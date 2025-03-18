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Минцифры готовит второй пакет мер против интернет-мошенничества
Минцифры готовит второй пакет мер против интернет-мошенничества - РИА Новости, 18.03.2025
Минцифры готовит второй пакет мер против интернет-мошенничества
Минцифры РФ готовит второй пакет мер по борьбе с интернет-мошенничеством, охватывающий дропперов, искусственный интеллект и новые технологии, заявил глава... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T17:09:00+03:00
2025-03-18T17:09:00+03:00
2025-03-18T18:58:00+03:00
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госдума рф
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Минцифры РФ готовит второй пакет мер по борьбе с интернет-мошенничеством, охватывающий дропперов, искусственный интеллект и новые технологии, заявил глава ведомства Максут Шадаев. Госдума ранее во вторник приняла в первом чтении законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. "Я надеюсь, мы сейчас в короткие сроки доработаем ко второму чтению законопроект. Но действительно, это первый шаг, и останавливаться на этом нельзя, у нас еще готовится уже второй пакет мер по борьбе как раз с дропперами, с искусственным интеллектом, новыми технологиями, так что здесь мы будем дальше двигаться", - заявил он на пленарном заседании Госдумы.Кроме этого, замглавы Минцифры Иван Лебедев уточнил, что законопроект, представленный к первому чтению, не решает проблему дропперов до конца. "Безусловно, мы для себя видим еще дополнительную задачу по дропперам – максимально быстро подготовить законодательную инициативу и выйти к вам с предложением о ее принятии", - сказал он, добавив, что вторым наисложнейшим вызовом для Минцифры станет решение проблемы с дипфейками."Все мы понимаем, что следующий шаг мошенников – это уже не просто звонок, а когда вам звонит близкий человек – изображение соответствует, голос соответствует – начинает что-то от вас просить. По большей части наши русские люди добрые, доверчивые. Конечно, они будут реагировать с еще большей силой, будут что-то там помогать, перечислять. Этого допустить ни в коем случае нельзя", - сказал Лебедев.Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. Кроме этого, председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что Госдума может 25 марта рассмотреть во втором чтении законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству, а к концу марта принять закон.В феврале кабмин одобрил законопроект по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству. Пакет из 30 мер по борьбе с кибермошенничеством, в том числе с обманом через звонки и оформлением кредитов на чужие паспорта, был разработан в конце 2024 года. В него вошли меры, связанные с использованием биометрии для защиты профилей пользователей маркетплейсов, а также запрет на использование зарубежных мессенджеров для сотрудников госорганов, банков, операторов связи и цифровых платформ при общении с клиентами и обязательная маркировка звонков от организаций и вызовов с международных номеров.
https://ria.ru/20250318/gosduma-2005762963.html
https://ria.ru/20250318/banki-2005680641.html
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россия, максут шадаев, госдума рф, общество, технологии, вячеслав володин
Россия, Максут Шадаев, Госдума РФ, Общество, Технологии, Вячеслав Володин
Минцифры готовит второй пакет мер против интернет-мошенничества
Шадаев: Минцифры готовит второй пакет мер по борьбе с интернет-мошенничеством
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Минцифры РФ готовит второй пакет мер по борьбе с интернет-мошенничеством, охватывающий дропперов, искусственный интеллект и новые технологии, заявил глава ведомства Максут Шадаев.
Госдума
ранее во вторник приняла в первом чтении законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству.
"Я надеюсь, мы сейчас в короткие сроки доработаем ко второму чтению законопроект. Но действительно, это первый шаг, и останавливаться на этом нельзя, у нас еще готовится уже второй пакет мер по борьбе как раз с дропперами, с искусственным интеллектом, новыми технологиями, так что здесь мы будем дальше двигаться", - заявил он на пленарном заседании Госдумы.
Кроме этого, замглавы Минцифры Иван Лебедев уточнил, что законопроект, представленный к первому чтению, не решает проблему дропперов до конца. "Безусловно, мы для себя видим еще дополнительную задачу по дропперам – максимально быстро подготовить законодательную инициативу и выйти к вам с предложением о ее принятии", - сказал он, добавив, что вторым наисложнейшим вызовом для Минцифры станет решение проблемы с дипфейками.
"Все мы понимаем, что следующий шаг мошенников – это уже не просто звонок, а когда вам звонит близкий человек – изображение соответствует, голос соответствует – начинает что-то от вас просить. По большей части наши русские люди добрые, доверчивые. Конечно, они будут реагировать с еще большей силой, будут что-то там помогать, перечислять. Этого допустить ни в коем случае нельзя", - сказал Лебедев.
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. Кроме этого, председатель ГД Вячеслав Володин
заявил, что Госдума может 25 марта рассмотреть во втором чтении законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству, а к концу марта принять закон.
В феврале кабмин одобрил законопроект по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству. Пакет из 30 мер по борьбе с кибермошенничеством, в том числе с обманом через звонки и оформлением кредитов на чужие паспорта, был разработан в конце 2024 года. В него вошли меры, связанные с использованием биометрии для защиты профилей пользователей маркетплейсов, а также запрет на использование зарубежных мессенджеров для сотрудников госорганов, банков, операторов связи и цифровых платформ при общении с клиентами и обязательная маркировка звонков от организаций и вызовов с международных номеров.