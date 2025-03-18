https://ria.ru/20250318/moldavija-2005734387.html
В Молдавии в честь 80-летия Победы организуют сотни мероприятий
В Молдавии в честь 80-летия Победы организуют сотни мероприятий - РИА Новости, 18.03.2025
В Молдавии в честь 80-летия Победы организуют сотни мероприятий
Молодежное крыло оппозиционного в Молдавии блока "Победа" намерено организовать за полтора месяца сотни мероприятий во всей республике в честь 80-летия Победы в РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T15:39:00+03:00
2025-03-18T15:39:00+03:00
2025-03-18T15:39:00+03:00
в мире
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80-летие победы в великой отечественной войне
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КИШИНЕВ, 18 мар - РИА Новости. Молодежное крыло оппозиционного в Молдавии блока "Победа" намерено организовать за полтора месяца сотни мероприятий во всей республике в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщила во вторник организация "Победа молодых". "Мы считаем своим долгом отметить этот праздник (80-летие Победы – ред.) с почестями и предусмотрели целый ряд мероприятий, приуроченных к этой дате. Планы очень обширные, календарь событий расписан. Начинаем с празднования годовщины освобождения Сорок, а затем и следующих городов. За полтора месяца мы организуем сотни мероприятий. Охватим все районы страны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале молодежной организации. Поясняется, что главными героями торжеств станут ветераны. "Никто не будет забыт. Особое внимание — сохранению исторической памяти. Будут организованы информационные вечера, возложения цветов, традиционная акция "Свеча памяти". Реставрация воинских мемориалов, благоустройство и уборка территории вокруг них — тоже дань уважения подвигу наших героев", - отмечается в сообщении. В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
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в мире, молдавия, румыния, венгрия, 80-летие победы в великой отечественной войне
В мире, Молдавия, Румыния, Венгрия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Молдавии в честь 80-летия Победы организуют сотни мероприятий
Молдавский блок Победа планирует организацию мероприятий в честь 80-летия Победы
КИШИНЕВ, 18 мар - РИА Новости. Молодежное крыло оппозиционного в Молдавии блока "Победа" намерено организовать за полтора месяца сотни мероприятий во всей республике в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщила во вторник организация "Победа молодых".
"Мы считаем своим долгом отметить этот праздник (80-летие Победы – ред.) с почестями и предусмотрели целый ряд мероприятий, приуроченных к этой дате. Планы очень обширные, календарь событий расписан. Начинаем с празднования годовщины освобождения Сорок, а затем и следующих городов. За полтора месяца мы организуем сотни мероприятий. Охватим все районы страны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале молодежной организации.
Поясняется, что главными героями торжеств станут ветераны. "Никто не будет забыт. Особое внимание — сохранению исторической памяти. Будут организованы информационные вечера, возложения цветов, традиционная акция "Свеча памяти". Реставрация воинских мемориалов, благоустройство и уборка территории вокруг них — тоже дань уважения подвигу наших героев", - отмечается в сообщении.
В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.