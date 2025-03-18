https://ria.ru/20250318/minoborony-2005835751.html

До 200 боевиков ВСУ были задействованы в провокации в Белгородской области

До 200 боевиков ВСУ были задействованы в провокации в Белгородской области - РИА Новости, 18.03.2025

До 200 боевиков ВСУ были задействованы в провокации в Белгородской области

В провокации ВСУ в Белгородской области были задействованы до 200 украинских военнослужащих и 29 единиц техники, в том числе пять танков, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T21:52:00+03:00

2025-03-18T21:52:00+03:00

2025-03-18T21:52:00+03:00

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белгородская область

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. В провокации ВСУ в Белгородской области были задействованы до 200 украинских военнослужащих и 29 единиц техники, в том числе пять танков, сообщили в Минобороны РФ. По данным российского ведомства, ВСУ предприняли утром 18 марта попытку вклиниться на территорию России в Белгородской области для создания негативного фона вокруг переговоров президентов РФ и США по вопросам урегулирования конфликта на Украине. "Всего в провокации было задействовано до 200 украинских боевиков и 29 единиц военной техники, в том числе пять танков, 16 боевых бронированных машин, три инженерные машины разграждения и установка дистанционного разминирования УР-77 и четыре автомобиля", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250318/mo-2005835164.html

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технологии, россия, белгородская область, сша, вооруженные силы украины