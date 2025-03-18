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Лихачев назвал ядерную безопасность приоритетом России по вопросу Украины

Лихачев назвал ядерную безопасность приоритетом России по вопросу Украины - РИА Новости, 18.03.2025

Лихачев назвал ядерную безопасность приоритетом России по вопросу Украины

Ядерная безопасность и безопасность ядерных объектов входит в число приоритетов России в рамках урегулирования украинского кризиса, заявил глава "Росатома"... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T13:53:00+03:00

2025-03-18T13:53:00+03:00

2025-03-18T13:54:00+03:00

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Ядерная безопасность и безопасность ядерных объектов входит в число приоритетов России в рамках урегулирования украинского кризиса, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Конечно, главное наше ожидание вообще от мирного процесса и переговоров это стабильность и это соблюдение интересов России. Ядерная безопасность входит в число безусловных приоритетов, и в этом смысле и Запорожская атомная электростанция, и Курская (находятся - ред.) в зоне особого внимания. Должны быть соблюдены все условия для безопасной работы ядерных объектов", - заявил он на съезде РСПП в Москве.

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