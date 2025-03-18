https://ria.ru/20250318/mchs-2005817024.html

В Екатеринбурге загорелись два частных жилых дома

В Екатеринбурге загорелись два частных жилых дома - РИА Новости, 18.03.2025

В Екатеринбурге загорелись два частных жилых дома

Два частных жилых дома, надворные постройки, а также два легковых автомобиля горят в Екатеринбурге на 250 "квадратах", сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T19:42:00+03:00

2025-03-18T19:42:00+03:00

2025-03-18T19:42:00+03:00

происшествия

екатеринбург

урал

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мар – РИА Новости. Два частных жилых дома, надворные постройки, а также два легковых автомобиля горят в Екатеринбурге на 250 "квадратах", сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. По данным ведомства, пожар случился в переулке Серпуховский в столице Урала. "Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что горят два частных жилых дома, надворные постройки и два легковых автомобиля. Площадь пожара составляет 250 квадратных метров. Люди из домов эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных. Пострадавших нет", – сказал собеседник агентства. На месте работают шесть единиц пожарно-спасательной техники, 23 человека личного состава, добавили в главке.

https://ria.ru/20250318/pozhar--2005712822.html

екатеринбург

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происшествия, екатеринбург, урал, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)