https://ria.ru/20250318/mironov-2005834913.html

Миронов заявил о конце эпохи демонизации России

Миронов заявил о конце эпохи демонизации России - РИА Новости, 18.03.2025

Миронов заявил о конце эпохи демонизации России

Договоренность президента России Владимира Путина и президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа о проведении хоккейного матча означает конец эпохи... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T21:43:00+03:00

2025-03-18T21:43:00+03:00

2025-03-18T21:54:00+03:00

россия

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

сша

сергей миронов

дональд трамп

владимир путин

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004756853_0:0:2891:1627_1920x0_80_0_0_d6551ab828f40e042e78b5b5a0a7c34c.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Договоренность президента России Владимира Путина и президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа о проведении хоккейного матча означает конец эпохи демонизации и политики отмены России, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.Пресс-служба Кремля ранее сообщила, что Трамп поддержал идею Путина организовать хоккейные матчи в США и РФ между игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ."По сути, согласие Трампа символизирует начало конца эпохи демонизации России и политики отмены нашей страны, которую начали на Западе задолго до начала специальной военной операции", - сказал Миронов.Миронов напомнил, что в феврале Международная федерация хоккея продлила незаконное отстранение сборной России от соревнований, и тогда он предложил возродить серии встреч между российскими и североамериканскими хоккеистами по аналогии с теми, что были в разгар холодной войны в 1970-80-е годы."Радует, что сегодня большой любитель хоккея Владимир Путин и Дональд Трамп, кстати, большой поклонник таланта Александра Овечкина, договорились о проведении таких матчей", - добавил депутат Госдумы.Он также отметил, что для далеких от спорта людей это может показаться мелочью, но дело здесь не в спорте."С учетом того, как быстро там некоторые господа умеют переобуваться, я не исключаю, что скоро мы увидим постепенный возврат российских спортсменов и деятелей культуры на международные соревнования и мероприятия. С флагом и гимном - как и подобает представителям великой страны", - заключил лидер эсеров.

https://ria.ru/20250318/tramp-2005835955.html

https://ria.ru/20250318/kosachev-2005834173.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), сша, сергей миронов, дональд трамп, владимир путин, госдума рф