https://ria.ru/20250318/lechenie-2005637911.html

СМИ: медики разработали уникальный метод лечения бойцов операции "Поток"

СМИ: медики разработали уникальный метод лечения бойцов операции "Поток" - РИА Новости, 18.03.2025

СМИ: медики разработали уникальный метод лечения бойцов операции "Поток"

Военные медики разработали уникальный метод лечения бойцов операции "Поток", рассказали в госпитале спецназа "Ахмат" военкору RT Владу Андрице. По словам... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T09:21:00+03:00

2025-03-18T09:21:00+03:00

2025-03-18T14:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

суджа

курская область

дмитрий песков

воздушно-десантные войска россии

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Военные медики разработали уникальный метод лечения бойцов операции "Поток", рассказали в госпитале спецназа "Ахмат" военкору RT Владу Андрице. По словам военного врача Вадима, ее участники поступают с симптомами пневмонита."Штурмовикам пришлось дышать солями тяжелых металлов и нефтехимией", — отметил он.Коварность ситуации в том, что симптомы проявляются не сразу, а где-то через трое-четверо суток, добавил врач.Отмечается, что с такой проблемой еще в мире никто не сталкивался."Вредные вещества выводят из организмов бойцов Вооруженных сил России специальными препаратами", — говорится в публикации. Как сообщили РИА Новости в Добровольческом корпусе, разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже в Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате они освободили промышленную зону города. Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участники операции по проникновению в тыл врага в Курской области будут представлены к наградам.

https://ria.ru/20250317/minoborony-2005458778.html

https://ria.ru/20250313/potok-2004656712.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, суджа, курская область, дмитрий песков, воздушно-десантные войска россии