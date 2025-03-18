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Из Суджанского района эвакуировали более 500 человек - РИА Новости, 18.03.2025
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18:10 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/ljudi-2005797945.html
Из Суджанского района эвакуировали более 500 человек
Из Суджанского района эвакуировали более 500 человек - РИА Новости, 18.03.2025
Из Суджанского района эвакуировали более 500 человек
За минувшие сутки из Суджанского района Курской области эвакуировано 36 человек, всего вывезен 501 человек, сообщили РИА Новости в МЧС России. РИА Новости, 18.03.2025
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россия
суджанский район
курская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. За минувшие сутки из Суджанского района Курской области эвакуировано 36 человек, всего вывезен 501 человек, сообщили РИА Новости в МЧС России. "За минувшие сутки из Суджанского района Курской области эвакуировано 36 человек. В общей сложности сотрудниками МЧС России, Минобороны РФ и иных структур вывезен 501 человек", - говорится в сообщении. Из 88 пунктов временного размещения населения задействовано 67, уточнили в ведомстве.
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россия
суджанский район
курская область
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россия, суджанский район, курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Россия, Суджанский район, Курская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
Из Суджанского района эвакуировали более 500 человек

МЧС: из Суджанского района эвакуировали 501 жителя

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЭвакуация мирных жителей из Суджи
Эвакуация мирных жителей из Суджи - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Эвакуация мирных жителей из Суджи. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. За минувшие сутки из Суджанского района Курской области эвакуировано 36 человек, всего вывезен 501 человек, сообщили РИА Новости в МЧС России.
"За минувшие сутки из Суджанского района Курской области эвакуировано 36 человек. В общей сложности сотрудниками МЧС России, Минобороны РФ и иных структур вывезен 501 человек", - говорится в сообщении.
Из 88 пунктов временного размещения населения задействовано 67, уточнили в ведомстве.
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РоссияСуджанский районКурская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
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