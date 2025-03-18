https://ria.ru/20250318/naemnik-2005818667.html

Наемника из США заочно осудили за вторжение в Курскую область

Наемника из США заочно осудили за вторжение в Курскую область - РИА Новости, 18.03.2025

Наемника из США заочно осудили за вторжение в Курскую область

Второй Западный окружной военный суд РФ заочно приговорил к 26 годам лишения свободы американского наемника Деррика Бейлса* (внесен в перечень террористов),... РИА Новости, 18.03.2025

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд РФ заочно приговорил к 26 годам лишения свободы американского наемника Деррика Бейлса* (внесен в перечень террористов), который вместе с ВСУ незаконно вторгся в Курскую область, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Второй Западный окружной военный суд вынес заочный приговор в отношении 33-летнего гражданина США Деррика Бейлса* (внесен в перечень террористов). Он признан виновным по подпунктам "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий) и частью 3 статьи 359 УК РФ (наемничество)", - говорится в сообщении. В суде было установлено, что в марте 2022 года Бейлс прибыл на территорию Украины, добровольно вступив в состав наемнического подразделения "Интернациональный легион" территориальной обороны вооруженных сил Украины, где прошел обучение, был обеспечен личным стрелковым оружием, боеприпасами и иным снаряжением для ведения боевых действий. Отмечается, что он же 6 августа 2024 года, нарушая суверенитет РФ, незаконно вторгся на территорию Курской области. Преследуя террористические цели, Бейлс совершал вооруженные нападения на населенные пункты, обстреливал российских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры, запугивал мирных граждан. Бейлс объявлен в международный розыск, в отношении мужчины судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За свою наемническую и террористическую деятельность он ежемесячно получал от властей Украины не менее одной тысячи долларов США. "Суд согласился с позицией государственного обвинителя и заочно приговорил Бейлса к 26 годам лишения свободы с отбыванием первых семи лет в тюрьме, а оставшейся части наказания – в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд конфисковал денежные средства в сумме 2,4 миллиона рублей, полученные в качестве наемника", - добавляется в релизе.* внесен в перечень террористов

https://ria.ru/20250313/sud-2004702850.html

https://ria.ru/20241025/naemnik-1980091651.html

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россия, украина, курская область, вооруженные силы украины