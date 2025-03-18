Корабль Crew Dragon с российским космонавтом отстыковался от МКС
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Горбуновым отстыковался от МКС
© AP Photo / John RaouxКосмический корабль Crew Dragon отправляется на Международную космическую станцию
© AP Photo / John Raoux
Космический корабль Crew Dragon отправляется на Международную космическую станцию. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Александром Горбуновым отстыковался от Международной космической станции (МКС), сообщила SpaceX в соцсети X.
"Отстыковка <...> подтверждена!" — говорится в публикации.
На борту также находятся американские астронавты Ник Хейг, Суни Уильямс и Бутч Уилмор.
Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА Starliner отправился в первый пилотируемый полет с Уилмором и Уильямсом 5 июня 2024 года. Планировалось, что испытательная миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных во время стыковки со станцией проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия тест затянулся. Специалистам не удалось ликвидировать выявленные неполадки, Starliner решили вернуть на Землю без экипажа. Уилмор и Уильямс остались на станции.
К МКС 16 марта пристыковался Crew Dragon, в состав его команды входит российский космонавт Кирилл Песков. Этот корабль должен забрать американских астронавтов миссии Starliner, которые уже девять месяцев находятся на станции.
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