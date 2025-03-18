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Минюст исключил из реестра иноагентов 224 человека и организации - РИА Новости, 18.03.2025
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16:14 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/minyust-2005748547.html
Минюст исключил из реестра иноагентов 224 человека и организации
Минюст исключил из реестра иноагентов 224 человека и организации - РИА Новости, 18.03.2025
Минюст исключил из реестра иноагентов 224 человека и организации
Минюст РФ к марту исключил из реестра иноагентов 224 человека и организации, всего в нем содержатся данные о 953 иноагентах, сообщил министр юстиции РФ... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T16:14:00+03:00
2025-03-18T16:14:00+03:00
общество
россия
константин чуйченко
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Минюст РФ к марту исключил из реестра иноагентов 224 человека и организации, всего в нем содержатся данные о 953 иноагентах, сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко. "Всего по состоянию на 14 марта 2025 года в реестре содержится информация о 953 лицах (из них 224 исключенных). Здесь стоит напомнить, что законодательство предусматривает понятную процедуру выхода из реестра. Она может быть инициирована как самим иностранным агентом, так и Минюстом России в случае утраты лицом одного или всех признаков иностранного агента", - сказал Чуйченко на итоговой коллегии Минюста РФ. Министр подчеркнул, что в России сформирована соответствующая нормативно-правовая база – уже более двух лет действует единый федеральный закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". При этом Минюст продолжает анализировать действующее законодательство и по мере необходимости его совершенствовать.
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общество, россия, константин чуйченко
Общество, Россия, Константин Чуйченко
Минюст исключил из реестра иноагентов 224 человека и организации

Минюст России к марту исключил из реестра иноагентов 224 человека и организации

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗдание Министерства Юстиции России
Здание Министерства Юстиции России - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Здание Министерства Юстиции России . Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Минюст РФ к марту исключил из реестра иноагентов 224 человека и организации, всего в нем содержатся данные о 953 иноагентах, сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко.
«
"Всего по состоянию на 14 марта 2025 года в реестре содержится информация о 953 лицах (из них 224 исключенных). Здесь стоит напомнить, что законодательство предусматривает понятную процедуру выхода из реестра. Она может быть инициирована как самим иностранным агентом, так и Минюстом России в случае утраты лицом одного или всех признаков иностранного агента", - сказал Чуйченко на итоговой коллегии Минюста РФ.
Министр подчеркнул, что в России сформирована соответствующая нормативно-правовая база – уже более двух лет действует единый федеральный закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". При этом Минюст продолжает анализировать действующее законодательство и по мере необходимости его совершенствовать.
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13 марта, 08:20
 
ОбществоРоссияКонстантин Чуйченко
 
 
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