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Наемнику из Грузии, вторгшемуся в Курскую область, заочно вынесли приговор - РИА Новости, 18.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:47 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/naemnik--2005687112.html
Наемнику из Грузии, вторгшемуся в Курскую область, заочно вынесли приговор
Наемнику из Грузии, вторгшемуся в Курскую область, заочно вынесли приговор - РИА Новости, 18.03.2025
Наемнику из Грузии, вторгшемуся в Курскую область, заочно вынесли приговор
Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к 25 годам лишения свободы грузинского наемника, который вместе с ВСУ незаконно вторгся в Курскую... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T12:47:00+03:00
2025-03-18T12:47:00+03:00
россия
курская область
грузия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к 25 годам лишения свободы грузинского наемника, который вместе с ВСУ незаконно вторгся в Курскую область, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Второй Западный окружной военный суд вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении гражданина Грузии Алекси Бибичадзе (внесен в перечень террористов). Он признан виновным по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий) и по ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество)", - говорится в сообщении. По информации ведомства, не позднее июня 2024 года Бибичадзе прибыл на Украину, где вступил в состав наемнического подразделения "Кавказский легион" для участия за денежное вознаграждение в боевых действиях против Вооруженных сил России. В августе 2024 года он вторгся в Кореновский и Суджанский районы Курской области, где совершал вооруженные нападения на населенные пункты, обстреливал российских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, жилые дома и иные объекты городской инфраструктуры, запугивал мирных жителей. Отмечается, что за свою наемническую и террористическую деятельность Бибичадзе каждый месяц получал от властей Украины не менее тысячи долларов США. Бибичадзе был объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "Суд заочно приговорил Бибичадзе к 25 годам лишения свободы с отбыванием первых шести лет в тюрьме, а остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд принял решение о конфискации денежных средств в сумме 356 тысяч рублей, полученных Бибичадзе в качестве наемника", - уточняется в релизе.
https://ria.ru/20250312/naemnik-2004494611.html
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россия, курская область, грузия, вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Грузия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Наемнику из Грузии, вторгшемуся в Курскую область, заочно вынесли приговор

Наемник из Грузии, вторгшийся в Курскую область, заочно осужден на 25 лет

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к 25 годам лишения свободы грузинского наемника, который вместе с ВСУ незаконно вторгся в Курскую область, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Второй Западный окружной военный суд вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении гражданина Грузии Алекси Бибичадзе (внесен в перечень террористов). Он признан виновным по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий) и по ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество)", - говорится в сообщении.
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По информации ведомства, не позднее июня 2024 года Бибичадзе прибыл на Украину, где вступил в состав наемнического подразделения "Кавказский легион" для участия за денежное вознаграждение в боевых действиях против Вооруженных сил России.
В августе 2024 года он вторгся в Кореновский и Суджанский районы Курской области, где совершал вооруженные нападения на населенные пункты, обстреливал российских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, жилые дома и иные объекты городской инфраструктуры, запугивал мирных жителей.
Отмечается, что за свою наемническую и террористическую деятельность Бибичадзе каждый месяц получал от властей Украины не менее тысячи долларов США.
Бибичадзе был объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
"Суд заочно приговорил Бибичадзе к 25 годам лишения свободы с отбыванием первых шести лет в тюрьме, а остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд принял решение о конфискации денежных средств в сумме 356 тысяч рублей, полученных Бибичадзе в качестве наемника", - уточняется в релизе.
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