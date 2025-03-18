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Лихачев назвал ядерную безопасность приоритетом России по вопросу Украины - РИА Новости, 18.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:53 18.03.2025 (обновлено: 13:54 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/likhachev-2005703607.html
Лихачев назвал ядерную безопасность приоритетом России по вопросу Украины
Лихачев назвал ядерную безопасность приоритетом России по вопросу Украины - РИА Новости, 18.03.2025
Лихачев назвал ядерную безопасность приоритетом России по вопросу Украины
Ядерная безопасность и безопасность ядерных объектов входит в число приоритетов России в рамках урегулирования украинского кризиса, заявил глава "Росатома"... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T13:53:00+03:00
2025-03-18T13:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
москва
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
российский союз промышленников и предпринимателей
в мире
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Ядерная безопасность и безопасность ядерных объектов входит в число приоритетов России в рамках урегулирования украинского кризиса, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Конечно, главное наше ожидание вообще от мирного процесса и переговоров это стабильность и это соблюдение интересов России. Ядерная безопасность входит в число безусловных приоритетов, и в этом смысле и Запорожская атомная электростанция, и Курская (находятся - ред.) в зоне особого внимания. Должны быть соблюдены все условия для безопасной работы ядерных объектов", - заявил он на съезде РСПП в Москве.
https://ria.ru/20250318/zaes-2005701667.html
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россия, украина, москва, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", российский союз промышленников и предпринимателей, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Москва, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Российский союз промышленников и предпринимателей, В мире
Лихачев назвал ядерную безопасность приоритетом России по вопросу Украины

Лихачев: ядерная безопасность входит в приоритеты РФ по перемирию на Украине

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАлексей Лихачев
Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Алексей Лихачев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Ядерная безопасность и безопасность ядерных объектов входит в число приоритетов России в рамках урегулирования украинского кризиса, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Конечно, главное наше ожидание вообще от мирного процесса и переговоров это стабильность и это соблюдение интересов России. Ядерная безопасность входит в число безусловных приоритетов, и в этом смысле и Запорожская атомная электростанция, и Курская (находятся - ред.) в зоне особого внимания. Должны быть соблюдены все условия для безопасной работы ядерных объектов", - заявил он на съезде РСПП в Москве.
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаМоскваАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Российский союз промышленников и предпринимателейВ мире
 
 
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