https://ria.ru/20250318/kurskaya-2005636092.html
В Курской области пять человек пострадали при атаке дронов ВСУ
В Курской области пять человек пострадали при атаке дронов ВСУ - РИА Новости, 18.03.2025
В Курской области пять человек пострадали при атаке дронов ВСУ
При атаке беспилотников ВСУ пострадали пять человек в двух районах Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T09:10:00+03:00
2025-03-18T09:10:00+03:00
2025-03-18T12:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
происшествия
александр хинштейн
суджанский район
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КУРСК, 18 мар — РИА Новости. При атаке беспилотников ВСУ пострадали пять человек в двух районах Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале."В результате удара двух FPV-дронов в Суджанском районе ранения получили четыре мирных жителя", — говорится в посте.Пострадавших госпитализировали в Курскую областную клиническую больницу, им оказывают помощь. Еще одна атака произошла в Тимском районе."БПЛА самолетного типа ударил рядом с "газелью", которая перевозила хлеб. Водитель автомобиля 1987 года рождения получил закрытое осколочное ранение правого плеча и шеи, — уточнил Хинштейн.Мужчину также доставили в областную больницу.Украинские войска регулярно обстреливают и атакуют Курскую область при помощи БПЛА. Позавчера с ранениями госпитализировали трех жителей слободы Гончаровка.В регионе действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, вооруженные силы украины, происшествия, александр хинштейн, суджанский район
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Александр Хинштейн, Суджанский район
В Курской области пять человек пострадали при атаке дронов ВСУ
Хинштейн: пять человек пострадали при атаке БПЛА в Суджанском и Тимском районах