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В странах Балтии призвали выйти из конвенции о запрете противопехотных мин - РИА Новости, 18.03.2025
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11:24 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/ministry-2005665767.html
В странах Балтии призвали выйти из конвенции о запрете противопехотных мин
В странах Балтии призвали выйти из конвенции о запрете противопехотных мин - РИА Новости, 18.03.2025
В странах Балтии призвали выйти из конвенции о запрете противопехотных мин
Министры обороны стран Балтии и Польши заявили о намерении выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин и рекомендовали главами своих государств... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T11:24:00+03:00
2025-03-18T11:24:00+03:00
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Министры обороны стран Балтии и Польши заявили о намерении выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин и рекомендовали главами своих государств принять соответствующее решение, говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте министерства обороны Литвы. "Мы считаем, что в нынешней обстановке безопасности первостепенное значение имеет предоставление нашим силам обороны гибкости и свободы выбора потенциального использования новых систем вооружения и решений для укрепления обороны уязвимого восточного фланга (Североатлантического - ред.) альянса. В свете этих соображений мы - министры обороны Эстонии, Латвии, Литвы и Польши - единогласно рекомендуем выйти из Оттавской конвенции", - говорится в заявлении. Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.
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в мире, польша, литва, балтия, эстония, латвия
В мире, Польша, Литва, Балтия, Эстония, Латвия
В странах Балтии призвали выйти из конвенции о запрете противопехотных мин

МО Балтии и Польши призвали выйти из конвенции о запрете противопехотных мин

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги Латвии, Литвы и Эстонии
Флаги Латвии, Литвы и Эстонии - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Министры обороны стран Балтии и Польши заявили о намерении выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин и рекомендовали главами своих государств принять соответствующее решение, говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте министерства обороны Литвы.
"Мы считаем, что в нынешней обстановке безопасности первостепенное значение имеет предоставление нашим силам обороны гибкости и свободы выбора потенциального использования новых систем вооружения и решений для укрепления обороны уязвимого восточного фланга (Североатлантического - ред.) альянса. В свете этих соображений мы - министры обороны Эстонии, Латвии, Литвы и Польши - единогласно рекомендуем выйти из Оттавской конвенции", - говорится в заявлении.
Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.
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