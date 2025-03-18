https://ria.ru/20250318/moskva-2005633856.html
На зеленой ветке московского метро нет движения поездов
На зеленой ветке московского метро нет движения поездов - РИА Новости, 18.03.2025
На зеленой ветке московского метро нет движения поездов
Нет движения поездов на Замоскворецкой линии метро Москвы от станции "Сокол" до станции "Новокузнецкая", сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T08:46:00+03:00
2025-03-18T08:46:00+03:00
2025-03-18T08:47:00+03:00
москва
происшествия
московский метрополитен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/31542/12/315421289_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_8deac4f4f4f6e2c61ee9c97c640d057e.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Нет движения поездов на Замоскворецкой линии метро Москвы от станции "Сокол" до станции "Новокузнецкая", сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее дептранс сообщал об увеличении интервалов на центральном участке ветки из-за человека на пути. "На Замоскворецкой линии нет движения от "Сокола" до "Новокузнецкой". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241107/peterburg-1982413533.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/31542/12/315421289_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_19edcb932d5601b2986ce031ab7ba751.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, московский метрополитен
Москва, Происшествия, Московский метрополитен
На зеленой ветке московского метро нет движения поездов
На Замоскворецкой линии метро нет движения поездов из-за человека на пути