https://ria.ru/20250318/medvezhata-2005639635.html

Малайские медвежата из Московского зоопарка познакомились и играют вместе

Малайские медвежата из Московского зоопарка познакомились и играют вместе - РИА Новости, 18.03.2025

Малайские медвежата из Московского зоопарка познакомились и играют вместе

Малайские медвежата Лучик и Звездочка из Московского зоопарка познакомились и играют вместе, сообщил столичный зоосад в Telegram-канале. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T09:41:00+03:00

2025-03-18T09:41:00+03:00

2025-03-18T12:20:00+03:00

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Малайские медвежата Лучик и Звездочка из Московского зоопарка познакомились и играют вместе, сообщил столичный зоосад в Telegram-канале."Малайские медвежата Лучик и Звездочка познакомились и проводят время вместе", — говорится в релизе.Начальник отдела "Млекопитающие" Московского зоопарка Михаил Брагин рассказал, что медвежат знакомили очень аккуратно."Первые разы мы приносили Лучика в комнату к Звездочке на руках и знакомили их на расстоянии. Потом мы давали им контактировать друг с другом напрямую по 15-20 минут. Когда мы поняли, что у медвежат складывается хорошее общение, то стали увеличивать время до нескольких часов", — отметил он.Специалист добавил, что поначалу они отнеслись друг к другу с недоверием, но, познакомившись поближе, стали активно играть вместе. После совместного досуга медвежата обычно устают и крепко спят. "Они любят гоняться друг за другом, разрывать картонки, играть в игрушки, но больше всего им нравится "бороться". Сейчас медвежата встречаются каждый день, но спят в разных местах", — добавил Брагин.По его словам, все их игры, взаимодействия и реакции развиваются в соответствии с возрастной нормой этого вида.

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https://ria.ru/20250317/popolnenie-2005499166.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, михаил брагин, московский зоопарк