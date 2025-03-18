https://ria.ru/20250318/mekhiko-2005841752.html

В Мехико запретили насилие над быками на корриде

В Мехико запретили насилие над быками на корриде - РИА Новости, 18.03.2025

В Мехико запретили насилие над быками на корриде

Законодатели мексиканской столицы в рамках законопроекта о запрете корриды одобрили проведение "бескровной" или ненасильственной корриды, в которой против... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T22:27:00+03:00

2025-03-18T22:27:00+03:00

2025-03-18T22:27:00+03:00

в мире

мехико (штат)

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МЕХИКО, 18 мар - РИА Новости. Законодатели мексиканской столицы в рамках законопроекта о запрете корриды одобрили проведение "бескровной" или ненасильственной корриды, в которой против животных используется не оружие, а лишь отвлекающие элементы. "С большой радостью приветствуем решение конгресса Мехико одобрить постановление, запрещающее корриду с применением насилия. С этим решением мы движемся путем столицы перемен, уважающей права животных, которая не потерпит, чтобы они подвергались жестокому обращению или насилию", - написала мэр города Клара Бругада в своем блоге в X. Законопроект о запрете корриды был внесен по инициативе граждан, которые собрали свыше 27 тысяч подписей, и получил широкую поддержку законодателей - за него проголосовал 61 депутат при 1 против. Изначально он подразумевал полный запрет корриды, однако неделю назад Бругада предложила включить в эту инициативу предложение о "бескровных" шоу. Таким образом, при проведении корриды в Мехико отныне запрещены любые острые предметы, которые могут причинить вред животным или участникам - разрешено только использование плаща и полотна. "Мы делаем возможным положить конец насилию в отношении живых существ, но мы также гарантируем, что семьи, которые экономически зависят от корриды, не пострадают, продвигая справедливый переход к устойчивой культурной и экономической модели, согласовывая культурную традицию с принципами современного и прогрессивного общества", - заявил в ходе дебатов поддержавший реформу депутат партии PRD Эрнесто Вильярреаль.

https://ria.ru/20250310/meksika-2003975223.html

мехико (штат)

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в мире, мехико (штат)