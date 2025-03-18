В подполье сообщили об иностранцах, попавших в окружение в Курской области
Лебедев: иностранные офицеры и снайперы попали в окружение в Курской области
© Getty Images / LibkosВоеннослужащие, участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ
© Getty Images / Libkos
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 мар — РИА Новости. В окружении в Курской области оказалась большая группа иностранных наемников, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Младший офицерский состав из иностранцев, штурмовики, снайперы <…> не считали <...> (ограничимся. — Прим. ред.) словом много", — сказал собеседник агентства.
© ИнфографикаПродвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
© Инфографика
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
По его словам, в окружении по большей части англоязычные наемники, они — специалисты военного профиля.
"Есть то ли пять, то ли шесть ученых, профиль науки пока неизвестен, катаются с личной охраной", — добавил Лебедев.
В воскресенье координатор подполья заявил, что в окружение в Курской области попали около 30 офицеров из стран НАТО. Они командовали войсками на месте, занимались поступающими данными разведки с западных спутников и корректировкой ударов вглубь России.
Как отметил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, Москва по дипломатическим каналам связывается со странами, чьих наемников видели в регионе.
В начале марта российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области. Как подсчитало РИА Новости на основе последних данных Минобороны, военные освободили 31 населенный пункт, в том числе Суджу, а ВСУ потеряли более двух тысяч боевиков.
Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Он также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.
В пятницу президент США Дональд Трамп попросил Владимира Путина пощадить окруженные украинские войска. Российский лидер заявил, что для реализации этого призыва Киев должен приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен.
Трамп попросил у Путина пощады. Счет пошел на часы
14 марта, 18:37