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Миронов заявил о конце эпохи демонизации России - РИА Новости, 18.03.2025
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21:43 18.03.2025 (обновлено: 21:54 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/mironov-2005834913.html
Миронов заявил о конце эпохи демонизации России
Миронов заявил о конце эпохи демонизации России - РИА Новости, 18.03.2025
Миронов заявил о конце эпохи демонизации России
Договоренность президента России Владимира Путина и президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа о проведении хоккейного матча означает конец эпохи... РИА Новости, 18.03.2025
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телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Договоренность президента России Владимира Путина и президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа о проведении хоккейного матча означает конец эпохи демонизации и политики отмены России, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.Пресс-служба Кремля ранее сообщила, что Трамп поддержал идею Путина организовать хоккейные матчи в США и РФ между игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ."По сути, согласие Трампа символизирует начало конца эпохи демонизации России и политики отмены нашей страны, которую начали на Западе задолго до начала специальной военной операции", - сказал Миронов.Миронов напомнил, что в феврале Международная федерация хоккея продлила незаконное отстранение сборной России от соревнований, и тогда он предложил возродить серии встреч между российскими и североамериканскими хоккеистами по аналогии с теми, что были в разгар холодной войны в 1970-80-е годы."Радует, что сегодня большой любитель хоккея Владимир Путин и Дональд Трамп, кстати, большой поклонник таланта Александра Овечкина, договорились о проведении таких матчей", - добавил депутат Госдумы.Он также отметил, что для далеких от спорта людей это может показаться мелочью, но дело здесь не в спорте."С учетом того, как быстро там некоторые господа умеют переобуваться, я не исключаю, что скоро мы увидим постепенный возврат российских спортсменов и деятелей культуры на международные соревнования и мероприятия. С флагом и гимном - как и подобает представителям великой страны", - заключил лидер эсеров.
https://ria.ru/20250318/tramp-2005835955.html
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россия, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), сша, сергей миронов, дональд трамп, владимир путин, госдума рф
Россия, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), США, Сергей Миронов, Дональд Трамп, Владимир Путин, Госдума РФ
Миронов заявил о конце эпохи демонизации России

Миронов: договоренность о хоккейном матче означает конец демонизации России

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Договоренность президента России Владимира Путина и президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа о проведении хоккейного матча означает конец эпохи демонизации и политики отмены России, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.
Пресс-служба Кремля ранее сообщила, что Трамп поддержал идею Путина организовать хоккейные матчи в США и РФ между игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.
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"По сути, согласие Трампа символизирует начало конца эпохи демонизации России и политики отмены нашей страны, которую начали на Западе задолго до начала специальной военной операции", - сказал Миронов.
Миронов напомнил, что в феврале Международная федерация хоккея продлила незаконное отстранение сборной России от соревнований, и тогда он предложил возродить серии встреч между российскими и североамериканскими хоккеистами по аналогии с теми, что были в разгар холодной войны в 1970-80-е годы.
"Радует, что сегодня большой любитель хоккея Владимир Путин и Дональд Трамп, кстати, большой поклонник таланта Александра Овечкина, договорились о проведении таких матчей", - добавил депутат Госдумы.
Он также отметил, что для далеких от спорта людей это может показаться мелочью, но дело здесь не в спорте.
"С учетом того, как быстро там некоторые господа умеют переобуваться, я не исключаю, что скоро мы увидим постепенный возврат российских спортсменов и деятелей культуры на международные соревнования и мероприятия. С флагом и гимном - как и подобает представителям великой страны", - заключил лидер эсеров.
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РоссияТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)СШАСергей МироновДональд ТрампВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
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