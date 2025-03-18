https://ria.ru/20250318/moskva-2005633856.html

На зеленой ветке московского метро нет движения поездов

На зеленой ветке московского метро нет движения поездов - РИА Новости, 18.03.2025

На зеленой ветке московского метро нет движения поездов

Нет движения поездов на Замоскворецкой линии метро Москвы от станции "Сокол" до станции "Новокузнецкая", сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T08:46:00+03:00

2025-03-18T08:46:00+03:00

2025-03-18T08:47:00+03:00

москва

происшествия

московский метрополитен

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Нет движения поездов на Замоскворецкой линии метро Москвы от станции "Сокол" до станции "Новокузнецкая", сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее дептранс сообщал об увеличении интервалов на центральном участке ветки из-за человека на пути. "На Замоскворецкой линии нет движения от "Сокола" до "Новокузнецкой". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241107/peterburg-1982413533.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, происшествия, московский метрополитен