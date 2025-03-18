https://ria.ru/20250318/kurskaya-2005666432.html

В подполье сообщили об иностранцах, попавших в окружение в Курской области

В подполье сообщили об иностранцах, попавших в окружение в Курской области - РИА Новости, 18.03.2025

В подполье сообщили об иностранцах, попавших в окружение в Курской области

В окружении в Курской области оказалась большая группа иностранных наемников, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T11:30:00+03:00

2025-03-18T11:30:00+03:00

2025-03-18T12:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

сергей лебедев

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родион мирошник

владимир путин

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ДОНЕЦК, 18 мар — РИА Новости. В окружении в Курской области оказалась большая группа иностранных наемников, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Младший офицерский состав из иностранцев, штурмовики, снайперы <…> не считали <...> (ограничимся. — Прим. ред.) словом много", — сказал собеседник агентства.По его словам, в окружении по большей части англоязычные наемники, они — специалисты военного профиля."Есть то ли пять, то ли шесть ученых, профиль науки пока неизвестен, катаются с личной охраной", — добавил Лебедев.В воскресенье координатор подполья заявил, что в окружение в Курской области попали около 30 офицеров из стран НАТО. Они командовали войсками на месте, занимались поступающими данными разведки с западных спутников и корректировкой ударов вглубь России.Как отметил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, Москва по дипломатическим каналам связывается со странами, чьих наемников видели в регионе.В начале марта российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области. Как подсчитало РИА Новости на основе последних данных Минобороны, военные освободили 31 населенный пункт, в том числе Суджу, а ВСУ потеряли более двух тысяч боевиков.Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Он также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.В пятницу президент США Дональд Трамп попросил Владимира Путина пощадить окруженные украинские войска. Российский лидер заявил, что для реализации этого призыва Киев должен приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, сергей лебедев, россия, москва, родион мирошник, владимир путин, нато, вооруженные силы украины