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Из Суджанского района эвакуировали более 500 человек
Из Суджанского района эвакуировали более 500 человек - РИА Новости, 18.03.2025
Из Суджанского района эвакуировали более 500 человек
За минувшие сутки из Суджанского района Курской области эвакуировано 36 человек, всего вывезен 501 человек, сообщили РИА Новости в МЧС России. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T18:10:00+03:00
2025-03-18T18:10:00+03:00
2025-03-18T18:10:00+03:00
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суджанский район
курская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. За минувшие сутки из Суджанского района Курской области эвакуировано 36 человек, всего вывезен 501 человек, сообщили РИА Новости в МЧС России. "За минувшие сутки из Суджанского района Курской области эвакуировано 36 человек. В общей сложности сотрудниками МЧС России, Минобороны РФ и иных структур вывезен 501 человек", - говорится в сообщении. Из 88 пунктов временного размещения населения задействовано 67, уточнили в ведомстве.
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россия, суджанский район, курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Россия, Суджанский район, Курская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
Из Суджанского района эвакуировали более 500 человек
МЧС: из Суджанского района эвакуировали 501 жителя