Макрон заявил, что Франция разместит ядерное оружие на границе с ФРГ
Макрон: Париж разместит ядерное оружие на авиабазе на границе с ФРГ в 2035 году
© AP Photo / Omar HavanaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Omar Havana
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 18 мар — РИА Новости. Париж разместит истребители Rafale со сверхзвуковыми ядерными боеголовками на границе с ФРГ в 2035 году, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на авиабазе Люксей-сен-Совер.
"В 2035 году Люксей станет первой авиабазой, которая разместит новую модификацию Rafale c ядерными сверхзвуковыми боеголовками", — сказал политик, чье выступление транслировал Елисейский дворец в соцсети Х.
Макрон отметил, что Европа "должна продолжать защищаться, готовиться и обзаводиться ядерным оружием, чтобы избежать войны". По его словам, Франция будет укреплять ядерный арсенал и нарастит заказы на Rafale.
Как сообщал телеканал France 3, Париж может разместить на авиабазе Люксей-сен-Совер около 40 истребителей, которые постепенно заменят самолеты Mirage 2000.
По данным AFP, сейчас силы воздушного ядерного сдерживания присутствуют на трех авиабазах: Сен-Дизье (Верхняя Марна), Истр (Буш-дю-Рон) и Авор (Шер).
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В начале марта Макрон заявил в обращении к согражданам, что Москва якобы стала угрозой для Парижа и Брюсселя. Он пообещал наращивать военный бюджет и предложил начать дискуссию об использовании французского ядерного оружия для защиты всего Евросоюза.
Как отметил МИД, Россия учтет заявление политика в оборонном планировании. Дипломаты подчеркнули, что наружу вырвались амбиции Парижа стать ядерным патроном всей Европы, предоставив ей оборонительный "зонтик" чуть ли не на замену американскому.
На Смоленской площади подчеркнули, что это не приведет к укреплению безопасности ни самой Франции, ни ее союзников, к тому же потенциал ядерных сил Парижа несопоставим с США.