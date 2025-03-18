https://ria.ru/20250318/maslo-2005690657.html

Россия сократила ввоз пальмового масла до минимума за десять лет

Россия сократила ввоз пальмового масла до минимума за десять лет - РИА Новости, 18.03.2025

Россия сократила ввоз пальмового масла до минимума за десять лет

Россия третий год подряд сокращает ввоз пальмового масла, и в прошлом году он был минимальным за десять лет и составил лишь 795 тысяч тонн, следует из расчета... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T13:04:00+03:00

2025-03-18T13:04:00+03:00

2025-03-18T13:04:00+03:00

экономика

россия

индонезия

малайзия

евросоюз

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия третий год подряд сокращает ввоз пальмового масла, и в прошлом году он был минимальным за десять лет и составил лишь 795 тысяч тонн, следует из расчета РИА Новости по данным Совета стран-производителей пальмового масла. Россия начала сокращать импорт пальмового масла в 2022 году, а по итогам прошлого года он уменьшился еще на 4,2% и составил 795 тысяч тонн, обновив десятилетний минимум. Более 70% всех поставок в Россию попадает из Индонезии: в прошлом году оттуда было куплено 570,3 тысячи тонн масла на 538,2 миллиона долларов. В физическом выражении индонезийский экспорт на российский рынок вырос на 12%, в денежном - на 21%. Небольшие объемы также поставила Малайзия - на сумму 15,2 миллиона долларов (6,7 миллиона годом ранее). Собственное пальмовое масло РФ не производит. Россия в прошлом году была восьмой в мире по импорту пальмового масла с долей в 1,7%. Крупнейшими в мире импортерами пальмового масла в прошлом году были Индия (19%), Китай (10%) и ЕС (10,7%).

https://ria.ru/20250312/maslo-2004437880.html

https://ria.ru/20191120/1561128649.html

россия

индонезия

малайзия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, индонезия, малайзия, евросоюз