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СМИ: медики разработали уникальный метод лечения бойцов операции "Поток" - РИА Новости, 18.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:21 18.03.2025 (обновлено: 14:35 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/lechenie-2005637911.html
СМИ: медики разработали уникальный метод лечения бойцов операции "Поток"
СМИ: медики разработали уникальный метод лечения бойцов операции "Поток" - РИА Новости, 18.03.2025
СМИ: медики разработали уникальный метод лечения бойцов операции "Поток"
Военные медики разработали уникальный метод лечения бойцов операции "Поток", рассказали в госпитале спецназа "Ахмат" военкору RT Владу Андрице. По словам... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T09:21:00+03:00
2025-03-18T14:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
суджа
курская область
дмитрий песков
воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Военные медики разработали уникальный метод лечения бойцов операции "Поток", рассказали в госпитале спецназа "Ахмат" военкору RT Владу Андрице. По словам военного врача Вадима, ее участники поступают с симптомами пневмонита."Штурмовикам пришлось дышать солями тяжелых металлов и нефтехимией", — отметил он.Коварность ситуации в том, что симптомы проявляются не сразу, а где-то через трое-четверо суток, добавил врач.Отмечается, что с такой проблемой еще в мире никто не сталкивался."Вредные вещества выводят из организмов бойцов Вооруженных сил России специальными препаратами", — говорится в публикации. Как сообщили РИА Новости в Добровольческом корпусе, разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже в Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате они освободили промышленную зону города. Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участники операции по проникновению в тыл врага в Курской области будут представлены к наградам.
https://ria.ru/20250317/minoborony-2005458778.html
https://ria.ru/20250313/potok-2004656712.html
россия
суджа
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россия, суджа, курская область, дмитрий песков, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Суджа, Курская область, Дмитрий Песков, Воздушно-десантные войска России
СМИ: медики разработали уникальный метод лечения бойцов операции "Поток"

RT: медики разработали уникальный метод лечения участников операции "Поток"

© РИА Новости / Добровольческий корпус | Перейти в медиабанкРоссийские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области
Российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Добровольческий корпус
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Российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Военные медики разработали уникальный метод лечения бойцов операции "Поток", рассказали в госпитале спецназа "Ахмат" военкору RT Владу Андрице.

По словам военного врача Вадима, ее участники поступают с симптомами пневмонита.
Из трубы в атаку: как проходила операция Поток - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
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"Штурмовикам пришлось дышать солями тяжелых металлов и нефтехимией", — отметил он.
Коварность ситуации в том, что симптомы проявляются не сразу, а где-то через трое-четверо суток, добавил врач.
Отмечается, что с такой проблемой еще в мире никто не сталкивался.

"Вредные вещества выводят из организмов бойцов Вооруженных сил России специальными препаратами", — говорится в публикации.

Как сообщили РИА Новости в Добровольческом корпусе, разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже в Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате они освободили промышленную зону города.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участники операции по проникновению в тыл врага в Курской области будут представлены к наградам.
Российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСуджаКурская областьДмитрий ПесковВоздушно-десантные войска России
 
 
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