https://ria.ru/20250318/kurskaya-2005727712.html

ВС России нанесли поражение ВСУ в районе четырех сел в Курской области

ВС России нанесли поражение ВСУ в районе четырех сел в Курской области - РИА Новости, 18.03.2025

ВС России нанесли поражение ВСУ в районе четырех сел в Курской области

Бойцы группировки "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах четырех сел в Курской области, говорится в сообщении Министерства обороны России. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T15:17:00+03:00

2025-03-18T15:17:00+03:00

2025-03-18T16:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

веселовка

сумская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982396632_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ad744a6a3b793050f4f299c403001b42.jpg

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Бойцы группировки "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах четырех сел в Курской области, говорится в сообщении Министерства обороны России."Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня", — заявили в ведомстве. Кроме того, российская авиация и артиллерия ударили по живой силе и технике противника в районах Басовки, Беловод, Веселовки, Водолаг, Журавки, Запселья, Локни, Мирополья, Могрицы, Новенького, Садков, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области, добавили в ведомстве.В начале марта российские военные перешли в масштабное наступление в Курской области. Как подсчитало РИА Новости на основе последних данных Минобороны, войска освободили 31 населенный пункт, в том числе Суджу, а ВСУ потеряли более двух тысяч боевиков.Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что группировка противника изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Он также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.

https://ria.ru/20250317/svo-2005054771.html

курская область

веселовка

сумская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, веселовка, сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, россия, валерий герасимов, владимир путин