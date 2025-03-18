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Малайские медвежата из Московского зоопарка познакомились и играют вместе - РИА Новости, 18.03.2025
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Хорошие новости
 
09:41 18.03.2025 (обновлено: 12:20 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/medvezhata-2005639635.html
Малайские медвежата из Московского зоопарка познакомились и играют вместе
Малайские медвежата из Московского зоопарка познакомились и играют вместе - РИА Новости, 18.03.2025
Малайские медвежата из Московского зоопарка познакомились и играют вместе
Малайские медвежата Лучик и Звездочка из Московского зоопарка познакомились и играют вместе, сообщил столичный зоосад в Telegram-канале. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T09:41:00+03:00
2025-03-18T12:20:00+03:00
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михаил брагин
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Малайские медвежата Лучик и Звездочка из Московского зоопарка познакомились и играют вместе, сообщил столичный зоосад в Telegram-канале."Малайские медвежата Лучик и Звездочка познакомились и проводят время вместе", — говорится в релизе.Начальник отдела "Млекопитающие" Московского зоопарка Михаил Брагин рассказал, что медвежат знакомили очень аккуратно."Первые разы мы приносили Лучика в комнату к Звездочке на руках и знакомили их на расстоянии. Потом мы давали им контактировать друг с другом напрямую по 15-20 минут. Когда мы поняли, что у медвежат складывается хорошее общение, то стали увеличивать время до нескольких часов", — отметил он.Специалист добавил, что поначалу они отнеслись друг к другу с недоверием, но, познакомившись поближе, стали активно играть вместе. После совместного досуга медвежата обычно устают и крепко спят. "Они любят гоняться друг за другом, разрывать картонки, играть в игрушки, но больше всего им нравится "бороться". Сейчас медвежата встречаются каждый день, но спят в разных местах", — добавил Брагин.По его словам, все их игры, взаимодействия и реакции развиваются в соответствии с возрастной нормой этого вида.
https://ria.ru/20250316/panda-2005332419.html
https://ria.ru/20250207/luchik-1997901382.html
https://ria.ru/20250317/popolnenie-2005499166.html
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общество, михаил брагин, московский зоопарк
Хорошие новости, Общество, Михаил Брагин, Московский зоопарк
Малайские медвежата из Московского зоопарка познакомились и играют вместе

Малайские медвежата Лучик и Звездочка в Московском зоопарке теперь играют вместе

© Московский зоопаркМалайские медвежата Лучик и Звездочка в Московском зоопарке. Кадр видео
Малайские медвежата Лучик и Звездочка в Московском зоопарке. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© Московский зоопарк
Малайские медвежата Лучик и Звездочка в Московском зоопарке. Кадр видео
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Малайские медвежата Лучик и Звездочка из Московского зоопарка познакомились и играют вместе, сообщил столичный зоосад в Telegram-канале.
"Малайские медвежата Лучик и Звездочка познакомились и проводят время вместе", — говорится в релизе.
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Начальник отдела "Млекопитающие" Московского зоопарка Михаил Брагин рассказал, что медвежат знакомили очень аккуратно.
«
"Первые разы мы приносили Лучика в комнату к Звездочке на руках и знакомили их на расстоянии. Потом мы давали им контактировать друг с другом напрямую по 15-20 минут. Когда мы поняли, что у медвежат складывается хорошее общение, то стали увеличивать время до нескольких часов", — отметил он.
Специалист добавил, что поначалу они отнеслись друг к другу с недоверием, но, познакомившись поближе, стали активно играть вместе. После совместного досуга медвежата обычно устают и крепко спят.
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"Они любят гоняться друг за другом, разрывать картонки, играть в игрушки, но больше всего им нравится "бороться". Сейчас медвежата встречаются каждый день, но спят в разных местах", — добавил Брагин.
По его словам, все их игры, взаимодействия и реакции развиваются в соответствии с возрастной нормой этого вида.
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