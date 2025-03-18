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Школьник в Кузбассе на уроке ранил ножом одноклассника
Школьник в Кузбассе на уроке ранил ножом одноклассника - РИА Новости, 18.03.2025
Школьник в Кузбассе на уроке ранил ножом одноклассника
Школьник в городе Юрга Кемеровской области во время урока нанес ножевое ранение однокласснику, с которым у него был длительный конфликт, в отношении должностных РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T07:23:00+03:00
2025-03-18T07:23:00+03:00
2025-03-18T09:53:00+03:00
происшествия
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КЕМЕРОВО, 18 мар - РИА Новости. Школьник в городе Юрга Кемеровской области во время урока нанес ножевое ранение однокласснику, с которым у него был длительный конфликт, в отношении должностных лиц возбуждено уголовное дело о халатности, сообщает пресс-служба СУ СК по региону. Сообщение о данном происшествии в одной из школ города Юрги было выявлено в ходе мониторинга соцсетей. По информации из открытых источников, конфликт между подростками продолжался длительное время, а пострадавшему поступали неоднократные угрозы. При этом утверждается, что администрация школы и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних не предприняли необходимых мер и пытались скрыть инцидент. "По данному факту в территориальном следственном отделе следственного управления СК России по Кемеровской области – Кузбассу незамедлительно организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении. Следователи СК устанавливают все обстоятельства, причины и условия, способствовавшие произошедшему.Как пояснили РИА Новости в СУСК региона, пострадавший находится на амбулаторном лечении, угрозы его жизни нет.
https://ria.ru/20250312/podrostok-2004562369.html
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РИА Новости
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происшествия, юрга, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Юрга, Кемеровская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Школьник в Кузбассе на уроке ранил ножом одноклассника
В Кузбассе возбудили дело после того, как школьник ударил ножом одноклассника