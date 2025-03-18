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Мемориал в память о жертвах теракта в "Крокусе" откроют 22 марта - РИА Новости, 18.03.2025
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21:32 18.03.2025 (обновлено: 23:15 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/memorial-2005832991.html
Мемориал в память о жертвах теракта в "Крокусе" откроют 22 марта
Мемориал в память о жертвах теракта в "Крокусе" откроют 22 марта - РИА Новости, 18.03.2025
Мемориал в память о жертвах теракта в "Крокусе" откроют 22 марта
Церемония открытия мемориала в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле" состоится 22 марта, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе АО "Крокус". РИА Новости, 18.03.2025
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крокус
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МОСКВА, 18 мар — РИА Недвижимость. Церемония открытия мемориала в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле" состоится 22 марта, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе АО "Крокус"."Дата открытия — 22 марта 2025 года. Время открытия — 12:00. В церемонии примут участие представители органов власти и общественных организаций", — рассказали агентству в пресс-службе.Мемориал будет установлен напротив концертного зала и второго павильона "Крокус Экспо".Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.Как ранее рассказывал президент Agalarov Development Эмин Агаларов, монумент будет исполнен в черном граните. Автором проекта стал президент Crocus Group Араз Агаларов.
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Готовящийся к открытию мемориал жертвам теракта в "Крокус Сити Холле"
Памятник будет установлен напротив концертного зала и второго павильона "Крокус Экспо".
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крокус, крокус сити холл, эмин агаларов, араз агаларов, crocus group, москва, красногорск
Крокус, Крокус Сити Холл, Эмин Агаларов, Араз Агаларов, Crocus Group, Москва, Красногорск
Мемориал в память о жертвах теракта в "Крокусе" откроют 22 марта

Мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле" откроют 22 марта

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МОСКВА, 18 мар — РИА Недвижимость. Церемония открытия мемориала в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле" состоится 22 марта, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе АО "Крокус".
"Дата открытия — 22 марта 2025 года. Время открытия — 12:00. В церемонии примут участие представители органов власти и общественных организаций", — рассказали агентству в пресс-службе.
Мемориал будет установлен напротив концертного зала и второго павильона "Крокус Экспо".
Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
Как ранее рассказывал президент Agalarov Development Эмин Агаларов, монумент будет исполнен в черном граните. Автором проекта стал президент Crocus Group Араз Агаларов.
Мемориал возле Крокус Сити Холла в подмосковном Красногорске - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Пострадавшим при теракте в "Крокусе" оформили 166 больничных листов
13 марта, 02:50
 
КрокусКрокус Сити ХоллЭмин АгаларовАраз АгаларовCrocus GroupМоскваКрасногорск
 
 
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