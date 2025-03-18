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Стало известно, во что обойдется увеличение трат стран ЕС на НАТО - РИА Новости, 18.03.2025
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07:29 18.03.2025 (обновлено: 09:06 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/nato-2005629170.html
Стало известно, во что обойдется увеличение трат стран ЕС на НАТО
Стало известно, во что обойдется увеличение трат стран ЕС на НАТО - РИА Новости, 18.03.2025
Стало известно, во что обойдется увеличение трат стран ЕС на НАТО
Страны Евросоюза, входящие в НАТО, должны будут тратить дополнительно более 500 миллиардов евро в год, чтобы выполнить требование президента США Дональда Трампа РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T07:29:00+03:00
2025-03-18T09:06:00+03:00
в мире
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дональд трамп
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Страны Евросоюза, входящие в НАТО, должны будут тратить дополнительно более 500 миллиардов евро в год, чтобы выполнить требование президента США Дональда Трампа об увеличении оборонных бюджетов, следует из расчетов РИА Новости по данным национальных статслужб и Североатлантического альянса.Оборонные расходы государств ЕС, входящих в альянс, по итогам прошлого года составили 335,8 миллиарда евро.Последние несколько месяцев в НАТО часто возникает вопрос увеличения расходов на оборону. В частности, президент Дональд Трамп в начале марта заявил, что Штаты не станут защищать тех союзников по блоку, которые не тратят справедливый бюджет на оборону. Он также призывал увеличить военные расходы других государств — членов альянса до пяти процентов.Если это удастся, то, исходя из расчетов агентства по данным о ВВП за 2024-й, страны ЕС должны будут выделять 843,8 миллиарда евро на оборону в год. Это лишь немногим больше, чем собираются потратить США в этом году — 829,5 миллиарда.В целом увеличение расходов на оборону на один процент от ВВП, что сейчас предлагает Польша, обойдется входящим в НАТО странам Евросоюза в 168,8 миллиарда евро. Тем не менее вклад каждого государства сильно разнится: если для Германии повышение трат обойдется в 43 миллиарда евро, то для Латвии и Эстонии — примерно в 400 миллионов.Сегодня каждый член альянса должен тратить на военные расходы два процента ВВП — эту цель в прошлом году выполнили 14 государств ЕС. Некоторые страны даже превзошли эту отметку: Польша (4,2 процента), Эстония (3,4 процента), Латвия (3,3 процента) и Греция (три процента). При этом девять государств не достигли цели, в том числе Бельгия, Испания, Италия, Нидерланды и Хорватия.
https://ria.ru/20250227/nato-2001959617.html
https://ria.ru/20250316/nato-2005301753.html
https://ria.ru/20241212/nato-1988891817.html
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в мире, сша, польша, эстония, дональд трамп, нато, евросоюз, латвия
В мире, США, Польша, Эстония, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз, Латвия
Стало известно, во что обойдется увеличение трат стран ЕС на НАТО

Траты ЕС на оборону могут вырасти на более чем 500 миллиардов евро в год

© AP Photo / Olivier MatthysШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP Photo / Olivier Matthys
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Страны Евросоюза, входящие в НАТО, должны будут тратить дополнительно более 500 миллиардов евро в год, чтобы выполнить требование президента США Дональда Трампа об увеличении оборонных бюджетов, следует из расчетов РИА Новости по данным национальных статслужб и Североатлантического альянса.
Оборонные расходы государств ЕС, входящих в альянс, по итогам прошлого года составили 335,8 миллиарда евро.
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27 февраля, 15:04
Последние несколько месяцев в НАТО часто возникает вопрос увеличения расходов на оборону. В частности, президент Дональд Трамп в начале марта заявил, что Штаты не станут защищать тех союзников по блоку, которые не тратят справедливый бюджет на оборону. Он также призывал увеличить военные расходы других государств — членов альянса до пяти процентов.
Если это удастся, то, исходя из расчетов агентства по данным о ВВП за 2024-й, страны ЕС должны будут выделять 843,8 миллиарда евро на оборону в год. Это лишь немногим больше, чем собираются потратить США в этом году — 829,5 миллиарда.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
НАТО решила воевать с Россией до последнего
16 марта, 11:43
В целом увеличение расходов на оборону на один процент от ВВП, что сейчас предлагает Польша, обойдется входящим в НАТО странам Евросоюза в 168,8 миллиарда евро. Тем не менее вклад каждого государства сильно разнится: если для Германии повышение трат обойдется в 43 миллиарда евро, то для Латвии и Эстонии — примерно в 400 миллионов.
Сегодня каждый член альянса должен тратить на военные расходы два процента ВВП — эту цель в прошлом году выполнили 14 государств ЕС. Некоторые страны даже превзошли эту отметку: Польша (4,2 процента), Эстония (3,4 процента), Латвия (3,3 процента) и Греция (три процента). При этом девять государств не достигли цели, в том числе Бельгия, Испания, Италия, Нидерланды и Хорватия.

Сейчас из 27 стран Евросоюза в НАТО не входят лишь Австрия, Кипр, Ирландия и Мальта.

Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Рютте призвал страны НАТО увеличить оборонные расходы за счет социальных
12 декабря 2024, 18:39
 
В миреСШАПольшаЭстонияДональд ТрампНАТОЕвросоюзЛатвия
 
 
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