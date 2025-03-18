https://ria.ru/20250318/mironov-2005839789.html

Путин в диалоге с Трампом проявил принципиальность, заявил Миронов

Путин в диалоге с Трампом проявил принципиальность, заявил Миронов - РИА Новости, 18.03.2025

Путин в диалоге с Трампом проявил принципиальность, заявил Миронов

Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом проявил исключительную принципиальность в отстаивании интересов РФ, итоги... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T22:20:00+03:00

2025-03-18T22:20:00+03:00

2025-03-18T22:20:00+03:00

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в мире

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом проявил исключительную принципиальность в отстаивании интересов РФ, итоги диалога дают надежду на приближение мира на Украине и конца режима Владимира Зеленского, считает лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. Во вторник состоялся телефонный разговор лидеров России и США. "Есть общее понимание, что на Украине нужен прочный мир и две ядерные державы должны восстановить нормальные отношения в целях стратегической стабильности. Оцените, какая огромная разница с тем, что было при Байдене! Все это дает надежду на то, что мир на Украине после этого разговора стал ближе, как и конец режима Зеленского, который может существовать только в условиях войны с Россией", - сказал Миронов журналистам. По его мнению, Путин в разговоре с американским коллегой проявил исключительную принципиальность в отстаивании интересов РФ по ситуации вокруг Украины. "Никакого формального перемирия, о котором мечтал киевский режим, не будет. По крайней мере, пока не будут решены те вопросы, о которых говорил и еще раз сказал сегодня президент России", - подчеркнул политик. Парламентарий считает, что временное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре непосредственно на фронте ситуацию не изменит. По его словам, это не жест доброй воли, а проверка готовности Киева к выполнению договоренностей, достигнутых Москвой и Вашингтоном. Он также отметил, что договоренности о безопасности судоходства в Черном море тоже отвечают интересам России, если речь будет идти о гражданских грузах. "Показательно, что в официальных сообщениях Кремля и Белого дома о разговоре лидеров не упоминается вопрос о территориях, что неудивительно - такого вопроса для нашей страны нет. Все российские территории должны быть освобождены от украинских войск. Зато Владимир Путин четко сказал, что должны сделать США для мира на Украине - прекратить поставки оружия киевскому режиму. И судя по всему, контраргументов у Трампа нет", - заключил Миронов.

https://ria.ru/20250318/mironov-2005834913.html

https://ria.ru/20250318/tramp-2005836498.html

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россия, украина, сша, сергей миронов, дональд трамп, владимир путин, в мире, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)