В странах Балтии призвали выйти из конвенции о запрете противопехотных мин
МО Балтии и Польши призвали выйти из конвенции о запрете противопехотных мин
© Sputnik / Стрингер
Флаги Латвии, Литвы и Эстонии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Министры обороны стран Балтии и Польши заявили о намерении выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин и рекомендовали главами своих государств принять соответствующее решение, говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте министерства обороны Литвы.
"Мы считаем, что в нынешней обстановке безопасности первостепенное значение имеет предоставление нашим силам обороны гибкости и свободы выбора потенциального использования новых систем вооружения и решений для укрепления обороны уязвимого восточного фланга (Североатлантического - ред.) альянса. В свете этих соображений мы - министры обороны Эстонии, Латвии, Литвы и Польши - единогласно рекомендуем выйти из Оттавской конвенции", - говорится в заявлении.
Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.
В Пентагоне ответили на вопрос о поставках противопехотных мин Украине
25 ноября 2024, 22:48