Во Франции обратились к Макрону из-за Украины
Политик Филиппо: Макрон должен понять, что французы не будут умирать за Украину
© Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо обратился в соцсети X к президенту Франции Эммануэлю Макрону из-за Украины.
"Макрон, нет, мы не умрем за Украину!" — говорится в публикации.
Кроме того, он добавил, что французы не позволят тратить свои сбережения на спонсирование Киева.
На прошлой неделе лидер Пятой республики заявил, что европейские страны, которые договорятся об отправке военного контингента на Украину якобы для наблюдательной миссии, могут сделать это без согласия Москвы.
Президент Франции 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Парижа и Европы, и призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по оценке ситуации на Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление французского лидера чрезвычайно конфронтационным. По его словам, в нем много неточностей — в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе России, и о законных озабоченностях Москвы в связи с этим.
На прошлой неделе лидер Пятой республики заявил, что европейские страны, которые договорятся об отправке военного контингента на Украину якобы для наблюдательной миссии, могут сделать это без согласия Москвы.
Президент Франции 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Парижа и Европы, и призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по оценке ситуации на Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление французского лидера чрезвычайно конфронтационным. По его словам, в нем много неточностей — в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе России, и о законных озабоченностях Москвы в связи с этим.