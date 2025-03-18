https://ria.ru/20250318/medvedev-2005734252.html

Минюст смог наладить работу загсов, заявил Медведев

Минюст смог наладить работу загсов, заявил Медведев - РИА Новости, 18.03.2025

Минюст смог наладить работу загсов, заявил Медведев

Минюст РФ смог наладить работу загсов и адвокатуры в новых регионах страны, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T15:39:00+03:00

2025-03-18T15:39:00+03:00

2025-03-18T19:12:00+03:00

россия

дмитрий медведев

общество

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Минюст РФ смог наладить работу загсов и адвокатуры в новых регионах страны, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Одно из безусловных достижений – это то, что в новых объектах нашей страны в целом сформирована и действует система регионального публичного управления. Министерство юстиции смогло наладить работу органов регистрации актов гражданского состояния, адвокатуры, нотариата, общественных структур, экспертных учреждений", - сказал Медведев в ходе выступления на заседании коллегии Минюста России во вторник. Он подчеркнул, что в новых регионах также были сформированы и укомплектованы территориальные органы подведомственных служб, что является непростой задачей "с учетом ситуации, которая существует сегодня". "Но, естественно, все это также было сделано с учетом специфики, которая существует на этих территориях", - добавил зампред Совбеза.Медведев поблагодарил Минюст за высокопрофессиональную работу, отметив, что министерство и подведомственные ему службы выполняют весьма сложные и масштабные задачи."Их решение действительно имеет подчас определяющее значение для нашей правовой системы, а стало быть и вообще для устойчивого развития нашего государства в любых условиях, а тем более в нынешних условиях, в условиях проведения специальной военной операции", - добавил он.

https://ria.ru/20250314/medvedev-2005118113.html

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россия, дмитрий медведев, общество