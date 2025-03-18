https://ria.ru/20250318/kurenie-2005727555.html
Курение сотрудников компаний обходится в 443 млрд руб в год, заявил Мурашко
Курение сотрудников компаний обходится в 443 млрд руб в год, заявил Мурашко - РИА Новости, 18.03.2025
Курение сотрудников компаний обходится в 443 млрд руб в год, заявил Мурашко
Курение сотрудников обходится российским компаниям в 443 миллиарда рублей в год из-за перекуров и снижения продуктивности, заявил министр здравоохранения России РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T15:16:00+03:00
2025-03-18T15:16:00+03:00
2025-03-18T15:22:00+03:00
россия
михаил мурашко
российский союз промышленников и предпринимателей
здоровье - общество
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Курение сотрудников обходится российским компаниям в 443 миллиарда рублей в год из-за перекуров и снижения продуктивности, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Хронические болезни съедают порядка 4% ВВП в основном из-за ранней смертности лиц трудоспособного возраста. Курение сотрудников обходится российским компаниям, наши расчеты, в 443 миллиарда рублей из-за перекуров и снижения продуктивности", - сказал Мурашко на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Он отметил, что каждый вложенный рубль в корпоративные программы здоровья возвращается девятью. Такие программы, по словам министра, не только улучшают самочувствие сотрудников, но и повышают их продуктивность, снижают количество прогулов, улучшают атмосферу в коллективе.
https://ria.ru/20250313/murashko-2004726449.html
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россия, михаил мурашко, российский союз промышленников и предпринимателей, здоровье - общество
Россия, Михаил Мурашко, Российский союз промышленников и предпринимателей, Здоровье - Общество
Курение сотрудников компаний обходится в 443 млрд руб в год, заявил Мурашко
Мурашко: российские компании теряют 443 млрд руб в год из-за курения сотрудников
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Курение сотрудников обходится российским компаниям в 443 миллиарда рублей в год из-за перекуров и снижения продуктивности, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Хронические болезни съедают порядка 4% ВВП в основном из-за ранней смертности лиц трудоспособного возраста. Курение сотрудников обходится российским компаниям, наши расчеты, в 443 миллиарда рублей из-за перекуров и снижения продуктивности", - сказал Мурашко на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
Он отметил, что каждый вложенный рубль в корпоративные программы здоровья возвращается девятью. Такие программы, по словам министра, не только улучшают самочувствие сотрудников, но и повышают их продуктивность, снижают количество прогулов, улучшают атмосферу в коллективе.