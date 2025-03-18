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Новак оценил влияние укрепления рубля на замедление инфляции - РИА Новости, 18.03.2025
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13:32 18.03.2025 (обновлено: 13:33 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/novak-2005698320.html
Новак оценил влияние укрепления рубля на замедление инфляции
Новак оценил влияние укрепления рубля на замедление инфляции - РИА Новости, 18.03.2025
Новак оценил влияние укрепления рубля на замедление инфляции
Укрепление рубля позитивно влияет на замедление инфляции в России, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T13:32:00+03:00
2025-03-18T13:33:00+03:00
экономика
россия
александр новак
российский союз промышленников и предпринимателей
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Укрепление рубля позитивно влияет на замедление инфляции в России, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Наблюдаем, конечно, волатильность. Для экспортеров это, действительно, такой негативный фактор. Тем не менее в том числе это играет положительную роль с точки зрения снижения инфляции", - сказал Новак журналистам на полях съезда РСПП. Он подчеркнул, что курс рубля в РФ является рыночным. "Сегодня баланс так складывается, что несколько ниже импорт, чем в прошлом году. Мы наблюдаем также приток капитала зарубежного на внутренний рынок с учетом общей геополитической ситуации. С учетом прогноза по восстановлению импорта, я думаю, что мы все равно увидим в среднем по году, наверное, те цифры, которые заложены в прогнозе социально-экономического развития", - добавил Новак. По его словам, "об этом говорят прогнозные цифры макроэкономического анализа". Согласно прогнозу Минэкономразвития, в текущем году курс доллара составит в среднем 96,5 рубля, в 2026 и 2027 годах - 100 и 103,2 рубля соответственно. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
https://ria.ru/20250318/rubl-2005608259.html
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экономика, россия, александр новак, российский союз промышленников и предпринимателей, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Александр Новак, Российский союз промышленников и предпринимателей, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Новак оценил влияние укрепления рубля на замедление инфляции

Новак: укрепление рубля позитивно влияет на замедление инфляции в России

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Укрепление рубля позитивно влияет на замедление инфляции в России, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Наблюдаем, конечно, волатильность. Для экспортеров это, действительно, такой негативный фактор. Тем не менее в том числе это играет положительную роль с точки зрения снижения инфляции", - сказал Новак журналистам на полях съезда РСПП.
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Он подчеркнул, что курс рубля в РФ является рыночным.
"Сегодня баланс так складывается, что несколько ниже импорт, чем в прошлом году. Мы наблюдаем также приток капитала зарубежного на внутренний рынок с учетом общей геополитической ситуации. С учетом прогноза по восстановлению импорта, я думаю, что мы все равно увидим в среднем по году, наверное, те цифры, которые заложены в прогнозе социально-экономического развития", - добавил Новак.
По его словам, "об этом говорят прогнозные цифры макроэкономического анализа".
Согласно прогнозу Минэкономразвития, в текущем году курс доллара составит в среднем 96,5 рубля, в 2026 и 2027 годах - 100 и 103,2 рубля соответственно.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
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ЭкономикаРоссияАлександр НовакРоссийский союз промышленников и предпринимателейМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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