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В США изучат записи об убийстве Кеннеди - РИА Новости, 18.03.2025
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19:19 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/minjust-2005812610.html
В США изучат записи об убийстве Кеннеди
В США изучат записи об убийстве Кеннеди - РИА Новости, 18.03.2025
В США изучат записи об убийстве Кеннеди
Министерство юстиции США поручило нескольким юристам в срочном порядке изучить записи об убийстве 35-го американского президента Джона Ф. Кеннеди, которые... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T19:19:00+03:00
2025-03-18T19:19:00+03:00
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости/Прайм. Министерство юстиции США поручило нескольким юристам в срочном порядке изучить записи об убийстве 35-го американского президента Джона Ф. Кеннеди, которые должны быть обнародованы во вторник, передает агентство Рейтер. Днем ранее президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник будут обнародованы документы об убийстве бывшего американского лидера Джона Ф. Кеннеди. По его словам, документы не будут отредактированы, речь идет о "порядка 80 тысячах страниц". "Министерство юстиции США поручило некоторым своим юристам… срочно изучить записи об убийстве экс-президента Джона Ф. Кеннеди", - говорится в материале агентства со ссылкой на попавшее в его распоряжение электронное письмо. Согласно письму, сотрудник отдела национальной безопасности минюста Кристофер Робинсон в понедельник вечером объявил, что каждый юрист, работающий в операционном отделе управления разведки, должен изучить к обеду вторника от 400 до 500 документов. Они касаются как Джона Ф. Кеннеди, так и его младшего брата Роберта и Мартина Лютера Кинга, которые тоже были убиты. По словам представителя минюста, эта задача не помешает обычной деятельности сотрудников. Власти США по закону должны были в полном объеме рассекретить данные об убийстве Кеннеди к 2017 году. Но Трамп, как и возглавлявший США в 2021-2025 годах Джо Байден предоставили американской разведке дополнительное время на оценку того, может ли обнародование информации нанести ущерб интересам и международным отношениям США. В конце января Трамп подписал указ о рассекречивании документов, касающихся убийства Кеннеди. Джон Кеннеди был застрелен в Далласе (штат Техас) 22 ноября 1963 года, он проработал на посту президента менее трех лет. Расследование установило, что убийство совершил Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Освальд был застрелен через два дня после задержания. Выяснилось, что в 1959-1960 годах Освальд жил в СССР и даже работал токарем на заводе в Минске, женился на русской девушке, которая затем уехала с ним в США. Возникали многочисленные теории о том, кому могло быть выгодно убийство Кеннеди.
https://ria.ru/20250120/kennedi-1994575824.html
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в мире, сша, даллас, техас, джон кеннеди (политик), дональд трамп, кристофер робинсон
В мире, США, Даллас, Техас, Джон Кеннеди (политик), Дональд Трамп, Кристофер Робинсон
В США изучат записи об убийстве Кеннеди

Reuters: Минюст США поручил юристам срочно изучить записи об убийстве Кеннеди

© AFP 2024Президент США Джон Кеннеди
Президент США Джон Кеннеди - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AFP 2024
Президент США Джон Кеннеди. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости/Прайм. Министерство юстиции США поручило нескольким юристам в срочном порядке изучить записи об убийстве 35-го американского президента Джона Ф. Кеннеди, которые должны быть обнародованы во вторник, передает агентство Рейтер.
Днем ранее президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник будут обнародованы документы об убийстве бывшего американского лидера Джона Ф. Кеннеди. По его словам, документы не будут отредактированы, речь идет о "порядка 80 тысячах страниц".
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"Министерство юстиции США поручило некоторым своим юристам… срочно изучить записи об убийстве экс-президента Джона Ф. Кеннеди", - говорится в материале агентства со ссылкой на попавшее в его распоряжение электронное письмо.
Согласно письму, сотрудник отдела национальной безопасности минюста Кристофер Робинсон в понедельник вечером объявил, что каждый юрист, работающий в операционном отделе управления разведки, должен изучить к обеду вторника от 400 до 500 документов. Они касаются как Джона Ф. Кеннеди, так и его младшего брата Роберта и Мартина Лютера Кинга, которые тоже были убиты.
По словам представителя минюста, эта задача не помешает обычной деятельности сотрудников.
Власти США по закону должны были в полном объеме рассекретить данные об убийстве Кеннеди к 2017 году. Но Трамп, как и возглавлявший США в 2021-2025 годах Джо Байден предоставили американской разведке дополнительное время на оценку того, может ли обнародование информации нанести ущерб интересам и международным отношениям США. В конце января Трамп подписал указ о рассекречивании документов, касающихся убийства Кеннеди.
Джон Кеннеди был застрелен в Далласе (штат Техас) 22 ноября 1963 года, он проработал на посту президента менее трех лет. Расследование установило, что убийство совершил Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Освальд был застрелен через два дня после задержания. Выяснилось, что в 1959-1960 годах Освальд жил в СССР и даже работал токарем на заводе в Минске, женился на русской девушке, которая затем уехала с ним в США. Возникали многочисленные теории о том, кому могло быть выгодно убийство Кеннеди.
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В миреСШАДалласТехасДжон Кеннеди (политик)Дональд ТрампКристофер Робинсон
 
 
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