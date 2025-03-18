Малайские медвежата из Московского зоопарка познакомились и играют вместе
Малайские медвежата Лучик и Звездочка в Московском зоопарке теперь играют вместе
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Малайские медвежата Лучик и Звездочка из Московского зоопарка познакомились и играют вместе, сообщил столичный зоосад в Telegram-канале.
"Малайские медвежата Лучик и Звездочка познакомились и проводят время вместе", — говорится в релизе.
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Начальник отдела "Млекопитающие" Московского зоопарка Михаил Брагин рассказал, что медвежат знакомили очень аккуратно.
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"Первые разы мы приносили Лучика в комнату к Звездочке на руках и знакомили их на расстоянии. Потом мы давали им контактировать друг с другом напрямую по 15-20 минут. Когда мы поняли, что у медвежат складывается хорошее общение, то стали увеличивать время до нескольких часов", — отметил он.
Специалист добавил, что поначалу они отнеслись друг к другу с недоверием, но, познакомившись поближе, стали активно играть вместе. После совместного досуга медвежата обычно устают и крепко спят.
"Они любят гоняться друг за другом, разрывать картонки, играть в игрушки, но больше всего им нравится "бороться". Сейчас медвежата встречаются каждый день, но спят в разных местах", — добавил Брагин.
По его словам, все их игры, взаимодействия и реакции развиваются в соответствии с возрастной нормой этого вида.
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