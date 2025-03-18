Стало известно, во что обойдется увеличение трат стран ЕС на НАТО
Траты ЕС на оборону могут вырасти на более чем 500 миллиардов евро в год
© AP Photo / Olivier MatthysШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Страны Евросоюза, входящие в НАТО, должны будут тратить дополнительно более 500 миллиардов евро в год, чтобы выполнить требование президента США Дональда Трампа об увеличении оборонных бюджетов, следует из расчетов РИА Новости по данным национальных статслужб и Североатлантического альянса.
Оборонные расходы государств ЕС, входящих в альянс, по итогам прошлого года составили 335,8 миллиарда евро.
Последние несколько месяцев в НАТО часто возникает вопрос увеличения расходов на оборону. В частности, президент Дональд Трамп в начале марта заявил, что Штаты не станут защищать тех союзников по блоку, которые не тратят справедливый бюджет на оборону. Он также призывал увеличить военные расходы других государств — членов альянса до пяти процентов.
Если это удастся, то, исходя из расчетов агентства по данным о ВВП за 2024-й, страны ЕС должны будут выделять 843,8 миллиарда евро на оборону в год. Это лишь немногим больше, чем собираются потратить США в этом году — 829,5 миллиарда.
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В целом увеличение расходов на оборону на один процент от ВВП, что сейчас предлагает Польша, обойдется входящим в НАТО странам Евросоюза в 168,8 миллиарда евро. Тем не менее вклад каждого государства сильно разнится: если для Германии повышение трат обойдется в 43 миллиарда евро, то для Латвии и Эстонии — примерно в 400 миллионов.
Сегодня каждый член альянса должен тратить на военные расходы два процента ВВП — эту цель в прошлом году выполнили 14 государств ЕС. Некоторые страны даже превзошли эту отметку: Польша (4,2 процента), Эстония (3,4 процента), Латвия (3,3 процента) и Греция (три процента). При этом девять государств не достигли цели, в том числе Бельгия, Испания, Италия, Нидерланды и Хорватия.
Сейчас из 27 стран Евросоюза в НАТО не входят лишь Австрия, Кипр, Ирландия и Мальта.
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