https://ria.ru/20250318/mks-2005632831.html

Корабль Crew Dragon с российским космонавтом отстыковался от МКС

Корабль Crew Dragon с российским космонавтом отстыковался от МКС - РИА Новости, 18.03.2025

Корабль Crew Dragon с российским космонавтом отстыковался от МКС

Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Александром Горбуновым отстыковался от Международной космической станции (МКС), сообщила SpaceX в соцсети X. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T08:33:00+03:00

2025-03-18T08:33:00+03:00

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Александром Горбуновым отстыковался от Международной космической станции (МКС), сообщила SpaceX в соцсети X."Отстыковка <...> подтверждена!" — говорится в публикации.На борту также находятся американские астронавты Ник Хейг, Суни Уильямс и Бутч Уилмор. Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА Starliner отправился в первый пилотируемый полет с Уилмором и Уильямсом 5 июня 2024 года. Планировалось, что испытательная миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных во время стыковки со станцией проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия тест затянулся. Специалистам не удалось ликвидировать выявленные неполадки, Starliner решили вернуть на Землю без экипажа. Уилмор и Уильямс остались на станции.К МКС 16 марта пристыковался Crew Dragon, в состав его команды входит российский космонавт Кирилл Песков. Этот корабль должен забрать американских астронавтов миссии Starliner, которые уже девять месяцев находятся на станции.

https://ria.ru/20250317/mask-2005403735.html

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