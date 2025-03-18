https://ria.ru/20250318/makron-2005762197.html

Макрон заявил, что Франция разместит ядерное оружие на границе с ФРГ

Макрон заявил, что Франция разместит ядерное оружие на границе с ФРГ - РИА Новости, 18.03.2025

Макрон заявил, что Франция разместит ядерное оружие на границе с ФРГ

Париж разместит истребители Rafale со сверхзвуковыми ядерными боеголовками на границе с ФРГ в 2035 году, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на авиабазе... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T16:46:00+03:00

2025-03-18T16:46:00+03:00

2025-03-18T17:53:00+03:00

в мире

германия

эммануэль макрон

франция

европа

париж

rafale

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004538384_121:0:2951:1592_1920x0_80_0_0_043fb373a919b608990e96163cf7ad3d.jpg

ПАРИЖ, 18 мар — РИА Новости. Париж разместит истребители Rafale со сверхзвуковыми ядерными боеголовками на границе с ФРГ в 2035 году, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на авиабазе Люксей-сен-Совер."В 2035 году Люксей станет первой авиабазой, которая разместит новую модификацию Rafale c ядерными сверхзвуковыми боеголовками", — сказал политик, чье выступление транслировал Елисейский дворец в соцсети Х.Макрон отметил, что Европа "должна продолжать защищаться, готовиться и обзаводиться ядерным оружием, чтобы избежать войны". По его словам, Франция будет укреплять ядерный арсенал и нарастит заказы на Rafale.Как сообщал телеканал France 3, Париж может разместить на авиабазе Люксей-сен-Совер около 40 истребителей, которые постепенно заменят самолеты Mirage 2000.В начале марта Макрон заявил в обращении к согражданам, что Москва якобы стала угрозой для Парижа и Брюсселя. Он пообещал наращивать военный бюджет и предложил начать дискуссию об использовании французского ядерного оружия для защиты всего Евросоюза.Как отметил МИД, Россия учтет заявление политика в оборонном планировании. Дипломаты подчеркнули, что наружу вырвались амбиции Парижа стать ядерным патроном всей Европы, предоставив ей оборонительный "зонтик" чуть ли не на замену американскому.На Смоленской площади подчеркнули, что это не приведет к укреплению безопасности ни самой Франции, ни ее союзников, к тому же потенциал ядерных сил Парижа несопоставим с США.

https://ria.ru/20250306/lavrov--2003379776.html

https://ria.ru/20250307/makron-2003460835.html

https://ria.ru/20250317/evropa-2005351600.html

германия

франция

европа

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, эммануэль макрон, франция, европа, париж, rafale