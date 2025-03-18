Российские ученые разработали навигатор счастливой беременности

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Связь между индексом массы тела женщин, возрастом первой менструации и вероятностью внематочных беременностей, выкидышей, преждевременных родов установили ученые ТМУ в составе научного коллектива. По их мнению, результаты исследования помогут прогнозировать репродуктивное здоровье как подростков, так и взрослых женщин, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.Индекс массы тела человека — это величина, позволяющая оценить степень соответствия его массы и роста. Она позволяет косвенно судить о том, является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной. В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, в норме индекс массы тела человека должен соответствовать значениям от 18,5 до 25. Показатели ниже этого диапазона говорят о дефиците массы тела, выше 30 — указывают на ожирение.Исследователи Института материнства и детства Тюменского медицинского университета (ТМУ) вместе с ведущими акушерами-гинекологами из других российских вузов и медицинских организаций провели обследование почти тысячи пациенток с внематочной беременностью, выкидышами и преждевременными родами. Они установили, что эти нежелательные репродуктивные исходы взаимосвязаны с индексом массы тела (как пониженным, так и повышенным) и возрастом первой менструации."Наши исследования показали, что индекс массы тела более 23 является маркером риска самопроизвольных выкидышей, более 25 — преждевременных родов, 23 и менее — неразвивающейся беременности. У несовершеннолетних беременных индекс массы тела обычно ниже, чем у взрослых. Однако при внематочной беременности этот индекс выше именно у девушек-подростков, а не у взрослых пациенток", — рассказала директор Института материнства и детства ТМУ, главный внештатный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Департамента здравоохранения Тюменской области Елена Матейкович.Она отметила, что, когда к индексу массы тела женщины добавляется еще один показатель — точный возраст первой менструации, у врачей появляется возможность достоверно прогнозировать исход беременности. Эта информация позволяет им своевременно принимать специальные меры по снижению риска нежелательных репродуктивных исходов и предотвращению возможных осложнений."Результаты исследования мы заложили в основу электронного навигатора рисков нежелательных репродуктивных исходов, который использует в работе инструменты искусственного интеллекта. Применение нашего навигатора позволит врачам предотвратить возможные осложнения, а, значит, помочь каждой женщине испытать радость материнства и снизить демографические потери, связанные с неблагоприятными исходами беременности", — сообщила Матейкович.Результаты исследования опубликованы в научном журнале "Медицинский совет".
наука, университетская наука, тюменская область, качество жизни, медицина, здоровье - общество, тюменский государственный медицинский университет минздрава россии (тму), тюмень, россия, беременность
Наука, Наука, Университетская наука, Тюменская область, Качество жизни, Медицина, Здоровье - Общество, Тюменский государственный медицинский университет Минздрава России (ТМУ), Тюмень, Россия, беременность
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Связь между индексом массы тела женщин, возрастом первой менструации и вероятностью внематочных беременностей, выкидышей, преждевременных родов установили ученые ТМУ в составе научного коллектива. По их мнению, результаты исследования помогут прогнозировать репродуктивное здоровье как подростков, так и взрослых женщин, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
Индекс массы тела человека — это величина, позволяющая оценить степень соответствия его массы и роста. Она позволяет косвенно судить о том, является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной. В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, в норме индекс массы тела человека должен соответствовать значениям от 18,5 до 25. Показатели ниже этого диапазона говорят о дефиците массы тела, выше 30 — указывают на ожирение.
Исследователи Института материнства и детства Тюменского медицинского университета (ТМУ) вместе с ведущими акушерами-гинекологами из других российских вузов и медицинских организаций провели обследование почти тысячи пациенток с внематочной беременностью, выкидышами и преждевременными родами. Они установили, что эти нежелательные репродуктивные исходы взаимосвязаны с индексом массы тела (как пониженным, так и повышенным) и возрастом первой менструации.
"Наши исследования показали, что индекс массы тела более 23 является маркером риска самопроизвольных выкидышей, более 25 — преждевременных родов, 23 и менее — неразвивающейся беременности. У несовершеннолетних беременных индекс массы тела обычно ниже, чем у взрослых. Однако при внематочной беременности этот индекс выше именно у девушек-подростков, а не у взрослых пациенток", — рассказала директор Института материнства и детства ТМУ, главный внештатный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Департамента здравоохранения Тюменской области Елена Матейкович.
Она отметила, что, когда к индексу массы тела женщины добавляется еще один показатель — точный возраст первой менструации, у врачей появляется возможность достоверно прогнозировать исход беременности. Эта информация позволяет им своевременно принимать специальные меры по снижению риска нежелательных репродуктивных исходов и предотвращению возможных осложнений.
«
"Результаты исследования мы заложили в основу электронного навигатора рисков нежелательных репродуктивных исходов, который использует в работе инструменты искусственного интеллекта. Применение нашего навигатора позволит врачам предотвратить возможные осложнения, а, значит, помочь каждой женщине испытать радость материнства и снизить демографические потери, связанные с неблагоприятными исходами беременности", — сообщила Матейкович.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.