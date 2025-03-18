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Житель Кузбасса получил срок за сексуальное насилие над приемной дочерью - РИА Новости, 18.03.2025
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09:59 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/nasilie-2005642820.html
Житель Кузбасса получил срок за сексуальное насилие над приемной дочерью
Житель Кузбасса получил срок за сексуальное насилие над приемной дочерью - РИА Новости, 18.03.2025
Житель Кузбасса получил срок за сексуальное насилие над приемной дочерью
Житель Кузбасса осужден на 16 лет колонии строгого режима за сексуальное насилие над приемной дочерью, которая появилась в его семье после гибели его родной... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T09:59:00+03:00
2025-03-18T09:59:00+03:00
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КЕМЕРОВО, 18 мар – РИА Новости. Житель Кузбасса осужден на 16 лет колонии строгого режима за сексуальное насилие над приемной дочерью, которая появилась в его семье после гибели его родной дочки, сообщает объединенный пресс-центр судов региона. В судебном заседании было установлено, что с сентября 2021 по август 2022 года осужденный совершил четыре преступления в отношении малолетней приемной дочери по п. "а" ч. 3 и "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). "Одно из них – иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, соединенные с угрозой убийством по отношению к потерпевшей… совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, а три остальных – иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, соединенные с угрозой убийством по отношению к потерпевшей… совершенные в отношении несовершеннолетней", – говорится в сообщении. Отмечается, что в судебном заседании подсудимый вину не признал и пояснил, что после гибели в 2012 году их с женой ребенка они в 2014 году взяли из детского дома детей под опеку. По словам мужчины, девочка стала плохо учиться и он стал ее жестко контролировать. Якобы из-за этого у ребенка появилась неприязнь к приемному отцу, поэтому она его оговорила. Данные показания суд оценил как попытку избежать уголовной ответственности, так как в ходе предварительного расследования подсудимый давал логичные и последовательные показания, в которых признавал вину и которые согласуются с показаниями потерпевшей. "Оценив представленные доказательства, суд пришел к выводу о причастности подсудимого к совершению инкриминируемых ему преступных деяний в отношении несовершеннолетней потерпевшей и о его виновности в совершении этих преступлений, назначив ему наказание в виде 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", – говорится в релизе. Осужденный оспорил приговор в вышестоящих судах. И суд апелляционной инстанции, и кассационной оставили жалобу осужденного без удовлетворения.
https://ria.ru/20241106/ekaterinburg-1982184976.html
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
Житель Кузбасса получил срок за сексуальное насилие над приемной дочерью

Житель Кузбасса получил 16 лет за сексуальное насилие над приемной дочерью

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 18 мар – РИА Новости. Житель Кузбасса осужден на 16 лет колонии строгого режима за сексуальное насилие над приемной дочерью, которая появилась в его семье после гибели его родной дочки, сообщает объединенный пресс-центр судов региона.
В судебном заседании было установлено, что с сентября 2021 по август 2022 года осужденный совершил четыре преступления в отношении малолетней приемной дочери по п. "а" ч. 3 и "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).
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"Одно из них – иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, соединенные с угрозой убийством по отношению к потерпевшей… совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, а три остальных – иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, соединенные с угрозой убийством по отношению к потерпевшей… совершенные в отношении несовершеннолетней", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в судебном заседании подсудимый вину не признал и пояснил, что после гибели в 2012 году их с женой ребенка они в 2014 году взяли из детского дома детей под опеку. По словам мужчины, девочка стала плохо учиться и он стал ее жестко контролировать. Якобы из-за этого у ребенка появилась неприязнь к приемному отцу, поэтому она его оговорила.
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Данные показания суд оценил как попытку избежать уголовной ответственности, так как в ходе предварительного расследования подсудимый давал логичные и последовательные показания, в которых признавал вину и которые согласуются с показаниями потерпевшей.
"Оценив представленные доказательства, суд пришел к выводу о причастности подсудимого к совершению инкриминируемых ему преступных деяний в отношении несовершеннолетней потерпевшей и о его виновности в совершении этих преступлений, назначив ему наказание в виде 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", – говорится в релизе.
Осужденный оспорил приговор в вышестоящих судах. И суд апелляционной инстанции, и кассационной оставили жалобу осужденного без удовлетворения.
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