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ВС России нанесли поражение ВСУ в районе четырех сел в Курской области - РИА Новости, 18.03.2025
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15:17 18.03.2025 (обновлено: 16:10 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/kurskaya-2005727712.html
ВС России нанесли поражение ВСУ в районе четырех сел в Курской области
ВС России нанесли поражение ВСУ в районе четырех сел в Курской области - РИА Новости, 18.03.2025
ВС России нанесли поражение ВСУ в районе четырех сел в Курской области
Бойцы группировки "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах четырех сел в Курской области, говорится в сообщении Министерства обороны России. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T15:17:00+03:00
2025-03-18T16:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
веселовка
сумская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Бойцы группировки "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах четырех сел в Курской области, говорится в сообщении Министерства обороны России."Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня", — заявили в ведомстве. Кроме того, российская авиация и артиллерия ударили по живой силе и технике противника в районах Басовки, Беловод, Веселовки, Водолаг, Журавки, Запселья, Локни, Мирополья, Могрицы, Новенького, Садков, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области, добавили в ведомстве.В начале марта российские военные перешли в масштабное наступление в Курской области. Как подсчитало РИА Новости на основе последних данных Минобороны, войска освободили 31 населенный пункт, в том числе Суджу, а ВСУ потеряли более двух тысяч боевиков.Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что группировка противника изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Он также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.
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курская область, веселовка, сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, россия, валерий герасимов, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Веселовка, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин
ВС России нанесли поражение ВСУ в районе четырех сел в Курской области

МО: ВС РФ нанесли поражение ВСУ в районах Гоголевки, Горналя, Гуево и Олешни

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета гаубицы ВС России в Курской области
Работа расчета гаубицы ВС России в Курской области - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа расчета гаубицы ВС России в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Бойцы группировки "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах четырех сел в Курской области, говорится в сообщении Министерства обороны России.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня", — заявили в ведомстве.
© ИнфографикаПродвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Продвижение подразделений группировки войск Север в Курской области
© Инфографика
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Кроме того, российская авиация и артиллерия ударили по живой силе и технике противника в районах Басовки, Беловод, Веселовки, Водолаг, Журавки, Запселья, Локни, Мирополья, Могрицы, Новенького, Садков, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области, добавили в ведомстве.
В начале марта российские военные перешли в масштабное наступление в Курской области. Как подсчитало РИА Новости на основе последних данных Минобороны, войска освободили 31 населенный пункт, в том числе Суджу, а ВСУ потеряли более двух тысяч боевиков.
Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что группировка противника изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Он также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВеселовкаСумская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьРоссияВалерий ГерасимовВладимир Путин
 
 
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