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В Русском Поречном нашли могилу мирной жительницы - РИА Новости, 18.03.2025
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https://ria.ru/20250318/obschestvo-2005617018.html
В Русском Поречном нашли могилу мирной жительницы
В Русском Поречном нашли могилу мирной жительницы - РИА Новости, 18.03.2025
В Русском Поречном нашли могилу мирной жительницы
Могилу мирной жительницы, которая была похоронена на огороде у одного из домов Русского Поречного в Курской области, обнаружили бойцы спецназа "Ахмат"... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T03:27:00+03:00
2025-03-18T03:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
русское поречное
курская область
светлана петренко
владимир путин
вооруженные силы украины
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РУССКОЕ ПОРЕЧНОЕ, 18 мар – РИА Новости. Могилу мирной жительницы, которая была похоронена на огороде у одного из домов Русского Поречного в Курской области, обнаружили бойцы спецназа "Ахмат" группировки войск "Север". Ранее сообщалось, что после освобождения села Русское Поречное в подвалах нашли замученных мирных жителей, позже при обследовании домов на окраине села нашли еще два тела. "Скорее всего это какой-то местный житель тут захоронен", - рассказал боец. Он пояснил, что выяснить обстоятельства гибели мирной жительницы не удалось, так как в данном населенном пункте совсем нет мирных жителей. Однако известно, что этот и ряд соседних домов занимали украинские силовики. Боец с позывным "Блин" уточнил, что позиции ВСУ были расположены практически в каждом дворе. Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что военные следователи установили личности пятерых военных ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей курского села Русское Поречное. По данным следствия, старший солдат Евгений Фабрисенко, а также украинские военные с позывными "Кум", "Мотыль", "Проводник", "Художник" в сентябре 2024 года вторглись на территорию Курской области. Во время боев в Суджанском районе Фабрисенко был взят в плен. На допросе он рассказал о преступлениях, которые совершил вместе с другими военными ВСУ, в том числе об изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера и убийствах. Следствие установило, что с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, "Мотыль", "Проводник", "Художник" по приказам командира с позывным "Кум" убили 11 мужчин и трех женщин в селе Русское Поречное. Кроме того, они изнасиловали восемь женщин, которых после этого убили. Затем соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвалы частных домов. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
https://ria.ru/20250131/ubiystva-1996526701.html
https://ria.ru/20250303/vsu-2002847191.html
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происшествия, россия, русское поречное, курская область, светлана петренко, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Русское Поречное, Курская область, Светлана Петренко, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
В Русском Поречном нашли могилу мирной жительницы

Бойцы Ахмата обнаружили могилу женщины у одного из домов Русского Поречного

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРазрушенные дома в селе Русское Поречное Курской области
Разрушенные дома в селе Русское Поречное Курской области - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Разрушенные дома в селе Русское Поречное Курской области. Архивное фото
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РУССКОЕ ПОРЕЧНОЕ, 18 мар – РИА Новости. Могилу мирной жительницы, которая была похоронена на огороде у одного из домов Русского Поречного в Курской области, обнаружили бойцы спецназа "Ахмат" группировки войск "Север".
Ранее сообщалось, что после освобождения села Русское Поречное в подвалах нашли замученных мирных жителей, позже при обследовании домов на окраине села нашли еще два тела.
Петренко: Боевики ВСУ убили 22 мирных жителя курского села Русское Поречное - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
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31 января, 07:22
"Скорее всего это какой-то местный житель тут захоронен", - рассказал боец.
Он пояснил, что выяснить обстоятельства гибели мирной жительницы не удалось, так как в данном населенном пункте совсем нет мирных жителей. Однако известно, что этот и ряд соседних домов занимали украинские силовики. Боец с позывным "Блин" уточнил, что позиции ВСУ были расположены практически в каждом дворе.
Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что военные следователи установили личности пятерых военных ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей курского села Русское Поречное. По данным следствия, старший солдат Евгений Фабрисенко, а также украинские военные с позывными "Кум", "Мотыль", "Проводник", "Художник" в сентябре 2024 года вторглись на территорию Курской области. Во время боев в Суджанском районе Фабрисенко был взят в плен. На допросе он рассказал о преступлениях, которые совершил вместе с другими военными ВСУ, в том числе об изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера и убийствах.
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Следствие установило, что с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, "Мотыль", "Проводник", "Художник" по приказам командира с позывным "Кум" убили 11 мужчин и трех женщин в селе Русское Поречное. Кроме того, они изнасиловали восемь женщин, которых после этого убили. Затем соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвалы частных домов.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны.
Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияРусское ПоречноеКурская областьСветлана ПетренкоВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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