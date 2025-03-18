https://ria.ru/20250318/naemnik--2005687112.html

Наемнику из Грузии, вторгшемуся в Курскую область, заочно вынесли приговор

Наемнику из Грузии, вторгшемуся в Курскую область, заочно вынесли приговор - РИА Новости, 18.03.2025

Наемнику из Грузии, вторгшемуся в Курскую область, заочно вынесли приговор

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к 25 годам лишения свободы грузинского наемника, который вместе с ВСУ незаконно вторгся в Курскую... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T12:47:00+03:00

2025-03-18T12:47:00+03:00

2025-03-18T12:47:00+03:00

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к 25 годам лишения свободы грузинского наемника, который вместе с ВСУ незаконно вторгся в Курскую область, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Второй Западный окружной военный суд вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении гражданина Грузии Алекси Бибичадзе (внесен в перечень террористов). Он признан виновным по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий) и по ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество)", - говорится в сообщении. По информации ведомства, не позднее июня 2024 года Бибичадзе прибыл на Украину, где вступил в состав наемнического подразделения "Кавказский легион" для участия за денежное вознаграждение в боевых действиях против Вооруженных сил России. В августе 2024 года он вторгся в Кореновский и Суджанский районы Курской области, где совершал вооруженные нападения на населенные пункты, обстреливал российских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, жилые дома и иные объекты городской инфраструктуры, запугивал мирных жителей. Отмечается, что за свою наемническую и террористическую деятельность Бибичадзе каждый месяц получал от властей Украины не менее тысячи долларов США. Бибичадзе был объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "Суд заочно приговорил Бибичадзе к 25 годам лишения свободы с отбыванием первых шести лет в тюрьме, а остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд принял решение о конфискации денежных средств в сумме 356 тысяч рублей, полученных Бибичадзе в качестве наемника", - уточняется в релизе.

https://ria.ru/20250312/naemnik-2004494611.html

https://ria.ru/20250220/politolog-2000451867.html

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россия, курская область, грузия, вооруженные силы украины