https://ria.ru/20250318/murashko-2005731277.html

Мурашко рассказал о проблеме из-за отказа сотрудников уходить на больничный

Мурашко рассказал о проблеме из-за отказа сотрудников уходить на больничный - РИА Новости, 18.03.2025

Мурашко рассказал о проблеме из-за отказа сотрудников уходить на больничный

Работодатели могут сталкиваться со скрытой проблемой – презентеизмом, когда сотрудник из-за плохого самочувствия и отказа от лечения может работать... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T15:30:00+03:00

2025-03-18T15:30:00+03:00

2025-03-18T15:30:00+03:00

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российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Работодатели могут сталкиваться со скрытой проблемой – презентеизмом, когда сотрудник из-за плохого самочувствия и отказа от лечения может работать неэффективно, поэтому руководству компаний следует предоставлять своим работникам возможность проходить диспансеризацию и вакцинацию, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Есть и скрытая проблема, так называемая, новое слово, которое появилось, это презентеизм, когда сотрудник вовремя приходит на работу и даже задерживается на ней, но на самом деле половину дня тратит из-за плохого самочувствия, неэффективно работающего, он не лечится, ему некогда, и не работает, потому что не может. По сути дела, не живет полноценной жизнью", - сказал Мурашко на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Он отметил, что каждый сотрудник, который не пришел на диспансеризацию и вакцинацию, это потенциальный убыток для компании. Так, например, вместо одного дня, который необходим на профилактический медосмотр, потом можно потратить большее количество дней на больничный. Работодателю выгодно не просто предоставить сотрудникам доступ к профилактике, но и активно мотивировать их ею пользоваться, подчеркнул Мурашко. -0-

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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, российский союз промышленников и предпринимателей