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В подполье сообщили об иностранцах, попавших в окружение в Курской области - РИА Новости, 18.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:30 18.03.2025 (обновлено: 12:21 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/kurskaya-2005666432.html
В подполье сообщили об иностранцах, попавших в окружение в Курской области
В подполье сообщили об иностранцах, попавших в окружение в Курской области - РИА Новости, 18.03.2025
В подполье сообщили об иностранцах, попавших в окружение в Курской области
В окружении в Курской области оказалась большая группа иностранных наемников, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T11:30:00+03:00
2025-03-18T12:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
сергей лебедев
россия
москва
родион мирошник
владимир путин
нато
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ДОНЕЦК, 18 мар — РИА Новости. В окружении в Курской области оказалась большая группа иностранных наемников, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Младший офицерский состав из иностранцев, штурмовики, снайперы &lt;…&gt; не считали &lt;...&gt; (ограничимся. — Прим. ред.) словом много", — сказал собеседник агентства.По его словам, в окружении по большей части англоязычные наемники, они — специалисты военного профиля."Есть то ли пять, то ли шесть ученых, профиль науки пока неизвестен, катаются с личной охраной", — добавил Лебедев.В воскресенье координатор подполья заявил, что в окружение в Курской области попали около 30 офицеров из стран НАТО. Они командовали войсками на месте, занимались поступающими данными разведки с западных спутников и корректировкой ударов вглубь России.Как отметил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, Москва по дипломатическим каналам связывается со странами, чьих наемников видели в регионе.В начале марта российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области. Как подсчитало РИА Новости на основе последних данных Минобороны, военные освободили 31 населенный пункт, в том числе Суджу, а ВСУ потеряли более двух тысяч боевиков.Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Он также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.В пятницу президент США Дональд Трамп попросил Владимира Путина пощадить окруженные украинские войска. Российский лидер заявил, что для реализации этого призыва Киев должен приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен.
https://ria.ru/20250318/sudzha-2005484943.html
https://ria.ru/20250317/alaudinov-2005486409.html
https://ria.ru/20250314/david--2005083289.html
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курская область, сергей лебедев, россия, москва, родион мирошник, владимир путин, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Сергей Лебедев, Россия, Москва, Родион Мирошник, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины
В подполье сообщили об иностранцах, попавших в окружение в Курской области

Лебедев: иностранные офицеры и снайперы попали в окружение в Курской области

© Getty Images / LibkosВоеннослужащие, участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ
Военнослужащие, участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© Getty Images / Libkos
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ДОНЕЦК, 18 мар — РИА Новости. В окружении в Курской области оказалась большая группа иностранных наемников, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Младший офицерский состав из иностранцев, штурмовики, снайперы <…> не считали <...> (ограничимся. — Прим. ред.) словом много", — сказал собеседник агентства.
© ИнфографикаПродвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Продвижение подразделений группировки войск Север в Курской области
© Инфографика
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
По его словам, в окружении по большей части англоязычные наемники, они — специалисты военного профиля.
"Есть то ли пять, то ли шесть ученых, профиль науки пока неизвестен, катаются с личной охраной", — добавил Лебедев.
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"ВСУ пошли на хитрость". Что сейчас творится в Судже
Вчера, 08:00
В воскресенье координатор подполья заявил, что в окружение в Курской области попали около 30 офицеров из стран НАТО. Они командовали войсками на месте, занимались поступающими данными разведки с западных спутников и корректировкой ударов вглубь России.
Как отметил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, Москва по дипломатическим каналам связывается со странами, чьих наемников видели в регионе.
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Алаудинов: ВСУ пытаются удержать три населенных пункта в Курской области
17 марта, 13:42
В начале марта российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области. Как подсчитало РИА Новости на основе последних данных Минобороны, военные освободили 31 населенный пункт, в том числе Суджу, а ВСУ потеряли более двух тысяч боевиков.
Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Он также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.
В пятницу президент США Дональд Трамп попросил Владимира Путина пощадить окруженные украинские войска. Российский лидер заявил, что для реализации этого призыва Киев должен приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
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14 марта, 18:37
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьСергей ЛебедевРоссияМоскваРодион МирошникВладимир ПутинНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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