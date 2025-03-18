https://ria.ru/20250318/medvedev-2005758238.html

Медведев призвал "отринуть ложный стыд" в применении закона об иноагентах

Медведев призвал "отринуть ложный стыд" в применении закона об иноагентах - РИА Новости, 18.03.2025

Медведев призвал "отринуть ложный стыд" в применении закона об иноагентах

России в применении инструментов закона об иностранных агентах стоит "отринуть ложный стыд" и заниматься отстаиванием интересов страны, заявил замглавы Совета... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T16:38:00+03:00

2025-03-18T16:38:00+03:00

2025-03-18T17:49:00+03:00

россия

дмитрий медведев

политика

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. России в применении инструментов закона об иностранных агентах стоит "отринуть ложный стыд" и заниматься отстаиванием интересов страны, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он во вторник принял участие в заседании коллегии министерства юстиции РФ. "Здесь нам еще, конечно, есть чем заниматься, и министерству юстиции, оттачивая этот инструментарий. Но здесь нужно отринуть ложный стыд и заниматься отстаиванием государственных интересов, тем более в такой сложной ситуации, в которой пребывает наша страна", - заявил Медведев, говоря о требованиях закона об иностранных агентах.

https://ria.ru/20250313/inoagenty-2004665690.html

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россия, дмитрий медведев, политика