Рейтинг@Mail.ru
Курение сотрудников компаний обходится в 443 млрд руб в год, заявил Мурашко - РИА Новости, 18.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:16 18.03.2025 (обновлено: 15:22 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/kurenie-2005727555.html
Курение сотрудников компаний обходится в 443 млрд руб в год, заявил Мурашко
Курение сотрудников компаний обходится в 443 млрд руб в год, заявил Мурашко - РИА Новости, 18.03.2025
Курение сотрудников компаний обходится в 443 млрд руб в год, заявил Мурашко
Курение сотрудников обходится российским компаниям в 443 миллиарда рублей в год из-за перекуров и снижения продуктивности, заявил министр здравоохранения России РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T15:16:00+03:00
2025-03-18T15:22:00+03:00
россия
михаил мурашко
российский союз промышленников и предпринимателей
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/24069/87/240698793_0:216:2790:1785_1920x0_80_0_0_ace719700e212638e412cfe8829f1ad7.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Курение сотрудников обходится российским компаниям в 443 миллиарда рублей в год из-за перекуров и снижения продуктивности, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Хронические болезни съедают порядка 4% ВВП в основном из-за ранней смертности лиц трудоспособного возраста. Курение сотрудников обходится российским компаниям, наши расчеты, в 443 миллиарда рублей из-за перекуров и снижения продуктивности", - сказал Мурашко на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Он отметил, что каждый вложенный рубль в корпоративные программы здоровья возвращается девятью. Такие программы, по словам министра, не только улучшают самочувствие сотрудников, но и повышают их продуктивность, снижают количество прогулов, улучшают атмосферу в коллективе.
https://ria.ru/20250313/murashko-2004726449.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/24069/87/240698793_62:0:2729:2000_1920x0_80_0_0_b0b8a9a72003fd53ae90a4369e96c88f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил мурашко, российский союз промышленников и предпринимателей, здоровье - общество
Россия, Михаил Мурашко, Российский союз промышленников и предпринимателей, Здоровье - Общество
Курение сотрудников компаний обходится в 443 млрд руб в год, заявил Мурашко

Мурашко: российские компании теряют 443 млрд руб в год из-за курения сотрудников

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкКурение
Курение - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Курение. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Курение сотрудников обходится российским компаниям в 443 миллиарда рублей в год из-за перекуров и снижения продуктивности, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Хронические болезни съедают порядка 4% ВВП в основном из-за ранней смертности лиц трудоспособного возраста. Курение сотрудников обходится российским компаниям, наши расчеты, в 443 миллиарда рублей из-за перекуров и снижения продуктивности", - сказал Мурашко на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
Он отметил, что каждый вложенный рубль в корпоративные программы здоровья возвращается девятью. Такие программы, по словам министра, не только улучшают самочувствие сотрудников, но и повышают их продуктивность, снижают количество прогулов, улучшают атмосферу в коллективе.
Повседневная жизнь в Москве - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Мурашко сравнил продолжительность жизни в разных регионах России
13 марта, 12:53
 
РоссияМихаил МурашкоРоссийский союз промышленников и предпринимателейЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала