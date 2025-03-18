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Россия сократила ввоз пальмового масла до минимума за десять лет - РИА Новости, 18.03.2025
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13:04 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/maslo-2005690657.html
Россия сократила ввоз пальмового масла до минимума за десять лет
Россия сократила ввоз пальмового масла до минимума за десять лет - РИА Новости, 18.03.2025
Россия сократила ввоз пальмового масла до минимума за десять лет
Россия третий год подряд сокращает ввоз пальмового масла, и в прошлом году он был минимальным за десять лет и составил лишь 795 тысяч тонн, следует из расчета... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T13:04:00+03:00
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экономика
россия
индонезия
малайзия
евросоюз
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия третий год подряд сокращает ввоз пальмового масла, и в прошлом году он был минимальным за десять лет и составил лишь 795 тысяч тонн, следует из расчета РИА Новости по данным Совета стран-производителей пальмового масла. Россия начала сокращать импорт пальмового масла в 2022 году, а по итогам прошлого года он уменьшился еще на 4,2% и составил 795 тысяч тонн, обновив десятилетний минимум. Более 70% всех поставок в Россию попадает из Индонезии: в прошлом году оттуда было куплено 570,3 тысячи тонн масла на 538,2 миллиона долларов. В физическом выражении индонезийский экспорт на российский рынок вырос на 12%, в денежном - на 21%. Небольшие объемы также поставила Малайзия - на сумму 15,2 миллиона долларов (6,7 миллиона годом ранее). Собственное пальмовое масло РФ не производит. Россия в прошлом году была восьмой в мире по импорту пальмового масла с долей в 1,7%. Крупнейшими в мире импортерами пальмового масла в прошлом году были Индия (19%), Китай (10%) и ЕС (10,7%).
https://ria.ru/20250312/maslo-2004437880.html
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экономика, россия, индонезия, малайзия, евросоюз
Экономика, Россия, Индонезия, Малайзия, Евросоюз
Россия сократила ввоз пальмового масла до минимума за десять лет

РФ ввезла 795 тыс тонн пальмового масла, сократив имппорт до минимума за 10 лет

© Depositphotos.com / tristantan71Пальмовое масло
Пальмовое масло - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© Depositphotos.com / tristantan71
Пальмовое масло. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия третий год подряд сокращает ввоз пальмового масла, и в прошлом году он был минимальным за десять лет и составил лишь 795 тысяч тонн, следует из расчета РИА Новости по данным Совета стран-производителей пальмового масла.
Россия начала сокращать импорт пальмового масла в 2022 году, а по итогам прошлого года он уменьшился еще на 4,2% и составил 795 тысяч тонн, обновив десятилетний минимум.
Сливочное масло - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Россия купила у Индии сливочного масла на 2,6 миллиона долларов
12 марта, 02:05
Более 70% всех поставок в Россию попадает из Индонезии: в прошлом году оттуда было куплено 570,3 тысячи тонн масла на 538,2 миллиона долларов. В физическом выражении индонезийский экспорт на российский рынок вырос на 12%, в денежном - на 21%.
Небольшие объемы также поставила Малайзия - на сумму 15,2 миллиона долларов (6,7 миллиона годом ранее). Собственное пальмовое масло РФ не производит.
Россия в прошлом году была восьмой в мире по импорту пальмового масла с долей в 1,7%. Крупнейшими в мире импортерами пальмового масла в прошлом году были Индия (19%), Китай (10%) и ЕС (10,7%).
Пальмовое масло - РИА Новости, 1920, 20.11.2019
Африканское сало. Как пальмовое масло влияет на здоровье
20 ноября 2019, 08:00
 
ЭкономикаРоссияИндонезияМалайзияЕвросоюз
 
 
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