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В Екатеринбурге загорелись два частных жилых дома - РИА Новости, 18.03.2025
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19:42 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/mchs-2005817024.html
В Екатеринбурге загорелись два частных жилых дома
В Екатеринбурге загорелись два частных жилых дома - РИА Новости, 18.03.2025
В Екатеринбурге загорелись два частных жилых дома
Два частных жилых дома, надворные постройки, а также два легковых автомобиля горят в Екатеринбурге на 250 "квадратах", сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T19:42:00+03:00
2025-03-18T19:42:00+03:00
происшествия
екатеринбург
урал
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мар – РИА Новости. Два частных жилых дома, надворные постройки, а также два легковых автомобиля горят в Екатеринбурге на 250 "квадратах", сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. По данным ведомства, пожар случился в переулке Серпуховский в столице Урала. "Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что горят два частных жилых дома, надворные постройки и два легковых автомобиля. Площадь пожара составляет 250 квадратных метров. Люди из домов эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных. Пострадавших нет", – сказал собеседник агентства. На месте работают шесть единиц пожарно-спасательной техники, 23 человека личного состава, добавили в главке.
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екатеринбург
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происшествия, екатеринбург, урал, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, Урал, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Екатеринбурге загорелись два частных жилых дома

МЧС: в Екатеринбурге загорелись два частных жилых дома и надворные постройки

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Николай Хижняк
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мар – РИА Новости. Два частных жилых дома, надворные постройки, а также два легковых автомобиля горят в Екатеринбурге на 250 "квадратах", сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
По данным ведомства, пожар случился в переулке Серпуховский в столице Урала.
«
"Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что горят два частных жилых дома, надворные постройки и два легковых автомобиля. Площадь пожара составляет 250 квадратных метров. Люди из домов эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных. Пострадавших нет", – сказал собеседник агентства.
На месте работают шесть единиц пожарно-спасательной техники, 23 человека личного состава, добавили в главке.
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ПроисшествияЕкатеринбургУралМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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