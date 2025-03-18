https://ria.ru/20250318/ministry-2005665767.html

В странах Балтии призвали выйти из конвенции о запрете противопехотных мин

В странах Балтии призвали выйти из конвенции о запрете противопехотных мин - РИА Новости, 18.03.2025

В странах Балтии призвали выйти из конвенции о запрете противопехотных мин

Министры обороны стран Балтии и Польши заявили о намерении выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин и рекомендовали главами своих государств... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T11:24:00+03:00

2025-03-18T11:24:00+03:00

2025-03-18T11:24:00+03:00

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Министры обороны стран Балтии и Польши заявили о намерении выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин и рекомендовали главами своих государств принять соответствующее решение, говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте министерства обороны Литвы. "Мы считаем, что в нынешней обстановке безопасности первостепенное значение имеет предоставление нашим силам обороны гибкости и свободы выбора потенциального использования новых систем вооружения и решений для укрепления обороны уязвимого восточного фланга (Североатлантического - ред.) альянса. В свете этих соображений мы - министры обороны Эстонии, Латвии, Литвы и Польши - единогласно рекомендуем выйти из Оттавской конвенции", - говорится в заявлении. Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.

https://ria.ru/20241125/ssha-1985676783.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, литва, балтия, эстония, латвия