https://ria.ru/20250318/obstrely-2005645703.html

ВСУ нанесли 37 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки

ВСУ нанесли 37 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 18.03.2025

ВСУ нанесли 37 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки

Украинские войска за день нанесли 37 артиллерийских ударов по девяти населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T10:08:00+03:00

2025-03-18T10:08:00+03:00

2025-03-18T10:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

новая каховка

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832218172_0:230:3132:1992_1920x0_80_0_0_c82bf7053c41ea725f71de14a02c9881.jpg

ГЕНИЧЕСК, 18 мар - РИА Новости. Украинские войска за день нанесли 37 артиллерийских ударов по девяти населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 22 артиллерийских удара. Еще 15 обстрелов ВСУ произвели ночью. За сутки под огонь боевиков киевского режима попали девять населенных пунктов", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам ВСУ подверглись Новая Каховка, Каховка, Каиры, Алешки, Любимовка, Старая Збурьевка, Казачьи Лагери, Голая Пристань, Корсунка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

новая каховка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины, происшествия