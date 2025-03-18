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Макрон заявил, что Франция разместит ядерное оружие на границе с ФРГ - РИА Новости, 18.03.2025
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16:46 18.03.2025 (обновлено: 17:53 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/makron-2005762197.html
Макрон заявил, что Франция разместит ядерное оружие на границе с ФРГ
Макрон заявил, что Франция разместит ядерное оружие на границе с ФРГ - РИА Новости, 18.03.2025
Макрон заявил, что Франция разместит ядерное оружие на границе с ФРГ
Париж разместит истребители Rafale со сверхзвуковыми ядерными боеголовками на границе с ФРГ в 2035 году, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на авиабазе... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T16:46:00+03:00
2025-03-18T17:53:00+03:00
в мире
германия
эммануэль макрон
франция
европа
париж
rafale
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ПАРИЖ, 18 мар — РИА Новости. Париж разместит истребители Rafale со сверхзвуковыми ядерными боеголовками на границе с ФРГ в 2035 году, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на авиабазе Люксей-сен-Совер."В 2035 году Люксей станет первой авиабазой, которая разместит новую модификацию Rafale c ядерными сверхзвуковыми боеголовками", — сказал политик, чье выступление транслировал Елисейский дворец в соцсети Х.Макрон отметил, что Европа "должна продолжать защищаться, готовиться и обзаводиться ядерным оружием, чтобы избежать войны". По его словам, Франция будет укреплять ядерный арсенал и нарастит заказы на Rafale.Как сообщал телеканал France 3, Париж может разместить на авиабазе Люксей-сен-Совер около 40 истребителей, которые постепенно заменят самолеты Mirage 2000.В начале марта Макрон заявил в обращении к согражданам, что Москва якобы стала угрозой для Парижа и Брюсселя. Он пообещал наращивать военный бюджет и предложил начать дискуссию об использовании французского ядерного оружия для защиты всего Евросоюза.Как отметил МИД, Россия учтет заявление политика в оборонном планировании. Дипломаты подчеркнули, что наружу вырвались амбиции Парижа стать ядерным патроном всей Европы, предоставив ей оборонительный "зонтик" чуть ли не на замену американскому.На Смоленской площади подчеркнули, что это не приведет к укреплению безопасности ни самой Франции, ни ее союзников, к тому же потенциал ядерных сил Парижа несопоставим с США.
https://ria.ru/20250306/lavrov--2003379776.html
https://ria.ru/20250307/makron-2003460835.html
https://ria.ru/20250317/evropa-2005351600.html
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в мире, германия, эммануэль макрон, франция, европа, париж, rafale
В мире, Германия, Эммануэль Макрон, Франция, Европа, Париж, Rafale
Макрон заявил, что Франция разместит ядерное оружие на границе с ФРГ

Макрон: Париж разместит ядерное оружие на авиабазе на границе с ФРГ в 2035 году

© AP Photo / Omar HavanaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP Photo / Omar Havana
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 18 мар — РИА Новости. Париж разместит истребители Rafale со сверхзвуковыми ядерными боеголовками на границе с ФРГ в 2035 году, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на авиабазе Люксей-сен-Совер.
"В 2035 году Люксей станет первой авиабазой, которая разместит новую модификацию Rafale c ядерными сверхзвуковыми боеголовками", — сказал политик, чье выступление транслировал Елисейский дворец в соцсети Х.
Лавров о ядерной риторике Макрона - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
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6 марта, 12:52
Макрон отметил, что Европа "должна продолжать защищаться, готовиться и обзаводиться ядерным оружием, чтобы избежать войны". По его словам, Франция будет укреплять ядерный арсенал и нарастит заказы на Rafale.
Как сообщал телеканал France 3, Париж может разместить на авиабазе Люксей-сен-Совер около 40 истребителей, которые постепенно заменят самолеты Mirage 2000.

По данным AFP, сейчас силы воздушного ядерного сдерживания присутствуют на трех авиабазах: Сен-Дизье (Верхняя Марна), Истр (Буш-дю-Рон) и Авор (Шер).

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В начале марта Макрон заявил в обращении к согражданам, что Москва якобы стала угрозой для Парижа и Брюсселя. Он пообещал наращивать военный бюджет и предложил начать дискуссию об использовании французского ядерного оружия для защиты всего Евросоюза.
Как отметил МИД, Россия учтет заявление политика в оборонном планировании. Дипломаты подчеркнули, что наружу вырвались амбиции Парижа стать ядерным патроном всей Европы, предоставив ей оборонительный "зонтик" чуть ли не на замену американскому.
На Смоленской площади подчеркнули, что это не приведет к укреплению безопасности ни самой Франции, ни ее союзников, к тому же потенциал ядерных сил Парижа несопоставим с США.
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