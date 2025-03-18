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ВСУ нанесли 37 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ нанесли 37 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 18.03.2025
ВСУ нанесли 37 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки
Украинские войска за день нанесли 37 артиллерийских ударов по девяти населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T10:08:00+03:00
2025-03-18T10:08:00+03:00
2025-03-18T10:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 18 мар - РИА Новости. Украинские войска за день нанесли 37 артиллерийских ударов по девяти населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 22 артиллерийских удара. Еще 15 обстрелов ВСУ произвели ночью. За сутки под огонь боевиков киевского режима попали девять населенных пунктов", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам ВСУ подверглись Новая Каховка, Каховка, Каиры, Алешки, Любимовка, Старая Збурьевка, Казачьи Лагери, Голая Пристань, Корсунка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ нанесли 37 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ за сутки нанесли 37 ударов по девяти населенным пунктам левого берега Днепра