Беженка рассказала, как наемники расстреливали мирных жителей Часова Яра
Беженка Петренко: мирных жителей Часова Яра расстреливали грузинские наемники
© AP Photo / Ukraine Patrol PoliceГород Часов Яр
© AP Photo / Ukraine Patrol Police
Город Часов Яр. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 мар — РИА Новости. Грузинские наемники расстреливали мирных жителей Часова Яра, сообщила РИА Новости эвакуированная жительница города Ксения Петренко, ссылаясь на очевидцев.
"В центре Часов Яра были иностранцы. Грузин очень много было. И разговаривали, вроде говорят, на английском языке кто-то там. Но лично я не сталкивалась, потому что мы старались не ходить никуда. Мы в принципе из подвала не вылезали", — сказала собеседница агентства.
По словам женщины, в разговорах она слышала о том, что наемники принимали непосредственное участие в боевых действиях на стороне ВСУ.
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"Вот мне девочка даже присылала и говорила: "не выходите, потому что грузинские найманци (наемники. — Прим. ред.) расстреливали местных жителей. Тех, кто выходил из подвалов". Это уже 2024 год точно, начало зимы", — добавила Ксения.
В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, киевский режим использует их в качестве "пушечного мяса".
Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
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