует во вторник обсудить с президентом Владимиром Путиным вопрос территорий и контроля над АЭС. По его словам, многие элементы договоренности об украинском урегулировании согласованы.
В понедельник представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что разговор лидеров запланирован на вторник. Чуть позднее он сообщил, что подготовка главным образом идет по вопросу Украины.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийОдессаМайк УолтцУкраина
 
 
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