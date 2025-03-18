Рейтинг@Mail.ru
Российские ученые разработали навигатор счастливой беременности - РИА Новости, 18.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
07:00 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/nauka-2005490376.html
Российские ученые разработали навигатор счастливой беременности
Российские ученые разработали навигатор счастливой беременности - РИА Новости, 18.03.2025
Российские ученые разработали навигатор счастливой беременности
Связь между индексом массы тела женщин, возрастом первой менструации и вероятностью внематочных беременностей, выкидышей, преждевременных родов установили... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T07:00:00+03:00
2025-03-18T07:00:00+03:00
наука
наука
университетская наука
тюменская область
качество жизни
медицина
здоровье - общество
тюменский государственный медицинский университет минздрава россии (тму)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005482656_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_beae0bca48e53046adb7cc912420c99b.jpg
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Связь между индексом массы тела женщин, возрастом первой менструации и вероятностью внематочных беременностей, выкидышей, преждевременных родов установили ученые ТМУ в составе научного коллектива. По их мнению, результаты исследования помогут прогнозировать репродуктивное здоровье как подростков, так и взрослых женщин, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.Индекс массы тела человека — это величина, позволяющая оценить степень соответствия его массы и роста. Она позволяет косвенно судить о том, является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной. В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, в норме индекс массы тела человека должен соответствовать значениям от 18,5 до 25. Показатели ниже этого диапазона говорят о дефиците массы тела, выше 30 — указывают на ожирение.Исследователи Института материнства и детства Тюменского медицинского университета (ТМУ) вместе с ведущими акушерами-гинекологами из других российских вузов и медицинских организаций провели обследование почти тысячи пациенток с внематочной беременностью, выкидышами и преждевременными родами. Они установили, что эти нежелательные репродуктивные исходы взаимосвязаны с индексом массы тела (как пониженным, так и повышенным) и возрастом первой менструации."Наши исследования показали, что индекс массы тела более 23 является маркером риска самопроизвольных выкидышей, более 25 — преждевременных родов, 23 и менее — неразвивающейся беременности. У несовершеннолетних беременных индекс массы тела обычно ниже, чем у взрослых. Однако при внематочной беременности этот индекс выше именно у девушек-подростков, а не у взрослых пациенток", — рассказала директор Института материнства и детства ТМУ, главный внештатный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Департамента здравоохранения Тюменской области Елена Матейкович.Она отметила, что, когда к индексу массы тела женщины добавляется еще один показатель — точный возраст первой менструации, у врачей появляется возможность достоверно прогнозировать исход беременности. Эта информация позволяет им своевременно принимать специальные меры по снижению риска нежелательных репродуктивных исходов и предотвращению возможных осложнений."Результаты исследования мы заложили в основу электронного навигатора рисков нежелательных репродуктивных исходов, который использует в работе инструменты искусственного интеллекта. Применение нашего навигатора позволит врачам предотвратить возможные осложнения, а, значит, помочь каждой женщине испытать радость материнства и снизить демографические потери, связанные с неблагоприятными исходами беременности", — сообщила Матейкович.Результаты исследования опубликованы в научном журнале "Медицинский совет".
https://ria.ru/20250317/nauka-2004726623.html
https://ria.ru/20241002/test-1976038913.html
тюменская область
тюмень
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005482656_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_317b56853eeb222fd730e097a38ad5d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наука, университетская наука, тюменская область, качество жизни, медицина, здоровье - общество, тюменский государственный медицинский университет минздрава россии (тму), тюмень, россия, беременность
Наука, Наука, Университетская наука, Тюменская область, Качество жизни, Медицина, Здоровье - Общество, Тюменский государственный медицинский университет Минздрава России (ТМУ), Тюмень, Россия, беременность

Российские ученые разработали навигатор счастливой беременности

© Getty Images / CoffeeAndMilkБеременная девушка
Беременная девушка - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© Getty Images / CoffeeAndMilk
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Связь между индексом массы тела женщин, возрастом первой менструации и вероятностью внематочных беременностей, выкидышей, преждевременных родов установили ученые ТМУ в составе научного коллектива. По их мнению, результаты исследования помогут прогнозировать репродуктивное здоровье как подростков, так и взрослых женщин, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
Индекс массы тела человека — это величина, позволяющая оценить степень соответствия его массы и роста. Она позволяет косвенно судить о том, является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной. В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, в норме индекс массы тела человека должен соответствовать значениям от 18,5 до 25. Показатели ниже этого диапазона говорят о дефиците массы тела, выше 30 — указывают на ожирение.
Акушеры-гинекологи МОНИИАГ совместно с сосудистыми хирургами НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского во время операции - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
"Спасли маму, малыша, матку". Россия получает патент на уникальную операцию
17 марта, 09:00
Исследователи Института материнства и детства Тюменского медицинского университета (ТМУ) вместе с ведущими акушерами-гинекологами из других российских вузов и медицинских организаций провели обследование почти тысячи пациенток с внематочной беременностью, выкидышами и преждевременными родами. Они установили, что эти нежелательные репродуктивные исходы взаимосвязаны с индексом массы тела (как пониженным, так и повышенным) и возрастом первой менструации.
"Наши исследования показали, что индекс массы тела более 23 является маркером риска самопроизвольных выкидышей, более 25 — преждевременных родов, 23 и менее — неразвивающейся беременности. У несовершеннолетних беременных индекс массы тела обычно ниже, чем у взрослых. Однако при внематочной беременности этот индекс выше именно у девушек-подростков, а не у взрослых пациенток", — рассказала директор Института материнства и детства ТМУ, главный внештатный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Департамента здравоохранения Тюменской области Елена Матейкович.
© Фото : Тюменский медицинский университетДиректор Института материнства и детства ТМУ Елена Матейкович с пациенткой
Директор Института материнства и детства ТМУ Елена Матейкович с пациенткой
Директор Института материнства и детства ТМУ Елена Матейкович с пациенткой
© Фото : Тюменский медицинский университет
1 из 2
© Фото : Тюменский медицинский университетДиректор Института материнства и детства ТМУ Елена Матейкович (в синем костюме) на акции в поддержку рождаемости, многодетности и грудного вскармливания
Директор Института материнства и детства ТМУ Елена Матейкович (в синем костюме) на акции в поддержку рождаемости, многодетности и грудного вскармливания
Директор Института материнства и детства ТМУ Елена Матейкович (в синем костюме) на акции в поддержку рождаемости, многодетности и грудного вскармливания
© Фото : Тюменский медицинский университет
2 из 2
Директор Института материнства и детства ТМУ Елена Матейкович с пациенткой
© Фото : Тюменский медицинский университет
1 из 2
Директор Института материнства и детства ТМУ Елена Матейкович (в синем костюме) на акции в поддержку рождаемости, многодетности и грудного вскармливания
© Фото : Тюменский медицинский университет
2 из 2
Она отметила, что, когда к индексу массы тела женщины добавляется еще один показатель — точный возраст первой менструации, у врачей появляется возможность достоверно прогнозировать исход беременности. Эта информация позволяет им своевременно принимать специальные меры по снижению риска нежелательных репродуктивных исходов и предотвращению возможных осложнений.
«
"Результаты исследования мы заложили в основу электронного навигатора рисков нежелательных репродуктивных исходов, который использует в работе инструменты искусственного интеллекта. Применение нашего навигатора позволит врачам предотвратить возможные осложнения, а, значит, помочь каждой женщине испытать радость материнства и снизить демографические потери, связанные с неблагоприятными исходами беременности", — сообщила Матейкович.
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Эксперт оценила риск осложнений при тесте ДНК во время беременности
2 октября 2024, 20:46
Результаты исследования опубликованы в научном журнале "Медицинский совет".
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаТюменская областьКачество жизниМедицинаЗдоровье - ОбществоТюменский государственный медицинский университет Минздрава России (ТМУ)ТюменьРоссиябеременность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала