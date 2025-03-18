Рейтинг@Mail.ru
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом отстыковался от МКС - РИА Новости, 18.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
08:33 18.03.2025 (обновлено: 09:03 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/mks-2005632831.html
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом отстыковался от МКС
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом отстыковался от МКС - РИА Новости, 18.03.2025
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом отстыковался от МКС
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Александром Горбуновым отстыковался от Международной космической станции (МКС), сообщила SpaceX в соцсети X. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T08:33:00+03:00
2025-03-18T09:03:00+03:00
наука
космос - риа наука
земля
ник хейг
наса
spacex
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005286066_0:117:3071:1845_1920x0_80_0_0_a35318c794b9d37b5fa946622dcfaecd.jpg
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Александром Горбуновым отстыковался от Международной космической станции (МКС), сообщила SpaceX в соцсети X."Отстыковка &lt;...&gt; подтверждена!" — говорится в публикации.На борту также находятся американские астронавты Ник Хейг, Суни Уильямс и Бутч Уилмор. Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА Starliner отправился в первый пилотируемый полет с Уилмором и Уильямсом 5 июня 2024 года. Планировалось, что испытательная миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных во время стыковки со станцией проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия тест затянулся. Специалистам не удалось ликвидировать выявленные неполадки, Starliner решили вернуть на Землю без экипажа. Уилмор и Уильямс остались на станции.К МКС 16 марта пристыковался Crew Dragon, в состав его команды входит российский космонавт Кирилл Песков. Этот корабль должен забрать американских астронавтов миссии Starliner, которые уже девять месяцев находятся на станции.
https://ria.ru/20250317/mask-2005403735.html
https://ria.ru/20250228/parad_planet-1994603049.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005286066_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_3c3158a0212f7c6c947f309f7a056ab9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, земля, ник хейг, наса, spacex
Наука, Космос - РИА Наука, Земля, Ник Хейг, НАСА, SpaceX
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом отстыковался от МКС

Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Горбуновым отстыковался от МКС

© AP Photo / John RaouxКосмический корабль Crew Dragon отправляется на Международную космическую станцию
Космический корабль Crew Dragon отправляется на Международную космическую станцию - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP Photo / John Raoux
Космический корабль Crew Dragon отправляется на Международную космическую станцию. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Александром Горбуновым отстыковался от Международной космической станции (МКС), сообщила SpaceX в соцсети X.
"Отстыковка <...> подтверждена!" — говорится в публикации.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Маск отреагировал на благодарность застрявших на МКС астронавтов
17 марта, 04:03
На борту также находятся американские астронавты Ник Хейг, Суни Уильямс и Бутч Уилмор.
Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА Starliner отправился в первый пилотируемый полет с Уилмором и Уильямсом 5 июня 2024 года. Планировалось, что испытательная миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных во время стыковки со станцией проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия тест затянулся. Специалистам не удалось ликвидировать выявленные неполадки, Starliner решили вернуть на Землю без экипажа. Уилмор и Уильямс остались на станции.
К МКС 16 марта пристыковался Crew Dragon, в состав его команды входит российский космонавт Кирилл Песков. Этот корабль должен забрать американских астронавтов миссии Starliner, которые уже девять месяцев находятся на станции.
Парад планет в 2025 году: когда будет и как его посмотреть
Парад планет в 2025 году: когда будет и как его посмотреть
28 февраля, 10:46
 
НаукаКосмос - РИА НаукаЗемляНик ХейгНАСАSpaceX
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала