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На зеленой ветке московского метро нет движения поездов - РИА Новости, 18.03.2025
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08:46 18.03.2025 (обновлено: 08:47 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/moskva-2005633856.html
На зеленой ветке московского метро нет движения поездов
На зеленой ветке московского метро нет движения поездов - РИА Новости, 18.03.2025
На зеленой ветке московского метро нет движения поездов
Нет движения поездов на Замоскворецкой линии метро Москвы от станции "Сокол" до станции "Новокузнецкая", сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T08:46:00+03:00
2025-03-18T08:47:00+03:00
москва
происшествия
московский метрополитен
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Нет движения поездов на Замоскворецкой линии метро Москвы от станции "Сокол" до станции "Новокузнецкая", сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее дептранс сообщал об увеличении интервалов на центральном участке ветки из-за человека на пути. "На Замоскворецкой линии нет движения от "Сокола" до "Новокузнецкой". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.
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москва, происшествия, московский метрополитен
Москва, Происшествия, Московский метрополитен
На зеленой ветке московского метро нет движения поездов

На Замоскворецкой линии метро нет движения поездов из-за человека на пути

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкВестибюль станции метро "Сокол" Замоскворецкой линии метро
Вестибюль станции метро Сокол Замоскворецкой линии метро - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Вестибюль станции метро "Сокол" Замоскворецкой линии метро. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Нет движения поездов на Замоскворецкой линии метро Москвы от станции "Сокол" до станции "Новокузнецкая", сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее дептранс сообщал об увеличении интервалов на центральном участке ветки из-за человека на пути.
"На Замоскворецкой линии нет движения от "Сокола" до "Новокузнецкой". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.
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