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В Курской области пять человек пострадали при атаке дронов ВСУ - РИА Новости, 18.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:10 18.03.2025 (обновлено: 12:38 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/kurskaya-2005636092.html
В Курской области пять человек пострадали при атаке дронов ВСУ
В Курской области пять человек пострадали при атаке дронов ВСУ - РИА Новости, 18.03.2025
В Курской области пять человек пострадали при атаке дронов ВСУ
При атаке беспилотников ВСУ пострадали пять человек в двух районах Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T09:10:00+03:00
2025-03-18T12:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
происшествия
александр хинштейн
суджанский район
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КУРСК, 18 мар — РИА Новости. При атаке беспилотников ВСУ пострадали пять человек в двух районах Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале."В результате удара двух FPV-дронов в Суджанском районе ранения получили четыре мирных жителя", — говорится в посте.Пострадавших госпитализировали в Курскую областную клиническую больницу, им оказывают помощь. Еще одна атака произошла в Тимском районе."БПЛА самолетного типа ударил рядом с "газелью", которая перевозила хлеб. Водитель автомобиля 1987 года рождения получил закрытое осколочное ранение правого плеча и шеи, — уточнил Хинштейн.Мужчину также доставили в областную больницу.Украинские войска регулярно обстреливают и атакуют Курскую область при помощи БПЛА. Позавчера с ранениями госпитализировали трех жителей слободы Гончаровка.В регионе действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
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курская область, вооруженные силы украины, происшествия, александр хинштейн, суджанский район
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Александр Хинштейн, Суджанский район
В Курской области пять человек пострадали при атаке дронов ВСУ

Хинштейн: пять человек пострадали при атаке БПЛА в Суджанском и Тимском районах

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер в автомобиле скорой помощи
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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КУРСК, 18 мар — РИА Новости. При атаке беспилотников ВСУ пострадали пять человек в двух районах Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале.
"В результате удара двух FPV-дронов в Суджанском районе ранения получили четыре мирных жителя", — говорится в посте.
Пострадавших госпитализировали в Курскую областную клиническую больницу, им оказывают помощь. Еще одна атака произошла в Тимском районе.
"БПЛА самолетного типа ударил рядом с "газелью", которая перевозила хлеб. Водитель автомобиля 1987 года рождения получил закрытое осколочное ранение правого плеча и шеи, — уточнил Хинштейн.
Мужчину также доставили в областную больницу.
Украинские войска регулярно обстреливают и атакуют Курскую область при помощи БПЛА. Позавчера с ранениями госпитализировали трех жителей слободы Гончаровка.
В регионе действует режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияАлександр ХинштейнСуджанский район
 
 
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