СМИ: медики разработали уникальный метод лечения бойцов операции "Поток"
RT: медики разработали уникальный метод лечения участников операции "Поток"
© РИА Новости / Добровольческий корпус | Перейти в медиабанкРоссийские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области
Российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Военные медики разработали уникальный метод лечения бойцов операции "Поток", рассказали в госпитале спецназа "Ахмат" военкору RT Владу Андрице.
По словам военного врача Вадима, ее участники поступают с симптомами пневмонита.
По словам военного врача Вадима, ее участники поступают с симптомами пневмонита.
"Штурмовикам пришлось дышать солями тяжелых металлов и нефтехимией", — отметил он.
Коварность ситуации в том, что симптомы проявляются не сразу, а где-то через трое-четверо суток, добавил врач.
Отмечается, что с такой проблемой еще в мире никто не сталкивался.
"Вредные вещества выводят из организмов бойцов Вооруженных сил России специальными препаратами", — говорится в публикации.
Как сообщили РИА Новости в Добровольческом корпусе, разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже в Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате они освободили промышленную зону города.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участники операции по проникновению в тыл врага в Курской области будут представлены к наградам.
"Вредные вещества выводят из организмов бойцов Вооруженных сил России специальными препаратами", — говорится в публикации.
Как сообщили РИА Новости в Добровольческом корпусе, разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже в Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате они освободили промышленную зону города.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участники операции по проникновению в тыл врага в Курской области будут представлены к наградам.
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