https://ria.ru/20250318/memorial-2005832991.html

Мемориал в память о жертвах теракта в "Крокусе" откроют 22 марта

Мемориал в память о жертвах теракта в "Крокусе" откроют 22 марта - РИА Новости, 18.03.2025

Мемориал в память о жертвах теракта в "Крокусе" откроют 22 марта

Церемония открытия мемориала в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле" состоится 22 марта, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе АО "Крокус". РИА Новости, 18.03.2025

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крокус

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МОСКВА, 18 мар — РИА Недвижимость. Церемония открытия мемориала в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле" состоится 22 марта, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе АО "Крокус"."Дата открытия — 22 марта 2025 года. Время открытия — 12:00. В церемонии примут участие представители органов власти и общественных организаций", — рассказали агентству в пресс-службе.Мемориал будет установлен напротив концертного зала и второго павильона "Крокус Экспо".Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.Как ранее рассказывал президент Agalarov Development Эмин Агаларов, монумент будет исполнен в черном граните. Автором проекта стал президент Crocus Group Араз Агаларов.

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москва

красногорск

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Готовящийся к открытию мемориал жертвам теракта в "Крокус Сити Холле" Памятник будет установлен напротив концертного зала и второго павильона "Крокус Экспо". 2025-03-18T21:32 true PT0M12S

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