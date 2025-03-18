https://ria.ru/20250318/nato-2005629170.html

Стало известно, во что обойдется увеличение трат стран ЕС на НАТО

Стало известно, во что обойдется увеличение трат стран ЕС на НАТО - РИА Новости, 18.03.2025

Стало известно, во что обойдется увеличение трат стран ЕС на НАТО

Страны Евросоюза, входящие в НАТО, должны будут тратить дополнительно более 500 миллиардов евро в год, чтобы выполнить требование президента США Дональда Трампа РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T07:29:00+03:00

2025-03-18T07:29:00+03:00

2025-03-18T09:06:00+03:00

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Страны Евросоюза, входящие в НАТО, должны будут тратить дополнительно более 500 миллиардов евро в год, чтобы выполнить требование президента США Дональда Трампа об увеличении оборонных бюджетов, следует из расчетов РИА Новости по данным национальных статслужб и Североатлантического альянса.Оборонные расходы государств ЕС, входящих в альянс, по итогам прошлого года составили 335,8 миллиарда евро.Последние несколько месяцев в НАТО часто возникает вопрос увеличения расходов на оборону. В частности, президент Дональд Трамп в начале марта заявил, что Штаты не станут защищать тех союзников по блоку, которые не тратят справедливый бюджет на оборону. Он также призывал увеличить военные расходы других государств — членов альянса до пяти процентов.Если это удастся, то, исходя из расчетов агентства по данным о ВВП за 2024-й, страны ЕС должны будут выделять 843,8 миллиарда евро на оборону в год. Это лишь немногим больше, чем собираются потратить США в этом году — 829,5 миллиарда.В целом увеличение расходов на оборону на один процент от ВВП, что сейчас предлагает Польша, обойдется входящим в НАТО странам Евросоюза в 168,8 миллиарда евро. Тем не менее вклад каждого государства сильно разнится: если для Германии повышение трат обойдется в 43 миллиарда евро, то для Латвии и Эстонии — примерно в 400 миллионов.Сегодня каждый член альянса должен тратить на военные расходы два процента ВВП — эту цель в прошлом году выполнили 14 государств ЕС. Некоторые страны даже превзошли эту отметку: Польша (4,2 процента), Эстония (3,4 процента), Латвия (3,3 процента) и Греция (три процента). При этом девять государств не достигли цели, в том числе Бельгия, Испания, Италия, Нидерланды и Хорватия.

https://ria.ru/20250227/nato-2001959617.html

https://ria.ru/20250316/nato-2005301753.html

https://ria.ru/20241212/nato-1988891817.html

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латвия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, польша, эстония, дональд трамп, нато, евросоюз, латвия