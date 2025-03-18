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До 200 боевиков ВСУ были задействованы в провокации в Белгородской области - РИА Новости, 18.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:52 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/minoborony-2005835751.html
До 200 боевиков ВСУ были задействованы в провокации в Белгородской области
До 200 боевиков ВСУ были задействованы в провокации в Белгородской области - РИА Новости, 18.03.2025
До 200 боевиков ВСУ были задействованы в провокации в Белгородской области
В провокации ВСУ в Белгородской области были задействованы до 200 украинских военнослужащих и 29 единиц техники, в том числе пять танков, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T21:52:00+03:00
2025-03-18T21:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
технологии
россия
белгородская область
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. В провокации ВСУ в Белгородской области были задействованы до 200 украинских военнослужащих и 29 единиц техники, в том числе пять танков, сообщили в Минобороны РФ. По данным российского ведомства, ВСУ предприняли утром 18 марта попытку вклиниться на территорию России в Белгородской области для создания негативного фона вокруг переговоров президентов РФ и США по вопросам урегулирования конфликта на Украине. "Всего в провокации было задействовано до 200 украинских боевиков и 29 единиц военной техники, в том числе пять танков, 16 боевых бронированных машин, три инженерные машины разграждения и установка дистанционного разминирования УР-77 и четыре автомобиля", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250318/mo-2005835164.html
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технологии, россия, белгородская область, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Белгородская область, США, Вооруженные силы Украины
До 200 боевиков ВСУ были задействованы в провокации в Белгородской области

В провокации ВСУ в Белгородской области участвовали до 200 военных, пять танков

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesСолдаты ВСУ. Архивное фото
Солдаты ВСУ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Солдаты ВСУ. Архивное фото. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. В провокации ВСУ в Белгородской области были задействованы до 200 украинских военнослужащих и 29 единиц техники, в том числе пять танков, сообщили в Минобороны РФ.
По данным российского ведомства, ВСУ предприняли утром 18 марта попытку вклиниться на территорию России в Белгородской области для создания негативного фона вокруг переговоров президентов РФ и США по вопросам урегулирования конфликта на Украине.
"Всего в провокации было задействовано до 200 украинских боевиков и 29 единиц военной техники, в том числе пять танков, 16 боевых бронированных машин, три инженерные машины разграждения и установка дистанционного разминирования УР-77 и четыре автомобиля", - говорится в сообщении.
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииРоссияБелгородская областьСШАВооруженные силы Украины
 
 
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