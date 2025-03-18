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Лихачев оценил перспективы возможного возвращения компаний из США в Россию - РИА Новости, 18.03.2025
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17:25 18.03.2025 (обновлено: 18:46 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/likhachev-2005774008.html
Лихачев оценил перспективы возможного возвращения компаний из США в Россию
Лихачев оценил перспективы возможного возвращения компаний из США в Россию - РИА Новости, 18.03.2025
Лихачев оценил перспективы возможного возвращения компаний из США в Россию
"Росатом" допускает, что компании из США могут вернуться на российский рынок, но каким бы ни было их решение, на стратегические планы "Росатома" по лидерству на РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T17:25:00+03:00
2025-03-18T18:46:00+03:00
сша
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
экономика
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. "Росатом" допускает, что компании из США могут вернуться на российский рынок, но каким бы ни было их решение, на стратегические планы "Росатома" по лидерству на мировых атомных рынках это не повлияет, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев."Мы допускаем, что они вернутся. И это не влияет на наши планы стратегические. Они могут вернуться, могут - нет, это дело их. Наше дело - безусловно выполнить те национальные цели, которые поставлены президентом, ну и, конечно, продолжать свое лидерство на глобальном рынке атомных технологий", - сказал Лихачев журналистам.В целом, что касается перспектив развития сотрудничества с западными компаниями, то "это очень сильно будет зависеть от западных стран", отметил он.
https://ria.ru/20250318/kompanii-2005742719.html
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сша, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика
США, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Экономика
Лихачев оценил перспективы возможного возвращения компаний из США в Россию

Лихачев: возможное возвращение компаний из США не повлияет на планы "Росатома"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. "Росатом" допускает, что компании из США могут вернуться на российский рынок, но каким бы ни было их решение, на стратегические планы "Росатома" по лидерству на мировых атомных рынках это не повлияет, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Мы допускаем, что они вернутся. И это не влияет на наши планы стратегические. Они могут вернуться, могут - нет, это дело их. Наше дело - безусловно выполнить те национальные цели, которые поставлены президентом, ну и, конечно, продолжать свое лидерство на глобальном рынке атомных технологий", - сказал Лихачев журналистам.
В целом, что касается перспектив развития сотрудничества с западными компаниями, то "это очень сильно будет зависеть от западных стран", отметил он.
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СШААлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Экономика
 
 
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