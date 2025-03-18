https://ria.ru/20250318/kurskaya-2005636092.html

В Курской области пять человек пострадали при атаке дронов ВСУ

В Курской области пять человек пострадали при атаке дронов ВСУ - РИА Новости, 18.03.2025

В Курской области пять человек пострадали при атаке дронов ВСУ

При атаке беспилотников ВСУ пострадали пять человек в двух районах Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T09:10:00+03:00

2025-03-18T09:10:00+03:00

2025-03-18T12:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

происшествия

александр хинштейн

суджанский район

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КУРСК, 18 мар — РИА Новости. При атаке беспилотников ВСУ пострадали пять человек в двух районах Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале."В результате удара двух FPV-дронов в Суджанском районе ранения получили четыре мирных жителя", — говорится в посте.Пострадавших госпитализировали в Курскую областную клиническую больницу, им оказывают помощь. Еще одна атака произошла в Тимском районе."БПЛА самолетного типа ударил рядом с "газелью", которая перевозила хлеб. Водитель автомобиля 1987 года рождения получил закрытое осколочное ранение правого плеча и шеи, — уточнил Хинштейн.Мужчину также доставили в областную больницу.Украинские войска регулярно обстреливают и атакуют Курскую область при помощи БПЛА. Позавчера с ранениями госпитализировали трех жителей слободы Гончаровка.В регионе действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

суджанский район

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Ольга Фомченкова

курская область, вооруженные силы украины, происшествия, александр хинштейн, суджанский район