https://ria.ru/20250318/obschestvo-2005617018.html

В Русском Поречном нашли могилу мирной жительницы

В Русском Поречном нашли могилу мирной жительницы - РИА Новости, 18.03.2025

В Русском Поречном нашли могилу мирной жительницы

Могилу мирной жительницы, которая была похоронена на огороде у одного из домов Русского Поречного в Курской области, обнаружили бойцы спецназа "Ахмат"... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T03:27:00+03:00

2025-03-18T03:27:00+03:00

2025-03-18T03:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

русское поречное

курская область

светлана петренко

владимир путин

вооруженные силы украины

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РУССКОЕ ПОРЕЧНОЕ, 18 мар – РИА Новости. Могилу мирной жительницы, которая была похоронена на огороде у одного из домов Русского Поречного в Курской области, обнаружили бойцы спецназа "Ахмат" группировки войск "Север". Ранее сообщалось, что после освобождения села Русское Поречное в подвалах нашли замученных мирных жителей, позже при обследовании домов на окраине села нашли еще два тела. "Скорее всего это какой-то местный житель тут захоронен", - рассказал боец. Он пояснил, что выяснить обстоятельства гибели мирной жительницы не удалось, так как в данном населенном пункте совсем нет мирных жителей. Однако известно, что этот и ряд соседних домов занимали украинские силовики. Боец с позывным "Блин" уточнил, что позиции ВСУ были расположены практически в каждом дворе. Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что военные следователи установили личности пятерых военных ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей курского села Русское Поречное. По данным следствия, старший солдат Евгений Фабрисенко, а также украинские военные с позывными "Кум", "Мотыль", "Проводник", "Художник" в сентябре 2024 года вторглись на территорию Курской области. Во время боев в Суджанском районе Фабрисенко был взят в плен. На допросе он рассказал о преступлениях, которые совершил вместе с другими военными ВСУ, в том числе об изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера и убийствах. Следствие установило, что с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, "Мотыль", "Проводник", "Художник" по приказам командира с позывным "Кум" убили 11 мужчин и трех женщин в селе Русское Поречное. Кроме того, они изнасиловали восемь женщин, которых после этого убили. Затем соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвалы частных домов. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.

https://ria.ru/20250131/ubiystva-1996526701.html

https://ria.ru/20250303/vsu-2002847191.html

https://ria.ru/20250316/kursk-2005050747.html

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русское поречное

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, русское поречное, курская область, светлана петренко, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)