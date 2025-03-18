https://ria.ru/20250318/nauka-2005490376.html

Российские ученые разработали навигатор счастливой беременности

Российские ученые разработали навигатор счастливой беременности - РИА Новости, 18.03.2025

Российские ученые разработали навигатор счастливой беременности

Связь между индексом массы тела женщин, возрастом первой менструации и вероятностью внематочных беременностей, выкидышей, преждевременных родов установили... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T07:00:00+03:00

2025-03-18T07:00:00+03:00

2025-03-18T07:00:00+03:00

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тюменский государственный медицинский университет минздрава россии (тму)

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Связь между индексом массы тела женщин, возрастом первой менструации и вероятностью внематочных беременностей, выкидышей, преждевременных родов установили ученые ТМУ в составе научного коллектива. По их мнению, результаты исследования помогут прогнозировать репродуктивное здоровье как подростков, так и взрослых женщин, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.Индекс массы тела человека — это величина, позволяющая оценить степень соответствия его массы и роста. Она позволяет косвенно судить о том, является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной. В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, в норме индекс массы тела человека должен соответствовать значениям от 18,5 до 25. Показатели ниже этого диапазона говорят о дефиците массы тела, выше 30 — указывают на ожирение.Исследователи Института материнства и детства Тюменского медицинского университета (ТМУ) вместе с ведущими акушерами-гинекологами из других российских вузов и медицинских организаций провели обследование почти тысячи пациенток с внематочной беременностью, выкидышами и преждевременными родами. Они установили, что эти нежелательные репродуктивные исходы взаимосвязаны с индексом массы тела (как пониженным, так и повышенным) и возрастом первой менструации."Наши исследования показали, что индекс массы тела более 23 является маркером риска самопроизвольных выкидышей, более 25 — преждевременных родов, 23 и менее — неразвивающейся беременности. У несовершеннолетних беременных индекс массы тела обычно ниже, чем у взрослых. Однако при внематочной беременности этот индекс выше именно у девушек-подростков, а не у взрослых пациенток", — рассказала директор Института материнства и детства ТМУ, главный внештатный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Департамента здравоохранения Тюменской области Елена Матейкович.Она отметила, что, когда к индексу массы тела женщины добавляется еще один показатель — точный возраст первой менструации, у врачей появляется возможность достоверно прогнозировать исход беременности. Эта информация позволяет им своевременно принимать специальные меры по снижению риска нежелательных репродуктивных исходов и предотвращению возможных осложнений."Результаты исследования мы заложили в основу электронного навигатора рисков нежелательных репродуктивных исходов, который использует в работе инструменты искусственного интеллекта. Применение нашего навигатора позволит врачам предотвратить возможные осложнения, а, значит, помочь каждой женщине испытать радость материнства и снизить демографические потери, связанные с неблагоприятными исходами беременности", — сообщила Матейкович.Результаты исследования опубликованы в научном журнале "Медицинский совет".

https://ria.ru/20250317/nauka-2004726623.html

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