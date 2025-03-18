Путин в диалоге с Трампом проявил принципиальность, заявил Миронов
Миронов: Путин в диалоге с Трампом проявил принципиальность в интересах России
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом проявил исключительную принципиальность в отстаивании интересов РФ, итоги диалога дают надежду на приближение мира на Украине и конца режима Владимира Зеленского, считает лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.
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"Есть общее понимание, что на Украине нужен прочный мир и две ядерные державы должны восстановить нормальные отношения в целях стратегической стабильности. Оцените, какая огромная разница с тем, что было при Байдене! Все это дает надежду на то, что мир на Украине после этого разговора стал ближе, как и конец режима Зеленского, который может существовать только в условиях войны с Россией", - сказал Миронов журналистам.
По его мнению, Путин в разговоре с американским коллегой проявил исключительную принципиальность в отстаивании интересов РФ по ситуации вокруг Украины.
"Никакого формального перемирия, о котором мечтал киевский режим, не будет. По крайней мере, пока не будут решены те вопросы, о которых говорил и еще раз сказал сегодня президент России", - подчеркнул политик.
Парламентарий считает, что временное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре непосредственно на фронте ситуацию не изменит. По его словам, это не жест доброй воли, а проверка готовности Киева к выполнению договоренностей, достигнутых Москвой и Вашингтоном.
Он также отметил, что договоренности о безопасности судоходства в Черном море тоже отвечают интересам России, если речь будет идти о гражданских грузах.
"Показательно, что в официальных сообщениях Кремля и Белого дома о разговоре лидеров не упоминается вопрос о территориях, что неудивительно - такого вопроса для нашей страны нет. Все российские территории должны быть освобождены от украинских войск. Зато Владимир Путин четко сказал, что должны сделать США для мира на Украине - прекратить поставки оружия киевскому режиму. И судя по всему, контраргументов у Трампа нет", - заключил Миронов.