https://ria.ru/20250318/maslo-2005690657.html
Россия сократила ввоз пальмового масла до минимума за десять лет
Россия сократила ввоз пальмового масла до минимума за десять лет - РИА Новости, 18.03.2025
Россия сократила ввоз пальмового масла до минимума за десять лет
Россия третий год подряд сокращает ввоз пальмового масла, и в прошлом году он был минимальным за десять лет и составил лишь 795 тысяч тонн, следует из расчета... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T13:04:00+03:00
2025-03-18T13:04:00+03:00
2025-03-18T13:04:00+03:00
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия третий год подряд сокращает ввоз пальмового масла, и в прошлом году он был минимальным за десять лет и составил лишь 795 тысяч тонн, следует из расчета РИА Новости по данным Совета стран-производителей пальмового масла. Россия начала сокращать импорт пальмового масла в 2022 году, а по итогам прошлого года он уменьшился еще на 4,2% и составил 795 тысяч тонн, обновив десятилетний минимум. Более 70% всех поставок в Россию попадает из Индонезии: в прошлом году оттуда было куплено 570,3 тысячи тонн масла на 538,2 миллиона долларов. В физическом выражении индонезийский экспорт на российский рынок вырос на 12%, в денежном - на 21%. Небольшие объемы также поставила Малайзия - на сумму 15,2 миллиона долларов (6,7 миллиона годом ранее). Собственное пальмовое масло РФ не производит. Россия в прошлом году была восьмой в мире по импорту пальмового масла с долей в 1,7%. Крупнейшими в мире импортерами пальмового масла в прошлом году были Индия (19%), Китай (10%) и ЕС (10,7%).
https://ria.ru/20250312/maslo-2004437880.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, россия, индонезия, малайзия, евросоюз
Экономика, Россия, Индонезия, Малайзия, Евросоюз
Россия сократила ввоз пальмового масла до минимума за десять лет
РФ ввезла 795 тыс тонн пальмового масла, сократив имппорт до минимума за 10 лет
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия третий год подряд сокращает ввоз пальмового масла, и в прошлом году он был минимальным за десять лет и составил лишь 795 тысяч тонн, следует из расчета РИА Новости по данным Совета стран-производителей пальмового масла.
Россия начала сокращать импорт пальмового масла в 2022 году, а по итогам прошлого года он уменьшился еще на 4,2% и составил 795 тысяч тонн, обновив десятилетний минимум.
Более 70% всех поставок в Россию попадает из Индонезии: в прошлом году оттуда было куплено 570,3 тысячи тонн масла на 538,2 миллиона долларов. В физическом выражении индонезийский экспорт на российский рынок вырос на 12%, в денежном - на 21%.
Небольшие объемы также поставила Малайзия - на сумму 15,2 миллиона долларов (6,7 миллиона годом ранее). Собственное пальмовое масло РФ не производит.
Россия в прошлом году была восьмой в мире по импорту пальмового масла с долей в 1,7%. Крупнейшими в мире импортерами пальмового масла в прошлом году были Индия (19%), Китай (10%) и ЕС (10,7%).