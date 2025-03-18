https://ria.ru/20250318/medvedev-2005734678.html

Медведев высказался о правовой поддержке участников СВО

Медведев высказался о правовой поддержке участников СВО - РИА Новости, 18.03.2025

Медведев высказался о правовой поддержке участников СВО

Работа в сфере правовой поддержки участников специальной военной операции имеет большое значение, в целом за ней обратилось уже более 600 тысяч человек, сказал... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T15:41:00+03:00

2025-03-18T15:41:00+03:00

2025-03-18T15:41:00+03:00

общество

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Работа в сфере правовой поддержки участников специальной военной операции имеет большое значение, в целом за ней обратилось уже более 600 тысяч человек, сказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время выступления на расширенном заседании коллегии Минюста РФ во вторник. "Большое значение имеет работа в сфере правовой поддержки наших военнослужащих. С 2022 участникам специальной военной операции оказывается бесплатная помощь юридическая. В 2023 году эти нормы были закреплены на уровне закона для самих бойцов, для их родных и родственников, это помогает решать задачи для реализации льгот, социальных гарантий, компенсаций и других выплат", - сказал Медведев. Он отметил, что такая работа касается большого количества людей и очень востребована. "В целом за такого рода поддержкой уже обратилось более 600 тысяч человек", - подчеркнул Медведев.

https://ria.ru/20250318/medvedev-2005734252.html

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общество, россия, дмитрий медведев