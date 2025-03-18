https://ria.ru/20250318/kuzbass-2005628884.html

Школьник в Кузбассе на уроке ранил ножом одноклассника

Школьник в Кузбассе на уроке ранил ножом одноклассника - РИА Новости, 18.03.2025

Школьник в Кузбассе на уроке ранил ножом одноклассника

Школьник в городе Юрга Кемеровской области во время урока нанес ножевое ранение однокласснику, с которым у него был длительный конфликт, в отношении должностных РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T07:23:00+03:00

2025-03-18T07:23:00+03:00

2025-03-18T09:53:00+03:00

происшествия

юрга

кемеровская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 18 мар - РИА Новости. Школьник в городе Юрга Кемеровской области во время урока нанес ножевое ранение однокласснику, с которым у него был длительный конфликт, в отношении должностных лиц возбуждено уголовное дело о халатности, сообщает пресс-служба СУ СК по региону. Сообщение о данном происшествии в одной из школ города Юрги было выявлено в ходе мониторинга соцсетей. По информации из открытых источников, конфликт между подростками продолжался длительное время, а пострадавшему поступали неоднократные угрозы. При этом утверждается, что администрация школы и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних не предприняли необходимых мер и пытались скрыть инцидент. "По данному факту в территориальном следственном отделе следственного управления СК России по Кемеровской области – Кузбассу незамедлительно организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении. Следователи СК устанавливают все обстоятельства, причины и условия, способствовавшие произошедшему.Как пояснили РИА Новости в СУСК региона, пострадавший находится на амбулаторном лечении, угрозы его жизни нет.

https://ria.ru/20250312/podrostok-2004562369.html

https://ria.ru/20250310/sud-2004185516.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, юрга, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)