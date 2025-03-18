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Медведев призвал "отринуть ложный стыд" в применении закона об иноагентах - РИА Новости, 18.03.2025
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16:38 18.03.2025 (обновлено: 17:49 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/medvedev-2005758238.html
Медведев призвал "отринуть ложный стыд" в применении закона об иноагентах
Медведев призвал "отринуть ложный стыд" в применении закона об иноагентах - РИА Новости, 18.03.2025
Медведев призвал "отринуть ложный стыд" в применении закона об иноагентах
России в применении инструментов закона об иностранных агентах стоит "отринуть ложный стыд" и заниматься отстаиванием интересов страны, заявил замглавы Совета... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T16:38:00+03:00
2025-03-18T17:49:00+03:00
россия
дмитрий медведев
политика
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. России в применении инструментов закона об иностранных агентах стоит "отринуть ложный стыд" и заниматься отстаиванием интересов страны, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он во вторник принял участие в заседании коллегии министерства юстиции РФ. "Здесь нам еще, конечно, есть чем заниматься, и министерству юстиции, оттачивая этот инструментарий. Но здесь нужно отринуть ложный стыд и заниматься отстаиванием государственных интересов, тем более в такой сложной ситуации, в которой пребывает наша страна", - заявил Медведев, говоря о требованиях закона об иностранных агентах.
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россия, дмитрий медведев, политика
Россия, Дмитрий Медведев, Политика
Медведев призвал "отринуть ложный стыд" в применении закона об иноагентах

Медведев: в применении закона об иноагентах стоит отстаивать интересы страны

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на итоговом заседании коллегии министерства юстиции. 18 марта 2025
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев выступает на итоговом заседании коллегии министерства юстиции. 18 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на итоговом заседании коллегии министерства юстиции. 18 марта 2025
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. России в применении инструментов закона об иностранных агентах стоит "отринуть ложный стыд" и заниматься отстаиванием интересов страны, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Он во вторник принял участие в заседании коллегии министерства юстиции РФ.
"Здесь нам еще, конечно, есть чем заниматься, и министерству юстиции, оттачивая этот инструментарий. Но здесь нужно отринуть ложный стыд и заниматься отстаиванием государственных интересов, тем более в такой сложной ситуации, в которой пребывает наша страна", - заявил Медведев, говоря о требованиях закона об иностранных агентах.
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