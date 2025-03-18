https://ria.ru/20250318/naemniki-2005624398.html

Беженка рассказала, как наемники расстреливали мирных жителей Часова Яра

Беженка рассказала, как наемники расстреливали мирных жителей Часова Яра - РИА Новости, 18.03.2025

Беженка рассказала, как наемники расстреливали мирных жителей Часова Яра

Грузинские наемники расстреливали мирных жителей Часова Яра, сообщила РИА Новости эвакуированная жительница города Ксения Петренко, ссылаясь на очевидцев. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T05:54:00+03:00

2025-03-18T05:54:00+03:00

2025-03-18T06:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 18 мар — РИА Новости. Грузинские наемники расстреливали мирных жителей Часова Яра, сообщила РИА Новости эвакуированная жительница города Ксения Петренко, ссылаясь на очевидцев. "В центре Часов Яра были иностранцы. Грузин очень много было. И разговаривали, вроде говорят, на английском языке кто-то там. Но лично я не сталкивалась, потому что мы старались не ходить никуда. Мы в принципе из подвала не вылезали", — сказала собеседница агентства. По словам женщины, в разговорах она слышала о том, что наемники принимали непосредственное участие в боевых действиях на стороне ВСУ."Вот мне девочка даже присылала и говорила: "не выходите, потому что грузинские найманци (наемники. — Прим. ред.) расстреливали местных жителей. Тех, кто выходил из подвалов". Это уже 2024 год точно, начало зимы", — добавила Ксения.В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, киевский режим использует их в качестве "пушечного мяса".Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

https://ria.ru/20250315/vsu-2005145334.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, часов яр, алексей журавлев , вооруженные силы украины, грузия