https://ria.ru/20250318/likhachev-2005708175.html

Дружественные страны нарастили взаимодействие с "Росатомом", заявил Лихачев

Дружественные страны нарастили взаимодействие с "Росатомом", заявил Лихачев - РИА Новости, 18.03.2025

Дружественные страны нарастили взаимодействие с "Росатомом", заявил Лихачев

Западные страны в последние годы сохранили уровень сотрудничества с "Росатомом", а дружественные государства кратно нарастили взаимодействие, заявил генеральный РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T14:12:00+03:00

2025-03-18T14:12:00+03:00

2025-03-18T14:12:00+03:00

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

россия

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Западные страны в последние годы сохранили уровень сотрудничества с "Росатомом", а дружественные государства кратно нарастили взаимодействие, заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев. "Что мы видим? Что западные страны сохранили с нами уровень сотрудничества, они заинтересованы в поставках "Росатома", а страны дружественные, развивающие свои экономики, создающие свою атомную энергетику, кратно, в разы нарастили наше взаимодействие", - сказал Лихачев журналистам.

https://ria.ru/20250318/zaes-2005701667.html

россия

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2025

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алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия