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Из Суджанского района эвакуировали более 500 человек

Из Суджанского района эвакуировали более 500 человек - РИА Новости, 18.03.2025

Из Суджанского района эвакуировали более 500 человек

За минувшие сутки из Суджанского района Курской области эвакуировано 36 человек, всего вывезен 501 человек, сообщили РИА Новости в МЧС России. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T18:10:00+03:00

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2025-03-18T18:10:00+03:00

россия

суджанский район

курская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. За минувшие сутки из Суджанского района Курской области эвакуировано 36 человек, всего вывезен 501 человек, сообщили РИА Новости в МЧС России. "За минувшие сутки из Суджанского района Курской области эвакуировано 36 человек. В общей сложности сотрудниками МЧС России, Минобороны РФ и иных структур вывезен 501 человек", - говорится в сообщении. Из 88 пунктов временного размещения населения задействовано 67, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20250317/khinshteyn-2005464664.html

россия

суджанский район

курская область

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2025

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россия, суджанский район, курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество