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Беженка рассказала, как наемники расстреливали мирных жителей Часова Яра - РИА Новости, 18.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:54 18.03.2025 (обновлено: 06:07 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/naemniki-2005624398.html
Беженка рассказала, как наемники расстреливали мирных жителей Часова Яра
Беженка рассказала, как наемники расстреливали мирных жителей Часова Яра - РИА Новости, 18.03.2025
Беженка рассказала, как наемники расстреливали мирных жителей Часова Яра
Грузинские наемники расстреливали мирных жителей Часова Яра, сообщила РИА Новости эвакуированная жительница города Ксения Петренко, ссылаясь на очевидцев. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T05:54:00+03:00
2025-03-18T06:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
часов яр
алексей журавлев
вооруженные силы украины
грузия
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ДОНЕЦК, 18 мар — РИА Новости. Грузинские наемники расстреливали мирных жителей Часова Яра, сообщила РИА Новости эвакуированная жительница города Ксения Петренко, ссылаясь на очевидцев. "В центре Часов Яра были иностранцы. Грузин очень много было. И разговаривали, вроде говорят, на английском языке кто-то там. Но лично я не сталкивалась, потому что мы старались не ходить никуда. Мы в принципе из подвала не вылезали", — сказала собеседница агентства. По словам женщины, в разговорах она слышала о том, что наемники принимали непосредственное участие в боевых действиях на стороне ВСУ.&quot;Вот мне девочка даже присылала и говорила: &quot;не выходите, потому что грузинские найманци (наемники. — Прим. ред.) расстреливали местных жителей. Тех, кто выходил из подвалов&quot;. Это уже 2024 год точно, начало зимы&quot;, — добавила Ксения.В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, киевский режим использует их в качестве "пушечного мяса".Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20250315/vsu-2005145334.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, часов яр, алексей журавлев , вооруженные силы украины, грузия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Часов Яр, Алексей Журавлев , Вооруженные силы Украины, Грузия
Беженка рассказала, как наемники расстреливали мирных жителей Часова Яра

Беженка Петренко: мирных жителей Часова Яра расстреливали грузинские наемники

© AP Photo / Ukraine Patrol PoliceГород Часов Яр
Город Часов Яр - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP Photo / Ukraine Patrol Police
Город Часов Яр. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 мар — РИА Новости. Грузинские наемники расстреливали мирных жителей Часова Яра, сообщила РИА Новости эвакуированная жительница города Ксения Петренко, ссылаясь на очевидцев.
"В центре Часов Яра были иностранцы. Грузин очень много было. И разговаривали, вроде говорят, на английском языке кто-то там. Но лично я не сталкивалась, потому что мы старались не ходить никуда. Мы в принципе из подвала не вылезали", — сказала собеседница агентства.
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По словам женщины, в разговорах она слышала о том, что наемники принимали непосредственное участие в боевых действиях на стороне ВСУ.
«

"Вот мне девочка даже присылала и говорила: "не выходите, потому что грузинские найманци (наемники. — Прим. ред.) расстреливали местных жителей. Тех, кто выходил из подвалов". Это уже 2024 год точно, начало зимы", — добавила Ксения.

В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, киевский режим использует их в качестве "пушечного мяса".
Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЧасов ЯрАлексей ЖуравлевВооруженные силы УкраиныГрузия
 
 
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