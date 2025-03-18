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Медведев высказался о правовой поддержке участников СВО - РИА Новости, 18.03.2025
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15:41 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/medvedev-2005734678.html
Медведев высказался о правовой поддержке участников СВО
Медведев высказался о правовой поддержке участников СВО - РИА Новости, 18.03.2025
Медведев высказался о правовой поддержке участников СВО
Работа в сфере правовой поддержки участников специальной военной операции имеет большое значение, в целом за ней обратилось уже более 600 тысяч человек, сказал... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T15:41:00+03:00
2025-03-18T15:41:00+03:00
общество
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Работа в сфере правовой поддержки участников специальной военной операции имеет большое значение, в целом за ней обратилось уже более 600 тысяч человек, сказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время выступления на расширенном заседании коллегии Минюста РФ во вторник. "Большое значение имеет работа в сфере правовой поддержки наших военнослужащих. С 2022 участникам специальной военной операции оказывается бесплатная помощь юридическая. В 2023 году эти нормы были закреплены на уровне закона для самих бойцов, для их родных и родственников, это помогает решать задачи для реализации льгот, социальных гарантий, компенсаций и других выплат", - сказал Медведев. Он отметил, что такая работа касается большого количества людей и очень востребована. "В целом за такого рода поддержкой уже обратилось более 600 тысяч человек", - подчеркнул Медведев.
https://ria.ru/20250318/medvedev-2005734252.html
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общество, россия, дмитрий медведев
Общество, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев высказался о правовой поддержке участников СВО

Медведев: за правовой поддержкой участников СВО обратилось 600 тысяч человек

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Работа в сфере правовой поддержки участников специальной военной операции имеет большое значение, в целом за ней обратилось уже более 600 тысяч человек, сказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время выступления на расширенном заседании коллегии Минюста РФ во вторник.
«
"Большое значение имеет работа в сфере правовой поддержки наших военнослужащих. С 2022 участникам специальной военной операции оказывается бесплатная помощь юридическая. В 2023 году эти нормы были закреплены на уровне закона для самих бойцов, для их родных и родственников, это помогает решать задачи для реализации льгот, социальных гарантий, компенсаций и других выплат", - сказал Медведев.
Он отметил, что такая работа касается большого количества людей и очень востребована.
"В целом за такого рода поддержкой уже обратилось более 600 тысяч человек", - подчеркнул Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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